Три ранкові вправи з йоги, які подарують заряд бадьорості на цілий день
Положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта
Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Григорій Герман знають, як виглядати бадьоро з самого ранку. Разом з інструктором з йоги Кариною Харчинська телезірки поділилися вправами, які зарядять позитивом і допоможуть відчувати легкість протягом всього дня.
Прості положення тіла допоможуть полегшити неприємні відчуття в шиї і у всіх відділах хребта – запевняє інструктор з йоги Карина Харчинська. Вона розповіла про три вправи, які зроблять вас здоровими і бадьорими протягом дня.
Вправа перша. Будьте як кішка
Дуже плавно увійти в позу кішки. І м'якими кроками почати рухатися, топтатися. Можна зігнути коліна, ще більше провалитися грудним відділом. При цьому важливо не переносити вагу тіла на руки. У цій вправі краще максимально розслабитися. Тоді не буде боліти шия і спина.
Друга вправа. Робіть плавні скручування
Випрямити ніжки, одну долоню поставити над коліном і робити плавні, м'які невеликі скручування. На одну ногу, а потім на другу, м'яко опускаючись на всі боки. Але не намагайтеся закрутити себе занадто сильно. Рухайтеся плавно.
Вправа третя. Побудьте метеликом
Треба сісти в позу метелики – з'єднати стопи. Покласти долоні внизу живота, розслабити спину і затриматися в цьому положенні. Під своєю власною вагою ви можете впливати на ваші м'язи – вони будуть продавлюватися і розслаблятися.
Важливо стопи не притискати до підлоги, а розкрити їх. У позі метелика бажано провести хоча б п'ять хвилин.
Всього 3 вправи і 15 хвилинна ранкова зарядка – і ви будете активними, сяючими і здоровими протягом цілого дня!
Як правильно робити ці вправи – дивіться відео:
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