Як вибрати професійного косметолога – відповідає лікар

У проекті "Головна тема. Перезавантаження" з Оленою Кот на каналі "Україна" експерт дерматовенеролог дала поради, на що слід звертати увагу при виборі фахівця, якому можна довірити своє обличчя

Телеведуча Олена Кот / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Лікар дерматовенеролог і косметолог Наталя Чайка радить перш за все, попросити фахівця пред'явити диплом про вищу медичну освіту, адже тільки лікар має право робити ін'єкції краси.

Реклама

В ході масштабного експерименту "Головної теми" з'ясувалося, що коден п'ятий косметолог в Україні надає свої послуги без вищої профільної освіти, а, отже, і не гарантує надання кваліфікованої допомоги в разі ускладнень.

Косметолог повинен ретельно проконсультувати клієнта і проінформувати про протипоказання до процедур. Під час прийому хороший фахівець запитує про:

вагітність,

лактацію,

аутоімунні захворювання,

захворювання шкіри,

активний герпес,

захворювання з боку щитовидної залози,

алергічні реакції.

Варто перевірити наявність у фахівця сертифікатів на препарати, щоб переконатися, що засіб дозволено для використання в ін'єкційній косметології.

Реклама

Як правильно доглядати за шкірою навесні / Фото: freepik.com

Неодмінно слід звертати увагу на дотримання санітарних норм в косметологічному кабінеті, говорить Наталя Чайка:

Якщо ми робимо ін'єкції, обов'язково має оброблятися приміщення і кварцуватися. Наприклад, під час уколу формується рановий канал, а в повітрі є купа бактерій і мікроорганізмів.

Експерт радить не давати передоплату – це може бути шахрайством. Професійні косметологи не замовляють препарати для конкретного клієнта. У справжнього фахівця всі препарати завжди під рукою, і він ніколи не попросить передоплату.

Дивіться програму "Головна тема. Перезавантаження" в суботу о 20:00 на каналі "Україна"!

Що українські зірки думають про антитренд в жіночій красі – дивіться відео:

Реклама

Тим часом ми з'ясували, як не захворіти на ГРВІ, застудою або грипом.