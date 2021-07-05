Як спека впливає на серце і хто ризикує більше за усіх

Людям з групи ризику в спеку важливо заздалегідь планувати день. А всім нам потрібно пити більше води, носити легкий одяг з натуральних тканин і постаратися не перегріватися

У спеку серцю доводиться працювати старанніше, особливо важко сердечникам і вагітним / Фото: Сьогодні

Спека знову перемагає. Більше за інших потерпають жителі міст, а також люди з групи ризику: вагітні, сердечники і не тільки. Чим небезпечна спека, кому насамперед слід бути уважним у цей період і як пережити жарку пору – все це нам допомогла з'ясувати терапевтка, сімейна лікарка, фахівчиня УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

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Чим небезпечна спека і що відбувається, якщо організм перегрівся?

Не тільки перебування під прямими променями сонця, а й висока температура на вулиці і в приміщенні впливають на нас негативно. Наш організм пристосовується до високої температури: розширюються судини, щоб серце могло перекачувати кров так само, як і в нормальних погодних умовах, частішає пульс.

Збільшення числа серцевих скорочень спричиняє підвищення артеріального тиску (АТ), а подеколи, навпаки, зниження артеріального тиску. У спеку не тільки тепловий удар може підірвати здоров'я – збільшується ризик зневоднення, інсультів та інфарктів. Особливо у тих, у кого від початку змінений і підвищений тонус судин.

Кому слід бути в спеку обережним?

Люди з серцево-судинними захворюваннями і майбутні мами – основна група ризику. Також спека – складний час для людей з ожирінням, діабетом другого типу, хронічними, інфекційними та аутоімунними захворюваннями. Надлишкова маса тіла погіршує ситуацію, оскільки серце у таких людей і так перебуває в хронічній енерговитратній роботі. А в умовах високої температури йому ще складніше качати кров, щоб забезпечувати нормальне насичення органів киснем.

У людей з серцево-судинними захворюваннями, навіть якщо і немає зайвої ваги, тонус судин підвищений. Тому їм особливо важливо влітку стежити за своїм здоров'ям.

А майбутні мами страждають у спеку не тільки через порушення плацентарного кровообігу і зниження тонусу судин. У вагітних в літню пору можуть виникати ускладнення, обумовлені їхнім генетичним станом.

Вагітні, як і сердечники, гірше переносять спеку через стан організму / Фото: unsplash.com

Навіть при нормальному перебігу вагітності, якщо жінка з прохолодного приміщення вийде на спеку, може статися різке розширення судин, гіпотонія (зниження артеріального тиску) і непритомність. Часто люди з хронічними захворюваннями, в тому числі і сердечники, своїми діями і звичками самі собі шкодять.

Що небезпечно робити в спеку, особливо людям з групи ризику?

З року в рік з настанням спеки зростає кількість інсультів та інфарктів, бо багато людей похилого віку, у яких є гіпертонія, атеросклероз і інші проблеми, перетруджують на дачах і городах. Потрібно бути обережними з фізичними навантаженнями всім, а тим більше сердечникам.

У спеку відмовтеся від алкоголю, щоб не спровокувати серцевий напад / Фото: Depositphotos

Тим, хто має проблеми із серцем і судинами категорично не можна пити алкоголь (у спеку його взагалі не варто вживати, до речі). Особливо на відпочинку на природі і якщо купаєтеся у водоймах. Навіть у тіні в умовах дуже сильної спеки або в задушливому приміщенні людина під впливом алкоголю може не помітити перегріву, перестає себе контролювати.

У гіпертоніків вживання алкоголю в спеку може закінчитися порушенням мозкового і серцевого кровообігу, інсультом або інфарктом.

Мало того, що після перепаду температури під час купання і загоряння можливий серцевий напад, так ви ще ризикуєте потонути або отримати травму. Це саме стосується людей з іншими хронічними хворобами, та й взагалі кожного – спека й алкоголь несумісні!

Всім, хто в групі ризику, слід уникати не тільки перебування на сонці, а й задушливих приміщень: візит на пошту, у поліклініку, поїздка в громадському транспорті в найспекотніший час – погана ідея.

