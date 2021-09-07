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Як вибрати професійного косметолога – відповідає лікар

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 вересня, 10:00
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У проекті "Головна тема. Перезавантаження" з Оленою Кот на каналі "Україна" експерт дерматовенеролог дала поради, на що слід звертати увагу при виборі фахівця, якому можна довірити своє обличчя
Телеведуча Олена Кот
Телеведуча Олена Кот / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Лікар дерматовенеролог і косметолог Наталя Чайка радить перш за все, попросити фахівця пред'явити диплом про вищу медичну освіту, адже тільки лікар має право робити ін'єкції краси.

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В ході масштабного експерименту "Головної теми" з'ясувалося, що коден п'ятий косметолог в Україні надає свої послуги без вищої профільної освіти, а, отже, і не гарантує надання кваліфікованої допомоги в разі ускладнень.

Косметолог повинен ретельно проконсультувати клієнта і проінформувати про протипоказання до процедур. Під час прийому хороший фахівець запитує про:

  • вагітність,
  • лактацію,
  • аутоімунні захворювання,
  • захворювання шкіри,
  • активний герпес,
  • захворювання з боку щитовидної залози,
  • алергічні реакції.

Варто перевірити наявність у фахівця сертифікатів на препарати, щоб переконатися, що засіб дозволено для використання в ін'єкційній косметології.

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Як правильно доглядати за шкірою навесні
Як правильно доглядати за шкірою навесні / Фото: freepik.com

Неодмінно слід звертати увагу на дотримання санітарних норм в косметологічному кабінеті, говорить Наталя Чайка:

Якщо ми робимо ін'єкції, обов'язково має оброблятися приміщення і кварцуватися. Наприклад, під час уколу формується рановий канал, а в повітрі є купа бактерій і мікроорганізмів.

Експерт радить не давати передоплату – це може бути шахрайством. Професійні косметологи не замовляють препарати для конкретного клієнта. У справжнього фахівця всі препарати завжди під рукою, і він ніколи не попросить передоплату.

Дивіться програму "Головна тема. Перезавантаження" в суботу о 20:00 на каналі "Україна"!

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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