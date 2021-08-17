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Як вибрати корисну і якісну оливкову олію

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
17 серпня, 13:40
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Оливкову олію вважають корисною для здоров'я, вона допомагає уникнути інфаркту, інсульту і не тільки. Як вибрати справжню оливкову олію – в сюжеті
Щоб вибрати корисну і якісну оливкову олію, вивчайте етикетку
Щоб вибрати корисну і якісну оливкову олію, вивчайте етикетку / Фото: Колаж: Сьогодні

Оливкова олія – потужний антиоксидант, вона виводить з організму солі важких металів, підвищує імунітет, уповільнює процес старіння клітин. Чим ще корисна оливкова олія , чи може якісна олія оливи коштувати дешево і як вибрати справжню, а не підробку – розбирався Владислав Паливода .

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Чим корисна оливкова олія

Оливкова олія популярна через свої корисні властивості: наприклад, телеведуча Іванна Онуфрійчук оливковою олією приправляє мало не кожну страву. І не тому, що обожнює смак масла оливи, а тому що вважає його низькокалорійним, корисним і переконана: цей продукт допомагає підтримувати себе в прекрасній формі.

Телеведуча Іванна Онуфрійчук переконана в користі оливкової олії
Телеведуча Іванна Онуфрійчук переконана в користі оливкової олії / Фото: Колаж: Сьогодні

Дієтологи кажуть, оливкова олія дійсно має багато корисних властивостей. Зокрема, допомагає запобігти інсульту та інфаркту, онкології, підвищує імунітет, уповільнює процес старіння клітин. А ще, стверджує менторка здоров'я в мегаполісі Мирослава Ульянина, оливкова олія є цінною своїми омега-3 жирними кислотами.

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Наш мозок потребує жирів різного виду і краще вибирати жири не тваринного, а рослинного походження, тобто з масла. Але корисна тільки якісна оливкова олія. Так ось – дешевою вона бути не може, переконують експерти.

Скільки коштує якісна оливкова олія?

Керівник департаменту імпорту мережі супермаркетів, експерт з оливковій олії Світлана Щегріковіч зазначає, що масло оливи вже на полицях українських магазинів повинно коштувати не менше 300 гривень за літр.

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Оскільки у виробника зараз найдешевше масло коштує десь 3 євро 60 центів, додамо розмитнення, логістику в Україні, це вже буде під 200 гривень за літрову пляшку, плюс ціна магазинів.

Як відрізнити справжню оливкову олію від підробки

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Щоб вибрати дійсно якісне масло оливи, уважно вивчайте етикетки: шукайте маркування з таким червоним колом. Це означає, що масло розливали в тому ж регіоні, де і збирали. А це значно знижує ризик підробки. Вибирати краще олію екстра Вірджін, це означає, що вона виготовлена методом холодного пресування.

Вибираючи оливкову олію, шукайте маркування з таким червоним колом
Вибираючи оливкову олію, шукайте маркування з таким червоним колом / Фото: Колаж: Сьогодні

Для цього беруть свіжі оливки, їх перемелюють протягом 20 хвилин. Потім масло вимішується в металевих ємностях, в яких повністю контролюється температура. Відрізняється оливкова олія і на смак: у хорошої олії такий собі мікс ніби свіжоскошеної трави, томатів і яблук. Але вживати занадто багато оливкової олії експерти не радять.

Скільки оливкової олії використовувати в стравах?

Якщо ви готуєте салат або рагу з овочів, то краще лити в миску або тарілку масло не "на око", а приблизно 1-1,5 столові ложки, тобто близько 30 мл.

Важливо! У відкритому стані оливкова олія придатна для споживання не більше двох місяців. Якщо довше її зберігати в такому вигляді, то продукт може окислюватися.

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Також раніше ми писали, -яке рослинне масло найкорисніше.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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