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Як вибрати безпечне і якісне морозиво, щоб не отруїтися

Сьогодні, 16:08

Щоб морозиво було не тільки смачним, а й безпечним, варто звертати увагу на його склад, ціну і цілісність упаковки. Все повинно бути цілим і зрозумілим

Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися
Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися
Фото: Unsplash

Сьогодні в світі відзначають День морозива. Якщо вірити історикам – воно з'явилося ще п'ять тисяч років тому! Влітку на планеті кожні 3 секунди продається пачка цього солодкого десерту. Але щоб поласувати холодною смакотою – її ще треба правильно вибрати, адже неякісним морозивом можна отруїтися. Експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" дізналися, як відрізнити натуральне морозиво від дешевої підробки.

Що ціна морозива говорить про продукт

Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися
Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися
Фото: Unsplash

Шоколадне, ванільне, фруктове, є навіть зі смаком піци і цибулі – морозива існує безліч видів! Очі розбігаються від асортименту. Та й ціни на нього досить різноманітні – від 8 гривень і в рази більше.

"Якщо розглядати склад пломбіру вартістю 8 гривень, побачимо, що тут є як молочні жири, так і не молочні. А жирність всього 3% – звідси і така низька ціна, – пояснює Ольга Котехова. – Якщо відкрити і дати постояти, побачимо, що морозиво консистенцією схоже на піну, а справжній пломбір більш твердий".

Тобто виробник відразу попередив, що всередині за таку ціну. Але є й інші види, наприклад, шоколадне, вартістю 30 гривень.

"У складі зазначено какао, апельсинові доповнення. Воно на паличці і покрито шоколадом з апельсиновими прожилками. Тому і дорожче. Але якщо подивитися на склад, побачимо – це морозиво натуральне", – зазначила експерт.

Ще й на 20 грамів важче, ніж пломбір! А ось фруктове морозиво в середньому дешевше ніж шоколадне всього на 9 гривень, проте вже без натуральних компонентів. Але на упаковці вказано, що фруктовий наповнювач на 40% складається з фруктів. Однак це не свіжі, а сушені або в'ялені плоди.

Чому важливо дивитися на упаковку морозива і якою вона має бути

Але перш за все варто звертати увагу навіть не на ціну морозива, а на його цілісність – говорить експерт.

Упаковка морозива повинна бути цілою
Упаковка морозива повинна бути цілою
Фото: Unsplash

"Ні в якому разі не слід купувати морозиво з м'ятою або зіпсованої упаковкою. Це може призвести до отруєння, там заводяться мікроорганізми. І звертайте увагу на форму виробу – вона не повинна бути деформованою, це означає, що морозиво заморожувалося і розморожувалося, – радить Ольга Котехова. – Завжди звертаєте увагу на склад, тому що позначки "пломбір" – це такий маркетинговий хід, щоб привернути увагу до продукту".

І як би не хотілося холодних солодощів в спеку – не поспішайте і уважно вивчайте зміст продукту і якість упаковки.

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здоров'я морозиво
Джерело: Сьогодні
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