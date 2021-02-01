Як вибрати якісний шоколад: чого не повинно бути в його складі
Якщо в шоколаді містяться рослинні жири і емульгатори – це неякісний товар
Середньостатистичний українець споживає більше двох кілограмів шоколаду в рік. Однак вживати його слід дуже відповідально. Як вибрати справжній шоколад, розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несмєянов в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
Як вибрати чорний шоколад – дивіться відео:
Чорний шоколад – один з найпопулярніших десертів усього світу, проте сьогодні існує безліч підробок і фальсифікатів.
"У звичайному шоколаді повинні бути: какао терте, какао-масло і все. Цукор і інші добавки залежать від фірмових стандартів виробників. Так, наприклад, чорний шоколад, в якому зазначено 99% какао, повинен мати наступний склад: какао терте, а якщо вказано какао-порошок – це не дуже добре, адже це менш якісний продукт. Далі – какао-масло і тільки потім – цукор", – пояснив Максим Несмєянов.
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Експерт також зазначив – якщо в шоколаді містяться рослинні жири, молочний жир, емульгатори та ароматизатори, а першим в складі вказано цукор – це неякісний товар.
Як перевірити якість шоколаду вдома:
1. Перше дослідження – органолептика. Слід звернути увагу на смак і аромат, вони повинні бути чітко виражені і без сторонніх добавок, які не перенасичені цукром.
2. Наступне дослідження – гідротермічне. Залити чорний шоколад окропом і спостерігати за забарвленням води, вона повинна бути класичною – шоколадною, насиченою.
3. Останній експеримент досить небезпечний. Для нього треба підпалити шматочок шоколаду, а той в свою чергу повинен горіти і плавитися, виділяючи аромат какао-продуктів.
"Не можна сказати однозначно: поганий або хороший. Є безпечний. Дивіться, щоб в основі шоколаду були справжні складові в наступному порядку: какао терте, какао-масло, можливо, цукор і деякі натуральні добавки", – зазначив Максим Несмєянов.
Тим часом ми з'ясували, що таке "генетичне" харчування і чому дієти підходять не всім.
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