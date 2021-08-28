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Як зберегти спину, працюючи в офісі – ТОП-4 корисних гаджетів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 серпня, 11:15
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Болі в спині, м'язах, порушення кровообігу – неповний список проблем офісних працівників. Як в таких умовах зберегти здоров'я спини – відповів остеопат
Зберегти здоров'я спини в офісі допоможуть спеціальні стільці
Зберегти здоров'я спини в офісі допоможуть спеціальні стільці / Фото: Колаж: Сьогодні

Наш хребет – це стрижень життя, а зберегти його здоровим допоможуть фізична активність, міцні м'язи, повноцінне кровообіг і зручні офісні меблі. чому проблеми зі спиною часто виникають саме у офісних працівників, як зберегти здоров'я спини і підтримати хребет – розповів лікар-ортопед, остеопат, Дмитро Огарко.

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Дмитро Огарко
Дмитро Огарко / Фото: пресслужба

Чому часто проблеми зі спиною виникають через сидячої роботи

Майже 80% населення планети страждають від різних захворювань опорно-рухового апарату: велика частина з них – це офісні працівники. Причому у віці до 50 років. Чому ж молоді і, здавалося б, повні життя люди, скаржаться на болі в попереку, м'язові спазми?

Причому, проблеми зі спиною виникають навіть у тих, хто регулярно відвідує спортзал або виходить на пробіжку. Причин кілька: основна маса людей активна психічно, але пасивна фізично. Коли більшу частину часу ми проводимо сидячи, працюючи з "тоннами" інформації і не даючи тілу фізичної розрядки – напруга психічний призводить до м'язових спазмів.

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А це благодатний грунт для розвитку багатьох хвороб. Причинами проблем зі спиною у активних людей можуть бути навпаки – надмірний знос суглобів і травми. Таке відбувається через неправильний розподіл навантаження. І, звичайно ж, спосіб життя в цілому, ваші шкідливі звички теж грають свою роль в здоров'я спини і хребта.

Як пов'язано здоров'я хребта і організму в цілому?

наш хребет виконує дві найважливіші функції : Служить опорою і "житлом" для спинного мозку. Недарма східна медицина називає хребет стрижнем життя. Якщо з хребтом виникають проблеми, він пошкоджується, то нервові імпульси, що йдуть через спинномозковий канал, теж порушуються. Не кажучи вже про те, що крім болю, порушення постави "тягнуть" за собою проблеми з внутрішніми органами.

Сидяча робота і незручні меблі спричиняють порушення постави
Сидяча робота і незручні меблі спричиняють порушення постави / Фото: freepik.com

Та й зовнішньої краси людини сутулість ніяк не надає. Тривале статичне положення (сидячи або стоячи) веде до того, що кровообіг в тілі порушується . У підсумку доставка поживних речовин в наші клітини обмежується. Чим краще кровопостачання – тим повільніше старіє тіло і навпаки. Тому важливо бути фізично активним: як по життю, так і робити розминку в офісі.

Насправді це не так складно: щогодини роботи встати, пройтися, "розігнати" кров, пройшовшись пішки по сходах, а не використовуючи ліфт. Щоб кровообіг завжди було в нормі, періодично ходите в сауну і на масаж.

А який спорт або активність підходить для здоров'я спини?

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Зберегти спину здоровою допоможе активність, в якій:

  • опрацьовуються глибокі м'язи,
  • використовуються компоненти статики,
  • тіло навантажується симетрично.

Таким вимогам відповідає не так вже й багато видів фізичної активності. І в топі таких активностей – плавання . також корисна для спини йога : Вона дає м'яке розтягнення м'язів, зміцнюючи все такни нашого тіла рівномірно і системно.

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Прокачати м'язовий каркас допомагають танці , А якщо ви хочете чогось більш потужного і активного – спробуйте скелелазіння. Або, як лайт-варіант – періодично висіти на турніку або брусах. Тоді відбувається декомпресія хребта, він плавно розтягується.

А як щодо бігу – він не корисний для спини?

Біг зараз дуже популярний, але при вже наявних проблемах з суглобами ситуація може погіршитися. Взагалі при заняттях бігом (втім, за будь-якої активності, якщо ви раніше ніколи нічим не займалися) важливо проконсультуватися з ортопедом або остеопатом.

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При заняттях бігом важливо проконсультуватися з ортопедом або остеопатом
При заняттях бігом важливо проконсультуватися з ортопедом або остеопатом / Фото: unsplash.com

При проблемах з хребтом може бути показана скандинавська ходьба: вона забезпечує більш м'яке скручування корпусу. Взагалі для здоров'я хребта потрібен потужний м'язовий каркас навколо нього. Інакше правильне положення хребта не забезпечується.

Чи можна зміцнити спину в спортзалі?

Наша спина складається з чотирьох м'язових шарів, а хитаючи спину в спортзалі в основному забезпечується рельєфність м'язів верхнього шару. Це безумовно красиво, але, щоб стабілізувати хребет – недостатньо. Важливо зміцнювати глибокі м'язи : В цьому допоможе лікувальна фізкультура.

Знову ж, підібрати комплекс краще з фахівцем , Який оцінить ваш стан здоров'я і дасть рекомендації.

Пам'ятайте! При будь-якої активності навантаження можна давати тільки, попередньо розігрів м'язи. Інакше ви ризикуєте заробити травму не тільки м'язів, але і хребта або інших суглобів. І важливий момент – це зручні меблі в офісі і вдома.

Як організувати робочий простір, щоб підтримати спину?

Важливо, щоб робочий стіл був на рівні сонячного сплетіння , Лікті вільно і без напруги розташовувалися на столі, а світло падало зліва. Підтримати здоров'я спини можна за допомогою ергономічних крісел з ортопедичними спинками:

Ергономічні офісні крісла підтримають спину: ціни на них в середньому від 3500 грн до 8000 грн і вище.
Ергономічні офісні крісла підтримають спину: ціни на них в середньому від 3500 грн до 8000 грн і вище. / Фото: Колаж: Сьогодні

Таке крісло допоможе підтримати природний S-подібний прогин в спині , Але все одно зона таза і судини ніг залишаються перенапружені.

Стільці-сідла фізіологічно більш підходять і для хребта: ціни в середньому коливаються від 1650 грн до 7600 грн
Стільці-сідла фізіологічно більш підходять і для хребта: ціни в середньому коливаються від 1650 грн до 7600 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще добре використовувати стільці-сідла (Вони також корисні і для чоловічого здоров'я). Такі стільці фізіологічно більш підходять і для хребта, і для таза

Стілець-Куля не віджимає тазові судини: коштує в середньому від 500 грн до 2000 грн і вище
Стілець-Куля не віджимає тазові судини: коштує в середньому від 500 грн до 2000 грн і вище / Фото: Колаж: Сьогодні

Допоможе підтримати здоров'я спини стілець-куля (фітбол) – цей гаджет не віджимає тазові судини.

Колінний стілець допомагає розвантажити таз і поперек: коштує в середньому від 2500 грн до 9600 грн
Колінний стілець допомагає розвантажити таз і поперек: коштує в середньому від 2500 грн до 9600 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Добре розвантажити таз і поперек допоможе колінний стілець – незважаючи на назву, на коліна тут доводиться не більше 15-20% ваги тіла, інші залишається на сідничні кістки. І наостанок: зверніть увагу на подушку і матрац – їх слід вибирати в ортопедичних салонах.

Тоді вашій спині буде забезпечений повноцінний відпочинок і нормальне фізіологічне положення під час сну.

Також ми раніше писали, що робити, якщо болить шия.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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