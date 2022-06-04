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Чому не можна пити воду з крана і які хвороби це може спричинити – порада доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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4 червня, 09:00
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Незабаром розпочнеться спека і тому ризик появи кишкових інфекцій багаторазово збільшується. Важливо використовувати чисту воду, а не лише їжу, зазначає Євген Комаровський
Уберегти себе від холери та інших кишкових інфекцій в умовах війни допоможуть правила гігієни та утримання від вживання сирої води
Уберегти себе від холери та інших кишкових інфекцій в умовах війни допоможуть правила гігієни та утримання від вживання сирої води / Фото: Колаж: Сьогодні,

З'явилися чутки про те, що в непростий час дуже швидко поширюється холера . Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, що слід зробити насамперед.

Сьогодні у багатьох містах України катастрофічна нестача води . Навіть якщо її доставляють у зруйновані місця, постає питання якості.

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Незабаром розпочнеться спека і тому ризик появи кишкових інфекцій багаторазово збільшується, – попередив Євген Комаровський. – Вже йдуть розмови про холеру, але це захворювання не виникає на рівному місці: має хтось приїхати до нашої країни з холерою, щоб нас усіх заразити.

Проте кандидат медичних наук наголосив, що головним джерелом поширення холери – Найнебезпечнішого кишкового захворювання – є вода, яку люди використовують для пиття. Але існує безліч дезінфікуючих засобів для води.

Головним джерелом поширення холери – найнебезпечнішого кишкового захворювання – є вода
Головним джерелом поширення холери – найнебезпечнішого кишкового захворювання – є вода

Як правило, вони виробляються на основі хлору та здатні знезаражувати її в будь-яких джерелах. Тому навіть при правильному застосуванні вода після використання такого дезінфікуючого засобу трохи пахне хлором, але її можна пити.

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Регулярна проблема навіть у мирний час у тому, що для пиття люди використовують оброблену воду, а зуби чистять не дуже якісною водою, – навів приклад експерт програми "Ранок з Україною". – Чистка зубів, навіть якщо вам здається, що ви не ковтаєте воду, достатня умова, щоб отримати кишкову інфекцію.

Якщо ж у вас з'явилися болі в животі та діарея, в більшості випадків це вірусна кишкова інфекція.

Головне, що ви повинні знати: якщо багато рідкого калу і в ньому немає крові – тоді треба пити велику кількість рідини, – порадив лікар-педіатр вищої категорії. – Якщо ж калу небагато, але там є кров, і ви часто ходите в туалет – обов'язково зверніться до лікаря, тому що це може бути бактеріальна інфекція і вам знадобиться антибіотик.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали думка Комаровського про те, чи загрожує нам чергова пандемія.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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