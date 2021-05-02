Як вийти з посту без шкоди для здоров'я – 5 правил від дієтолога

Якщо після закінчення поста винагородити себе шашликами і алкоголем, то свята можна провести в лікарні. Як правильно виходити з посту – в матеріалі

З року в рік в перший день закінчення Великого посту клініки переповнені людьми, у яких почалося нетравлення шлунка, загострився панкреатит або прихопила печінка. Щоб не опинитися в їхньому числі, навіть якщо ви постили "не в повну", а тим більше – якщо дотримувалися Великого посту, важливо правильно повернутися в режим харчування. Що сталося з організмом за час посту, чому різкий вихід з нього може нашкодити і як правильно вводити в меню звичні продукти – розповів алерголог, тренер з фітнесу, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща дієтолог Олександр Кущ.

Олександр Кущ Фото: пресслужба

Що ж відбувається за період посту і чому всі говрять про правильний вихід із нього?

Пост для організму – це однозначно великий стрес. Деякі досі плутають піст з дієтою, розвантаженням, чищенням, детоксом тощо. Але ні, піст – це насамперед духовна практика. Тому, на відміну від будь-якої дієти, під час посту різко (а не поступово, як в дієтах або детокс-програмах) обмежуються деякі продукти – в основному це м'ясо (тобто білкова їжа) і алкоголь. А потім людина так само різко до них повертається.

Ось тут і починаються проблеми: повернувшись радісними після Великодньої служби, народ поспішає розговлятися, снідати не тільки фарбованими яйцями – а також ковбасами, смаженим м'ясом, наваристим борщем, щедро приправивши все це алкоголем.

Але за ці півтора місяці організм, який відвик від тваринного білка, перебудувався. А виключення певної групи продуктів з раціону призвело до того, що організм отримав певний сигнал і відключив на цей час виробництво певних ферментів, які виробляються підшлунковою та іншими органами.

Наприклад, якщо прибрати з раціону м'ясо, то і рівень соляної кислоти в шлунку, необхідний для переробки тваринного білка, падає. І як тільки після тривалого утримання ми різко повертаємо те ж м'ясо, починаються проблеми зі здоров'ям і новий стрес для організму – від розладу травлення до більш серйозних наслідків.

Чим же небезпечний швидкий вихід з посту?

Тваринні жири, які під час посту людина не вживала, можуть стати так званими провокаторами. Так, жовчно-вивідна система може зазнати стрессу через велику кількість м'яса і м'ясних бульйонів, це викличе різке відділення жовчі. Нирки теж можуть бути не готовими до такого білкового навантаження, в результаті трапляються ниркова і печінкова кольки, напади подагри, розлади травлення, порушення роботи кишківника. Тому за проблем з нирками, печінкою та шлунком різко накидатися на відбивні і котлети небезпечно.

Червоне м'ясо включайте до раціону після поста в останню чергу Фото: unsplash.com

І це відбувається не тому, що тваринні білки шкідливі: вони корисні, багаті на залізо, різні мікроелементи і потрібні нашому організму. Просто організму потрібно знову перебудуватися, і зробити це не різко, а плавно. Втім, навіть повністю здорова людина повинна виходити з посту поступово, щоб не нашкодити здоров'ю.

Виходить, що пост не такий вже й корисний для здоров'я?

Пост, як уже сказано, – не метод для оздоровлення або схуднення. Навпаки, на продуктах, які входять до меню для Великого посту, можна набрати вагу. Думка, що саме за рахунок м'яса людина набирає вагу, – помилкова: поправитися можна через неправильне приготування м'ясних страв, як і рослинних теж. Смажена картопля, трансжири, які виробляються в процесі смаження, постійне борошняне в раціоні, вуглеводи, особливо швидкі, – все це у великих кількостях якраз сприяє набору зайвої ваги.

Користь раціону на посту в плані схуднення сумнівна – овочі, горіхи, насіння володіють низьким індексом насичення, люди починають їсти більше і можуть навіть поправитися.

Чи допоміг піст оздоровитися чи ні, легко зрозуміти по тому, за рахунок чого ви схудли. Якщо людина схудла за рахунок м'язів, шкіри, то це не про здоров'я, вона втратила м'язову масу, а разом з нею енергію і силу.

