Три ранкові вправи з йоги, які подарують заряд бадьорості на цілий день

Положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта

Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Григорій Герман знають, як виглядати бадьоро з самого ранку. Разом з інструктором з йоги Кариною Харчинська телезірки поділилися вправами, які зарядять позитивом і допоможуть відчувати легкість протягом всього дня.

Прості положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта – запевняє інструктор з йоги Карина Харчинська. Вона розповіла про три вправи, які зроблять вас здоровими і бадьорими протягом дня.

Вправа перша. Будьте як кішка

Поза йоги Фото: Depositphotos

Дуже плавно увійти в позу кішки. І м'якими кроками почати рухатися, топтатися. Можна зігнути коліна, ще більше провалитися грудним відділом. При цьому важливо не переносити вагу тіла на руки. У цій вправі краще максимально розслабитися. Тоді не буде боліти шия і спина.

Друга вправа. Робіть плавні скручування

Поза йоги Фото: Depositphotos

Випрямити ніжки, одну долоню поставити над коліном і робити плавні, м'які невеликі скручування. На одну ногу, а потім на другу, м'яко опускаючись на всі боки. Але не намагайтеся закрутити себе занадто сильно. Рухайтеся плавно.

Вправа третя. Побудьте метеликом

Поза йоги Фото: Depositphotos

Треба сісти в позу метелики – з'єднати стопи. Покласти долоні внизу живота, розслабити спину і затриматися в цьому положенні. Під своєю власною вагою ви можете впливати на ваші м'язи – вони будуть продавлюватися і розслаблятися.

Важливо стопи не притискати до підлоги, а розкрити їх. У позі метелика бажано провести хоча б п'ять хвилин.

Всього 3 вправи і 15 хвилинна ранкова зарядка – і ви будете активними, сяючими і здоровими протягом цілого дня!

Як правильно робити ці вправи – дивіться відео:

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