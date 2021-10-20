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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як виляє повний місяць на здоров'я: що робити, а чого – уникати, порада астролога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 жовтня, 07:00
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Сьогодні і завтра краще відкласти похід до косметолога, не пити алкоголь, а виставка або концерт пройдуть на "ура". Правда там ви ризикуєте купити щось непотрібне
Повний місяць таки впливає на здоров'я, робить нас більш чутливими, тому всі процедури краще відкласти
Повний місяць таки впливає на здоров'я, робить нас більш чутливими, тому всі процедури краще відкласти / Фото: Колаж: Сьогодні

В повний місяць, який настане сьогодні, 20 жовтня о 17 годині 57 хвилин, краще не пити алкоголь, уникати "операційних" процедур і стежити за своїм емоційним поривом. Люди здавна приписують повні якісь містичні сили, хоча в астрономії цей процес нічим примітним не виділяється.

Що ж відбувається в повний місяць?

З точки зору астрономії – нічого особливого: це всього лише одна з фаз Місяця, коли цей супутник Землі звернений до нас своєю освітленою стороною і має вигляд світлого кола. Неозброєному оку Місяць буде здаватися особливо "не таким" з 18 по 21 жовтня.

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Оскільки в цей проміжок часу протягом декількох годин може відбуватися так званий опозиційний ефект: якщо спостерігати за місяцем, то видно, як він буквально на очах "наливається" світлом і стає неймовірно яскравим. Цього разу повний Місяц збігся з передоднем Хелловіну, що ще більше додає цій фазі місяця загадковості і містики.

Астрологи зазначають повний Місяць, як не дуже вдалий період для ряду процедур і вчинків. Тому якщо ви вірите в містичну силу повного Місяця, то вам знадобляться корисні поради.

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Як на нас відбивається повний місяць

Як зазначає наш постійний експерт Наталія Явон , експерт по Феншуй і майстер астропрогнозів, сьогодні, 20 жовтня – 15-та місячна доба, починається повний місяць.

Наталія Явон
Наталія Явон / Фото: пресслужба

Але вам не обов'язково прив'язуватися до початку доби, обдумуючи свої дії в цей день. Так, в повний місяць, а саме – за день до нього і ще день після, ми стаємо більш емоційними і чутливими. Наприклад, вчора, 19 жовтня, були можливі тілесні ушкодження, виникали проблеми з протилежною статтю.

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Сьогодні ж, 20 жовтня, в цілому можуть відбуватися труднощі, затримки і перешкоди, не варто вирішувати термінові питання. В плані здоров'я як сьогодні, так і завтра краще уникати будь-яких маніпуляцій: видалення зубів, ін'єкцій, проведення операцій, косметологічних процедур і т.д.

Сьогодні і завтра краще відкласти косметологічні процедури
Сьогодні і завтра краще відкласти косметологічні процедури / Фото: Depositphotos

Оскільки ми, як уже сказано, більш чутливі до всього, в це період довше заживають рани, і ми будемо це більш емоційно, ніж в інші дні, переживати. Також в повний місяць сильніше діє алкоголь, організм яскравіше реагує на інтоксикацію, враховуйте це. Не слід переїдати в ці дні, так що більш ретельно підходите до вибору продуктів.

А що можна робити в повний місяць?

Зате в повний місяць добре проводити виставки, концерти, адже люди більш відкриті і емоційно чутливі. Якщо ви відвідаєте будь-який захід, то він викличе у вас більше захоплення, ніж в інший день. Також в повний місяць легше відбуваються емоційні, необдумані покупки, тобто під час пориву душі, особливо якщо вас почали вмовляти купити щось.

Зате в повний місяць добре проводити і відвідувати концерти, шоу, виставки і так далі
Зате в повний місяць добре проводити і відвідувати концерти, шоу, виставки і так далі / Фото: unsplash.com

А в четвер, 21 жовтня, не варто відвідувати хворих, також можливі неприємності в дорозі. Будьте уважні, не варто відкривати бізнес, підписувати документи або починати інвестиції в цей день.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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