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Як в холод зберегти шкіру рук: догляд + рецепт поживної маски

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 вересня, 08:30
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Восени відкладіть подалі свій зволожуючий крем для рук та користуйтеся живильним. А ще – прийшовши з вулиці, не мийте руки надто гарячою водою і балуйте їх масками.
Восени зберегти шкіру рук ніжною допоможуть живильні креми і маски
Восени зберегти шкіру рук ніжною допоможуть живильні креми і маски / Фото: freepik.com

Восени шкіра рук вимагає іншого підходу, ніж улітку: різкі перепади температури згубно впливають їна її стан. Як доглядати за руками восени , чому це важливо робити правильно і за допомогою яких засобів можна зберегти шкіру молодою та ніжною – розповіла косметолог Сюзанна Елоян.

Сюзанна Елоян
Сюзанна Елоян / Фото: пресслужба

Як правильно доглядати за руками восени

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Основні причини для того, щоб приділяти зоні наших рук восени більше уваги – це швидке старіння шкіри рук, порушення цілісності шкірного покриву (поява тріщин), і навіть лущення. Восени температура повітря часто змінюється, плюс відбувається різкий перепад, коли ми із теплого приміщення виходимо на холодну вулицю – і навпаки.

Тому насамперед не забуваємо перед виходом на вулицю одягати рукавички, адже ми ж не хочемо, щоб наші руки обвітрювалися. Ви не повірите, але рукавички можуть пересушувати ніжну шкіру ваших ручок. Щоб цього не відбувалося, необхідно використати живильний крем.

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Саме поживний, а не зволожуючий: між ними колосальна різниця. Зволожуючий крем восени і взимку більше шкодить, ніж дає користі, оскільки він не здатний проникнути глибоко в дерму і не створює захисного шару на шкірі. В той час, як поживний утримує вологу всередині самої дерми.

А компоненти, що входять до складу зволожуючих кремів, утворюють мікрокристали, які згубно впливають на стан шкіри, утворюючи дрібні тріщини та непомітні оку ушкодження. Тому прибираємо зволожуючий і дістаємо поживний.

Як правильно наносити живильний крем для рук

Крем необхідно використовувати 3-4 рази на день, перед кожним виходом надвір. Помив руки, також не забуваємо відразу ж його нанести. Приходячи з вулиці, не слід мити руки в гарячій воді, найкраще підійде вода кімнатної температури або тепла. Оскільки різкий перепад температури викликає спазм судин.

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Прибираємо в сторону зволожуючий крем і дістаємо живильний
Прибираємо в сторону зволожуючий крем і дістаємо живильний / Фото: freepik.com

Мило обираємо зволожуюче, оскільки звичайне чи антибактеріальне сильно пересушує шкіру. Періодично користуйтеся скрабом. Відлущування шкіри не тільки зробить її м'якою і позбавить забруднення, але й покращить мікроциркуляцію.

Зробити поживну маску для рук можна на основі коксової олії, додавши банан та моркву
Зробити поживну маску для рук можна на основі коксової олії, додавши банан та моркву / Фото: unsplash.com

І звичайно ж, не забуваємо балувати свої руки і робити різні маски. Одна з моїх улюблених, які можна зробити самостійно – це маска з кокосовою олією, тертою морквою та бананом.

Як зробити живильну маску для рук

Ця маска не тільки живить, а й омолоджує шкіру завдяки впливу вітаміну А, що міститься в моркви, то робимо так:

  • половину стиглого банана треба потовкти в однорідну масу,
  • з'єднати з 1 тертою морквою середнього розміру та 2 столовими ложками кокосової олії,
  • нанести суміш на шкіру і укутати, створивши тепло: наприклад, одягнувши спеціальні рукавички.

Залишити маску слід на 15-20 хвилин а потім ретельно змити. На завершення нанести живильний крем. Таку процедуру рекомендовано проводити 1-2 рази на тиждень.

Також якщо запаси вологи вичерпані, шкіра рук суха, то можливий такий метод зволоження, як процедура біоревіталізації у кабінеті косметолога. Це відмінний та швидкий спосіб наповнити вологою шкіру рук та уникнути її передчасного старіння.

Також ми писали про експрес-метод догляду за шкірою обличчя.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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