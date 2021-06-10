Як вибрати безпечне і якісне морозиво, щоб не отруїтися

Щоб морозиво було не тільки смачним, а й безпечним, варто звертати увагу на його склад, ціну і цілісність упаковки. Все повинно бути цілим і зрозумілим

Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися Фото: Unsplash

Сьогодні в світі відзначають День морозива. Якщо вірити історикам – воно з'явилося ще п'ять тисяч років тому! Влітку на планеті кожні 3 секунди продається пачка цього солодкого десерту. Але щоб поласувати холодною смакотою – її ще треба правильно вибрати, адже неякісним морозивом можна отруїтися. Експерт із захисту прав споживачів Ольга Котехова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" дізналися, як відрізнити натуральне морозиво від дешевої підробки.

Що ціна морозива говорить про продукт

Як правильно вибирати морозиво, щоб не отруїтися Фото: Unsplash

Шоколадне, ванільне, фруктове, є навіть зі смаком піци і цибулі – морозива існує безліч видів! Очі розбігаються від асортименту. Та й ціни на нього досить різноманітні – від 8 гривень і в рази більше.

"Якщо розглядати склад пломбіру вартістю 8 гривень, побачимо, що тут є як молочні жири, так і не молочні. А жирність всього 3% – звідси і така низька ціна, – пояснює Ольга Котехова. – Якщо відкрити і дати постояти, побачимо, що морозиво консистенцією схоже на піну, а справжній пломбір більш твердий".

Тобто виробник відразу попередив, що всередині за таку ціну. Але є й інші види, наприклад, шоколадне, вартістю 30 гривень.

"У складі зазначено какао, апельсинові доповнення. Воно на паличці і покрито шоколадом з апельсиновими прожилками. Тому і дорожче. Але якщо подивитися на склад, побачимо – це морозиво натуральне", – зазначила експерт.

Ще й на 20 грамів важче, ніж пломбір! А ось фруктове морозиво в середньому дешевше ніж шоколадне всього на 9 гривень, проте вже без натуральних компонентів. Але на упаковці вказано, що фруктовий наповнювач на 40% складається з фруктів. Однак це не свіжі, а сушені або в'ялені плоди.

Чому важливо дивитися на упаковку морозива і якою вона має бути

Але перш за все варто звертати увагу навіть не на ціну морозива, а на його цілісність – говорить експерт.

Упаковка морозива повинна бути цілою Фото: Unsplash

"Ні в якому разі не слід купувати морозиво з м'ятою або зіпсованої упаковкою. Це може призвести до отруєння, там заводяться мікроорганізми. І звертайте увагу на форму виробу – вона не повинна бути деформованою, це означає, що морозиво заморожувалося і розморожувалося, – радить Ольга Котехова. – Завжди звертаєте увагу на склад, тому що позначки "пломбір" – це такий маркетинговий хід, щоб привернути увагу до продукту".

І як би не хотілося холодних солодощів в спеку – не поспішайте і уважно вивчайте зміст продукту і якість упаковки.

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