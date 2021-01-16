Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Три ранкові вправи з йоги, які подарують заряд бадьорості на цілий день

Сьогодні, 08:00

Положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта

Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Григорій Герман знають, як виглядати бадьоро з самого ранку. Разом з інструктором з йоги Кариною Харчинська телезірки поділилися вправами, які зарядять позитивом і допоможуть відчувати легкість протягом всього дня.

Прості положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта – запевняє інструктор з йоги Карина Харчинська. Вона розповіла про три вправи, які зроблять вас здоровими і бадьорими протягом дня.

Вправа перша. Будьте як кішка

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Дуже плавно увійти в позу кішки. І м'якими кроками почати рухатися, топтатися. Можна зігнути коліна, ще більше провалитися грудним відділом. При цьому важливо не переносити вагу тіла на руки. У цій вправі краще максимально розслабитися. Тоді не буде боліти шия і спина.

Друга вправа. Робіть плавні скручування

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Випрямити ніжки, одну долоню поставити над коліном і робити плавні, м'які невеликі скручування. На одну ногу, а потім на другу, м'яко опускаючись на всі боки. Але не намагайтеся закрутити себе занадто сильно. Рухайтеся плавно.

Вправа третя. Побудьте метеликом

Поза йоги
Поза йоги
Фото: Depositphotos

Треба сісти в позу метелики – з'єднати стопи. Покласти долоні внизу живота, розслабити спину і затриматися в цьому положенні. Під своєю власною вагою ви можете впливати на ваші м'язи – вони будуть продавлюватися і розслаблятися.

Важливо стопи не притискати до підлоги, а розкрити їх. У позі метелика бажано провести хоча б п'ять хвилин.

Всього 3 вправи і 15 хвилинна ранкова зарядка – і ви будете активними, сяючими і здоровими протягом цілого дня!

Як правильно робити ці вправи – дивіться відео:

Раніше ми також з'ясували, як позбутися від стресу за допомогою медитації: техніка виконання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"72 роки?" Мей Маск блиснула ідеальною фізичною формою під час заняття йогою Шпагат і ноги за вухами: наречена Роналду похвалилася дивовижною розтяжкою Телеведуча Анна Панова: "Йога - це диво!" У Латвії почали практикувати пивну йогу (відео)
йога зарядка бадьорість
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Популярні статті

Сьогодні, 05:30Психо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

Вчора, 19:40Здорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

Вчора, 12:19Смачно

6 рецептів глінтвейну – від класичного до кавового

Вчора, 11:13Фаново

"Треба їсти щодня": 111-річний довгожитель назвав свій улюблений продукт

Вчора, 10:41Events

Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 05:34Психо

Гороскоп на сьогодні 15 січня: Близнюкам потрібна неспішність, а Ракам – приділити час хобі

14 січняФаново

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

14 січняФаново

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

14 січняEvents

День святого Василя: привітання з днем ангела

13 січняФаново

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

13 січняФаново

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

13 січняЗірково

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

13 січняПсихо

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

13 січняФаново

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

13 січняЗірково

Молодша дочка Пугачової заспівала легендарний хіт мами "Миллион алых роз" – відео

13 січняЕксклюзив

Андрія Данилка помітили в Росії. Ми з'ясували, чи це так

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики
Экс-подруга "нового Шевченко" из "Динамо" сбежала в тропики

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти