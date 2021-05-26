Як впливає на здоров'я місячне затемнення: що робити в цей день
Сьогодні Фен Шуй радить зробити розвантажувальний день в плані їжі і спілкування. А ще місячне затемнення – час позбавлення від шкідливих звичок і емоційного вантажу
Сьогодні, 26 травня,- час місячного затемнення і повного місяця: день, коли і погані, і хороші справи збільшуються багаторазово. Сьогодні корисно порадувати подарунком друга або знайомого, оскільки заслуга від хороших справ або благодійності збільшується багаторазово. А допоможе вам в цьому наш календар подарунків на всі свята травня, в якому можна знайти цікаву ідею для презенту.
Що ж корисного ми можемо зробити в такий день для свого фізичного і емоційного здоров'я, як пережити затемнення з максимальною користю – розповіла експерт Фен Шуй і Ба Цзи, майстер астропрогнозу Наталія Явон .
Отже, 26 травня місячним затемненням відкривається літній "коридор затемнень", який закриється 10 червня затемненням сонячним. Сьогодні не тільки затемнення, а також повний місяць: в цей день ми більш емоційні.
Дні, в яких відбуваються місячні і сонячні затемнення, несприятливі для будь-яких починань: не рекомендується також дивитися на саме затемнення. У такий період завжди зростає імовірність незапланованих грошових витрат. Але чинити опір не варто, особливо якщо мова йде про внесок в здоров'я і саморозвиток: вкладайтеся!
Однак дорогі придбання або зайві витрати, які часто виникають на емоціях, постарайтеся зараз не робити. Існує думка, що місячним затемненням може щось "забратися", тому самі вирішите, від чого хочете позбутися: в плані здоров'я це можуть бути шкідливі звички. Також сьогодні хороший день для позбавлення від речей, що роками лежать на полицях, важких зв'язків: але зробити це важливо спокійно, без зайвих емоційних сплесків, "по-тихому". Позбутися слід лише від того, що дійсно втратило актуальність або тягне вниз.
Під час затемнення краще перебувати в закритому приміщенні. Бажано не відвідувати багатолюдні місця і фізично не перевантажуватися, а на дорогах будьте особливо уважні.
Під час всього коридору затемнень, тобто з 25 травня по 10 червня, важливо стежити за здоров'ям, стосунками з вашим оточенням. Намагайтеся сприймати людей такими, якими вони є і не збирати образи.
Нагадаємо що раніше ми писали, як легше для здоров'я пережити перепади погоди.
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