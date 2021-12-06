Як прибрати мішки під очима і на вилицях – техніка самомасажу будинку

Суфи або, як ще їх називають, малярські мішки з'являються на обличчі не тільки з віком. Прибрати таку "набряклість" допоможе зміна способу життя та масаж

І зіркам, таким як Олівія Вайлд (ліворуч) та Крістен Стюарт (праворуч) та звичайним дівчатам докучають мішки під очима, прибрати які допоможе масаж / Фото: Колаж: Сьогодні

Набряклість в області вилиць у багатьох буває ще в молодості і з роками посилюється: у результаті обличчя "повзе" вниз і виглядає більш стомленим. Чому ще з'являються суфи або мішки під очима, і чи можна їх прибрати, розповіла масажист-фізіотерапевт Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Реклама

Чому з'являються мішки під очима та на вилицях

Набряки, які добре помітні саме в області вилиць (суфи), часто приймають за мішки під очима і навіть грижі на обличчі. Але не так важливо, як саме називається дефект, адже і вилиці, і область навколо очей при цьому виглядає набряком та додає віку.

Ця особливість у багатьох виникає від народження і з роками посилюється ще сильніше. Основна причина появи таких набряків – фізична старіння організму та вікові особливості, пов'язані з гравітацією. Тобто багато чули про гравітаційний птоз (коли обличчя з віком "сповзає" до низу).

Мішки на вилицях, що з'явилися, – результат вкорочування кругового м'яза ока

Реклама

До появи суфів також призводять вікові дефекти кругового м'яза ока, стреси, хронічні хвороби, застій рідини у тканинах; еластичність шкіри, що знижується з віком, а також шкідливі звички. Простіше кажучи, суфи чи молярні мішки – це утворення з підшкірно-жирової клітковини.

Поки зв'язки та м'язи обличчя (особливо круговий м'яз ока) у тонусі, ці жирові "мішки" підтримуються рівномірно. Але з віком м'яз стає коротшим настільки, що стягує шкіру і самі жирові пакети. То часто мішки на вилицях – результат укорочення кругового м'яза ока.

До перерахованих вище причин появи суфів також відносяться нездорове харчування, малорухливий спосіб життя, постійне недосипання, захоплення гаджетами.

Реклама

Як можна прибрати мішки під очима та на вилицях?

Небагато косметологічних засобів і процедур повернуть спазмований м'яз і "жирові пакети" в їх початкове. Безперечно, стан шкіри при цьому покращає . Але причина утворення мішків нікуди не подінеться.

Стан шкіри після косметичних процедур покращиться, але мішки під очима не підуть, якщо не працювати з їх причиною / Фото: freepik.com

Тому спочатку важливо дізнатися про причину і попрацювати над нею. Насамперед, якщо хочете мати квітучий зовнішній вигляд, варто сказати "ні" сигаретам, надмірному вживанню алкоголю, цукру, солодощів, продуктів переробки – ковбас, сосисок, напівфабрикатів, фастфуду.

Не менш важлива регулярна фізична активність та повноцінний відпочинок. Чергування роботи та відпочинку , глибокий спокійний сон, легке ставлення до стресових ситуацій сприяють правильному виробленню гормонів

І, як результат – покращення стану шкіри, меншого спазмування м'язів на обличчі. Також розслабити кругові м'язи очей та прибрати суфи допомагає масаж .

Як прибрати набряки на обличчі в домашніх умовах

Щоб грамотно та ефективно прибрати мішки на обличчі , краще звернутися до фахівця: ефект при занедбаному стані буде після курсу масажу (10-15 сеансів). Потім для підтримки ефекту варто робити профілактичні масажі 3-4 рази на місяць.

Також допоможуть самостійні підтримуючі масажі, які ви можете робити вдома. Масаж краще робити після прийняття душу (на розігріте обличчя), нанести на шкіру тонік, потім олію або крем. І через 5-10 хвилин починати масаж: спочатку потрібно трохи розігріти м'язи плескаючими рухами, легкими,тільки кінчиками пальців.

Потім великим пальцем руки злегка підтягуємо шкіру на вилицях вгору, намагаємося, щоб шкіра не затискалася (не утворюючи складки).

Потім злегка робимо "пощипуючі" рухи, акуратно, не передавлюємо шкіру.

Ті ж рухи повторюємо і на іншій щоці. Вдома рекомендується робити такий масаж не частіше ніж 1 раз на тиждень. І краще як мінімум раз відвідати спеціаліста, щоб освоїти техніку.

Також ми писали, як робити масаж обличчя в домашніх умовах.