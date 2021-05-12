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Як відновити форму після COVID-19 – поради дієтолога щодо харчування

Сьогодні, 15:42

Після перенесеного COVID-19 люди поділяються на дві категорії: хтось набрав кілограми, а хтось – втратив

Фото: freepik.com

Коронавірус дається взнаки не тільки під час хвороби, а й після неї. Супутні симптоми б'ють по всьому тілу – від нервової системи до шкіри. У боротьбі з вірусом хворі втрачають вагу, а потім не можуть повернути її назад. А дехто, навпаки, набирає кілограми. Дієтолог Галина Незговорова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" пояснила, чому так стається, чим небезпечні різкі перепади ваги і що з цим робити.

Як COVID-19 впливає на вагу людей

Після перенесеного COVID-19 люди поділяються на дві категорії: хтось набрав кілограми, а хтось – втратив. Такий результат лікарі пояснюють зниженням апетиту під час хвороби. Особливо у тих, у кого вона протікала тяжко. Звичайно, комусь таке може сподобатись. Але як це впливає на здоров'я?

"Якщо не було зайвої ваги – це великий ризик того, що більш тривалого часу потребуватиме процес відновлення, – коментує дієтолог. – Коли і так людина була худенька і ще втратила вагу, їй обов'язково слід повернути втрачене. Для цього в раціоні мають бути повноцінний білок, овочі, горіхи, насіння".

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Як зрозуміти, що потрібно набирати вагу після хвороби

Головне – зрозуміти, чи дійсно вам потрібно повертати втрачені кілограми. Адже дехто, навпаки, зміг скинути зайве. Тут допоможе звичайне обчислення індексу маси тіла. Для цього вагу в кілограмах потрібно розділити на зріст у метрах в квадраті. Якщо індекс у межах 19-25, то все з вагою гаразд.

Намагайтеся за 1,5 години до занять спортом не їсти
Намагайтеся за 1,5 години до занять спортом не їсти
Фото: freepik.com

Чому люди набирають вагу під час хвороби

Під час хвороби деякі люди не тільки не худнуть, але набирають зайвого. Цьому лікар теж має пояснення.

"Зазвичай люди худнуть, коли хворіють подібними хворобами. А ось коли мали легкий ступінь захворювання і перебували вдома на ізоляції, зрозуміло, що були доступні джерела харчування і людина починала набагато більше їсти", – каже дієтолог.

Тому тут відіграв роль людський чинник. І в такій ситуації підхід до відновлення інший.

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Як відновити форму після хвороби

"Для тих, хто хоче схуднути, кількість приймання їжі має бути обмеженою. Не забуваймо про те, що слід долучати адекватні фізичні навантаження", – коментує Галина Незговорова.

Тому для тих, хто хоче набрати вагу, варто пам'ятати такі правила: їсти 5 разів на день – три рази ґрунтовно, з великою кількістю білка (м'ясо, риба, молочні продукти, овочі), і робити два перекуси (горіхи, насіння). А от хто, навпаки, набрав зайвого, повинен їсти три рази на день. У раціоні має бути біле м'ясо, овочі та фрукти. Бажано виключити зі свого раціону солодощі та борошняні вироби. Зате фізичні навантаження слід додати.

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здоров'я тіло вага COVID-19
Джерело: Сьогодні
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