Корисне схуднення має відбуватися за рахунок втрати жирової тканини. Також зрозуміти, правильно ви виходите з посту чи ні, допоможе аналіз того, "що на виході". Тобто якщо кишечник спорожняється неперетравленою їжею або взагалі почалися запори, то значить, ваш організм не включився, ферментоутворюючі органи не запрацювали на повну потужність, і до вибору продуктів потрібно підійти ще ретельніше.

Добре, а як же правильно виходити з посту?

Правило № 1 – білкова їжа повинна бути легкою і легко засвоюватися. Почніть їсти яйця, ікру (будь-якої риби, не обов'язково червону або чорну), саму рибу, можна найдешевшу (відварну або запечену, а не смажену), кисломолочні продукти – кефір, нежирну сметану, сир. Цільного молока в перші дні виходу з поста уникайте. Також їжте менше рафінованих вуглеводів і солодощів.

Правило № 2 – харчування має бути дробовим. Краще їсти по 5-6 разыв на день, дрібними порціями ті ж легкі продукти і дивитися на реакцію організму. Тому що в цей період навіть звичні продукти, які ви не виключали з раціону, можуть викликати алергічну реакцію на тлі повернення білкової тваринної їжі. Наприклад, ті ж фрукти або ягоди. Літнім людям або тим, у кого травна система – слабке місце, рекомендується вести щоденник. І відзначати в ньому, що ви їли і якою була реакція організму.

Правило № 3 – червоне м'ясо вводите в раціон в останню чергу. Знову ж, протягом першого тижня після посту утримайтеся від смажених відбивних, шашликів, стейків. Пам'ятайте – спочатку варене або запечене м'ясо і потроху.

Правило № 4 – кращі м'ясні страви після посту – це субпродукти. Для адаптації організму підійдуть печінка, язик, курячі серця або паштети з них (але домашнього приготування).

Правило № 5 – скажіть поки "ні" морепродуктам і міцному алкоголю. Морепродукти варто притримати, оскільки в них накопичуються токсини. Для ослабленого постом організму така їжа може викликати додаткову інтоксикацію. Також утримайтеся від горілки, віскі, коньяку та іншого міцного алкоголю. Алкоголь в організмі перетворюється на етанол, а потім дегідрується в ацетальдегід – це дуже токсична отрута для ослабленої за час посту печінки.

А вино можна пити і як правильно, щоб не нашкодити?

Якщо дуже хочеться випити алкоголь, то зупиніть вибір на вині. Але розбавте спиртне водою, краще без газу. Розбавляти вино варто з пропорції один до двох, пити – невеликими порціями.

А що з питного режиму в цілому, скільки і чого пити?

Вуглеводна їжа, якої багато в пісних рецептах, і так провокує спрагу. Тому той, хто постує, починає пити більше рідини – продовжувати варто і під час виходу з посту. Пийте насамперед чисту воду, краще випивати склянку води за 30 хвилин до або після їди.

Трав'яні і фруктові чаї, узвари дуже добре пити після виходу з посту Фото: Depositphotos

Не забувайте про трав'яні чаї, відвари, узвар – він особливо добре допомагає відтоку жовчі. За загальною кількістю – прислухайтеся до свого організму. Якщо вже бути точним, то потрібно випивати 300 мл води на 1 кг ідеальної ваги – це необхідна нам кількість рідини.

А як порахувати свою ідеальну вагу?

Найпопулярніший метод швидкої оцінки ваги – це метод французького лікаря Брока.

Формула Брока для людей з нормальною статурою:

вага (ідеальний)=зріст – 100 (за зросту менше 165 см);

вага (ідеальний)=зріст – 105 (за зростуі 166 – 175 см);

вага (ідеальний)=зріст – 110 (за зросту вище 175 см).

Якщо у Вас астенічний (худорлявий) тип статури, то отриманий результат знижують на 10%, за гіперстенічного типу статури збільшіть на 10%.

А чи можна допомогти собі ферментами і які добавки приймати?

З добавок для підтримки організму можна приймати вітаміни, цинк, селен, вибрати комплекс мікроелементів в поєднанні з амінокислотами. Добре підходять Омега-3, це поліненасичені кислоти, вони найбільш щадні для травлення і підтримають ваш організм.

Крім харчових добавок залиште (або включіть) в раціон крупи, краще без глютену – рис, кіноа, просо, гречку, будь-які, в яких немає клейковини.

Найголовніше – не призначайте самі собі ферментативних препаратів або інших ліків! А якщо нездужаєте – то відразу зверніться по допомогу до фахівця, як мінімум – до сімейного лікаря.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як правильно харчуватися в піст, щоб не набрати вагу.

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