Чому не можна пити воду з крана і які хвороби це може спричинити – порада доктора Комаровського

Незабаром розпочнеться спека і тому ризик появи кишкових інфекцій багаторазово збільшується. Важливо використовувати чисту воду, а не лише їжу, зазначає Євген Комаровський

Уберегти себе від холери та інших кишкових інфекцій в умовах війни допоможуть правила гігієни та утримання від вживання сирої води / Фото: Колаж: Сьогодні,

З'явилися чутки про те, що в непростий час дуже швидко поширюється холера . Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, що слід зробити насамперед.

Сьогодні у багатьох містах України катастрофічна нестача води . Навіть якщо її доставляють у зруйновані місця, постає питання якості.

Реклама

Незабаром розпочнеться спека і тому ризик появи кишкових інфекцій багаторазово збільшується, – попередив Євген Комаровський. – Вже йдуть розмови про холеру, але це захворювання не виникає на рівному місці: має хтось приїхати до нашої країни з холерою, щоб нас усіх заразити.

Проте кандидат медичних наук наголосив, що головним джерелом поширення холери – Найнебезпечнішого кишкового захворювання – є вода, яку люди використовують для пиття. Але існує безліч дезінфікуючих засобів для води.

Головним джерелом поширення холери – найнебезпечнішого кишкового захворювання – є вода

Як правило, вони виробляються на основі хлору та здатні знезаражувати її в будь-яких джерелах. Тому навіть при правильному застосуванні вода після використання такого дезінфікуючого засобу трохи пахне хлором, але її можна пити.

Реклама

Регулярна проблема навіть у мирний час у тому, що для пиття люди використовують оброблену воду, а зуби чистять не дуже якісною водою, – навів приклад експерт програми "Ранок з Україною". – Чистка зубів, навіть якщо вам здається, що ви не ковтаєте воду, достатня умова, щоб отримати кишкову інфекцію.

Якщо ж у вас з'явилися болі в животі та діарея, в більшості випадків це вірусна кишкова інфекція.

Головне, що ви повинні знати: якщо багато рідкого калу і в ньому немає крові – тоді треба пити велику кількість рідини, – порадив лікар-педіатр вищої категорії. – Якщо ж калу небагато, але там є кров, і ви часто ходите в туалет – обов'язково зверніться до лікаря, тому що це може бути бактеріальна інфекція і вам знадобиться антибіотик.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали думка Комаровського про те, чи загрожує нам чергова пандемія.