Як уникнути перегріву?

Часто непритомніють не через перебування на сонці, а через те, що цілий день просиділи в жаркому, погано провітрюваному приміщенні. Деякі люди бояться протягів чи кондиціонерів і вважають за краще не вмикати прилади або зовсім не можуть собі дозволити поставити кондиціонер. У таких випадках важливо провітрювати кімнати, використовувати вентилятор і намагатися, щоб температура в приміщенні не була вище за 21-22 градуси.

Пам'ятайте, постійне перебування в умовах підвищеної температури і перегрівання призводить до хронічного негативному впливу на серце і судини. Якщо з такого приміщення ви ще й вийдете на відкрите сонце, то ризикуєте ще більше. Тому важливо планувати свій день, переглянути звички, режим харчування, активності тощо.

Які основні правила поведінки в спеку?

Сердечникам потрібно завжди мати із собою ліки, які вони вживають постійно. Особливо таблетки для сублінгвального використання, тобто під язик: при серцевому нападі така таблетка подіє швидше, її легше прийняти на вулиці.

Постійно пийте чисту воду, у середньому щогодини слід випивати 200-250 мл води, щоб не перевантажувати нирки. Завжди майте під рукою пляшку з водою. Кава і чай у спеку не найкращі напої, вони діють як сечогінне. І якщо ви їх п'єте, то важливо знати, що на кожну чашку кави або чаю потрібно випити 2 склянки води, щоб не порушувати водний баланс організму. Тому в спеку чаєм і кавою краще не захоплюватися, а маючи захворювання нирок – особливо. Носіть просторий легкий одяг з натуральних тканин, головний убір, користуйтеся сонцезахисним кремом і окулярами. Навіть дітям рекомендують використовувати сонцезахисні окуляри, аксесуар з масмаркету за середньою ціною краще, ніж відкритий вплив ультрафіолету на обличчя та очі дитини. Не виходьте на сонце з 11-ї до 17-ї години. Заздалегідь плануйте день, як і куди будете рухатися. Шкідливі звички намагайтеся замінити корисними: відмовтеся від куріння, старайтеся не переїдати, знизити зайву вагу, стежте за рівнем цукру в крові (регулярно здавайте аналізи).

І звичайно ж, якщо відчуваєте, що перегрілися, крутиться голова, нудить, з'явилася слабкість, швидше присядьте в прохолодному місці.

Що робити, якщо все-таки отримали тепловий удар?

Передовсім потерпілого потрібно забрати із сонця, покласти, щоб ноги лежали вище рівня голови. Розстебнути манжети, якщо одяг з довгим рукавом, зняти шкарпетки, розслабити ремінь, жінкам – розстебнути бюстгальтер. Це допоможе поліпшити периферичний кровообіг, полегшити дихання.

Дайте попити води, прикладіть холод. Холод краще прикладати на потилицю, а не на лоб: саме там проходять магістральні судини. Але ненадовго, оскільки різкий перепад температур теж шкідливий. І якщо прикладаєте лід, а не просто мокрий рушник, то не на шкіру, а через будь-яку тканину.

Якщо людина непритомна, перевірте дихання і пульс. Якщо під рукою є нашатирний спирт або будь-які парфуми – можна обережно дати понюхати. Але знову ж таки, у людини може бути алергія на цей запах, а нашатир може викликати опік слизової оболонки. Тому не можна підносити склянку з нашатирним спиртом до обличчя. Можна лише трохи капнути на ватку або будь-яку тканину і акуратно дати понюхати.

При тепловому і сонячному ударі важливо відразу надати допомогу / Фото: Сьогодні

Якщо людина не притомніє, потрібно викликати швидку допомогу і починати реанімацію: непрямий масаж серця і дихання рот в рот. Дихання робіть у масці: два вдихи – 60 натискань на грудну клітку протягом хвилини, натискають кожну секунду або навіть частіше. Самому впоратися буде складно, тому знадобиться допомога, краще проводити реанімацію удвох.

Раніше ми писали, як врятуватися від теплового удару.