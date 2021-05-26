Як впливає на здоров'я місячне затемнення: що робити в цей день

Сьогодні Фен Шуй радить зробити розвантажувальний день в плані їжі і спілкування. А ще місячне затемнення – час позбавлення від шкідливих звичок і емоційного вантажу

Сьогодні, в місячне затемнення, корисно медитувати і кидати шкідливі звички Фото: Сьогодні

Сьогодні, 26 травня,- час місячного затемнення і повного місяця: день, коли і погані, і хороші справи збільшуються багаторазово. Сьогодні корисно порадувати подарунком друга або знайомого, оскільки заслуга від хороших справ або благодійності збільшується багаторазово. А допоможе вам в цьому наш календар подарунків на всі свята травня, в якому можна знайти цікаву ідею для презенту.

Що ж корисного ми можемо зробити в такий день для свого фізичного і емоційного здоров'я, як пережити затемнення з максимальною користю – розповіла експерт Фен Шуй і Ба Цзи, майстер астропрогнозу Наталія Явон .

Чи варто боятися впливу місячного затемнення на здоров'я і емоційний фон?

Отже, 26 травня місячним затемненням відкривається літній "коридор затемнень", який закриється 10 червня затемненням сонячним. Сьогодні не тільки затемнення, а також повний місяць: в цей день ми більш емоційні.

Але накручувати себе і чекати "чогось жахливого" не потрібно, навпаки – цей день хороший для переосмислення, планування і спостереження. У тому числі за своїми фізичними і емоційним здоров'ям.

Що ж корисно і навпаки – не варто робити сьогодні в плані здоров'я?

Дні, в яких відбуваються місячні і сонячні затемнення, несприятливі для будь-яких починань: не рекомендується також дивитися на саме затемнення. У такий період завжди зростає імовірність незапланованих грошових витрат. Але чинити опір не варто, особливо якщо мова йде про внесок в здоров'я і саморозвиток: вкладайтеся!

У місячне затемнення добре позбавлятися від шкідливих звичок і медитувати Фото: Pixabay

Однак дорогі придбання або зайві витрати, які часто виникають на емоціях, постарайтеся зараз не робити. Існує думка, що місячним затемненням може щось "забратися", тому самі вирішите, від чого хочете позбутися: в плані здоров'я це можуть бути шкідливі звички. Також сьогодні хороший день для позбавлення від речей, що роками лежать на полицях, важких зв'язків: але зробити це важливо спокійно, без зайвих емоційних сплесків, "по-тихому". Позбутися слід лише від того, що дійсно втратило актуальність або тягне вниз.

Під час затемнення краще перебувати в закритому приміщенні. Бажано не відвідувати багатолюдні місця і фізично не перевантажуватися, а на дорогах будьте особливо уважні.

Чим краще зайнятися? Зробіть розвантажувальний день у всіх сенсах: їжте легку і корисну їжу, медитуйте, займіться йогою або іншою практикою, а спілкування навпаки скоротіть.

Під час всього коридору затемнень, тобто з 25 травня по 10 червня, важливо стежити за здоров'ям, стосунками з вашим оточенням. Намагайтеся сприймати людей такими, якими вони є і не збирати образи.

Нагадаємо що раніше ми писали, як легше для здоров'я пережити перепади погоди.

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