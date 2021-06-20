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Як зібрати дитину на прогулянку до лісу – поради доктора Комаровського

Сьогодні, 08:30

Доктор Євген Комаровський нагадав, що прогулянки з дітьми в лісі в насамперед повинні бути безпечними. Що повинні знати діти і батьки – в статті

Відпочинок з дітьми в лісі в першу чергу повинен бути безпечним
Відпочинок з дітьми в лісі в першу чергу повинен бути безпечним
Фото: Сьогодні

Пікнік на природі, похід в ліс за грибами всією сім'єю, прогулянки на природі – так проводять час досить часто безліч батьків з дітьми. Як краще одягнути дітей для прогулянок по лісу, що повинні знати малюки, що робити, якщо дитина загубилася – на ці та інші питання відповів у своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський.

Як одягнути дитину, якщо має бути похід в ліс

Вирушаючи на будь-яку прогулянку з дитиною, важливо враховувати важливі фактори: одяг дітей, їх стан здоров'я і не тільки. Тим більше, якщо йдете на природу, головне – дотримуватися заходів безпеки.

Одягнути дітей слід в яскравий одяг, бажано зі світловідбиваючими елементами, щоб їх було добре видно серед зелені. Щоб захистити ноги від комах, пекучої кропиви і так далі, надіньте і собі, і дітям щільні штани, високі черевики – штани потрібно заправити в черевики.

Обов'язково дайте дитині особисту пляшку з водою, свисток, поживний батончик (можна просто шоколадний), прослідкуйте, щоб його мобільний телефон був повністю заряджений.

Добре, якщо буде компас: навчіть дитину їм користуватися, зараз компас є в мобільних телефонах.

Що робити, щоб дитина не загубилася?

Важливо пояснити дитині, що ви у жодному разі не будете її лаяти, якщо вона загубиться. І щоб діти точно знали, що вони повинні робити в таких випадках. Заздалегідь розкажіть, що у жодному разі не можна щось є в лісі – ягоди, гриби і т.д., наближатися до водойм, боліт.

Діти завжди повинні бути посередині групи, що йде лісом
Діти завжди повинні бути посередині групи, що йде лісом
Фото: freepik.com

Діти завжди повинні бути посередині групи, що йде лісом. І замикаючий групи не повинен залишати за собою відстаючих, стежте, щоб ніхто з малюків не відставав. Найкраще відрепетирувати всі дії дитини в лісі ще вдома, у формі гри – як вона повинна буде одягнутися, чого не можна робити і так далі.

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Дитина повинна чітко засвоїти, що, якщо раптом відстала і зрозуміла, що загубилася – нехай залишається на місці. Якщо дитину звуть по імені навіть чужі люди – то в лісі потрібно відгукуватися, це можуть бути рятувальники або інші люди, які прийшли на допомогу. Якщо дитина відстала і чує шум, шурхіт, звуки – потрібно почати стукати по дереву палицею, кричати, свистіти в свисток.

Як підстрахуватися, щоб вчасно надали допомогу?

Вирушаючи на природу, особливо з ночівлею в лісі, повідомте близьким, куди саме ви їдете, залиште точні координати місця, де будете ночувати. Заздалегідь збережіть номери пошукових служб, дізнайтеся, де найближча медустанова. І якщо хтось все ж загубився – то відразу телефонуйте рятувальникам, не втрачайте час!

Нагадаємо, раніше ми писали про думку Комаровського про те, що робити якщо дитина погано їсть .

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