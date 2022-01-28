Як зробити бустер від ковіду за 15 хвилин та отримати новий сертифікат – особистий досвід

Бустер від Pfizer або Moderna зараз можна отримати безкоштовно та без черг. А також новий міжнародний сертифікат, що розширює список країн для подорожей

Зробити бустерну дозу від ковіду вакциною Сomirnaty (BioNTech Pfizer) можна у Києві всього за 15 хвилин / Фото: Светлана Евсеева

В Україні вже можна отримати бустер від COVID-19 безкоштовно, якщо минуло не менше ніж пів року з моменту другої дози вакцинації. Поки одні бояться йти навіть на перше щеплення, я як редактор проєкту "Здорово", отримала бустерну дозу, щойно з'явилася така можливість. Чи хворіла я на ковід з моменту перших двох вакцин і навіщо мені робити бустер – ділюся особистим досвідом.

Вакцинуватися, як і раніше, бояться – чому?

Люди серед мого оточення переважно – "за" вакцинацію загалом і бустерну дозу зокрема. Але є й такі, які досі відмовляються і від перших двох доз щеплень проти ковіду, який там бустер. Бояться побічної реакції, незважаючи на доступність інформації про безпеку вакцин та навпаки – статистики смертей та ускладнень після коронавірусу.

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Бустерна доза теж лякає декого, мовляв, навіщо її робити, та ще й іншим типом вакцини. Та інформації про це багато і в українських, і в зарубіжних джерелах, неодноразово про це писали і в "Сьогодні". Я ж прийшла за бустером не лише тому, що хочу бути захищеною проти коронавірусу, а також багато подорожую і хочу спокійно відвідувати країни, "ворота", в які відкриває третя, бустерна доза.

Ревакцинуватись бустером можна через 6 місяців від дати отримання другої дози / Фото: freepik.com

Зазначу, що бустерною дозою від COVID-19 вважається доза, яку вводять як ревакцинацію вже після повного курсу щеплень. Це допомагає посилити ефективність вакцинації, яка з часом знижується. Бустер зараз колють двома типами НРМК-вакцин, це Пфайзер чи Модерна.

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У мене перші дві дози були зроблені препаратом CoronaVac від виробника Sinovac. Для тих, хто отримав таку вакцину, як бустер рекомендовано саме Пфайзер. Я зв'язалася зі своєю медичною сестрою, дізналася, чи є вакцина для бустерної дози в поліклініці і пішла на щеплення.

Як отримати бустерну дозу швидко

Оскільки в мене підписано декларацію з сімейним лікарем КНП Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Дніпровського району, я насамперед звернулася саме туди. Мені так зручніше, ніж їхати, скажімо, в будь-який з центрів вакцинації. Та зробити бустер без проблем, як кажуть мої друзі, можна й у центрах вакцинації.

У поліклініці, де я на обліку, не треба було записуватися заздалегідь. Огляд у лікаря, підписання угоди на вакцинацію і потім саме щеплення проходять у порядку живої черги. Що я можу сказати – бажаючих мало, я впоралася за 10 хвилин плюс потім ще посиділа хвилин 15 під маніпуляційним кабінетом. Хоча за медпротоколом належить 30 хвилин, та я знаю, що не маю алергії взагалі і вакцинацію я переношу добре.

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Заповнення угоди, огляд лікаря та бустерна доза Пфайзером отримана / Фото: Светлана Евсеева

Переді мною в черзі була лише жінка похилого віку з незвичайним ім'ям Октябрина – вона попросила допомогти їй заповнити анкету-угоду. Незважаючи на похилий вік (жінці 90 років), вона повністю "за" вакцинацію, розуміє необхідність і важливість бустерної дози. І, за словами Октябрини, "хочеться не хворіти і якомога довше пожити".

А молоді в поліклініці не було взагалі, до речі, мій 19-річний син, якому теж настав час колоти бустер, викликав радісний подив у лікарів. Як зазначили самі медики, він перший серед молоді на той момент, хто прийшов за третьою бустерною дозою.

Чи вколють бустер, якщо минуло менше 6 місяців?

У поліклініці – не вколють. Важливо щоб з моменту другої дози вакцини до моменту введення бустера минуло пів року. Що в центрах вакцинації – мені особисто невідомо, хоча друг говорить про те ж, тобто раніше, ніж за пів року після закінчення терміну після другої дози – бустер на вколють.

Якщо у вас ще не минули 6 місяців після другого щеплення від ковіда, бустер вам можуть не зробити / Фото: Светлана Евсеева

Ви заповнюєте анкету, в якій вказуєте, коли отримано другу дозу. У мене та мого сина друга доза була у липні минулого року, тому нам зробили бустер препаратом Сomirnaty від виробника BioNTech, Pfizer.

Процедура щеплення бустером нічим не відрізняється від іншої вакцинації – заповнюєш угоду, потім лікар міряє температуру, збирає анамнез, тобто запитує про самопочуття, перенесені за цей час хвороби. І якщо все гаразд – то направляє до маніпуляційного кабінету.

До речі про хвороби – восени наприкінці листопада, перед вильотом на відпочинок до Іспанії, я перехворіла на щось респіраторне. ПЛР-тест на ковід був негативний. Температура, нежить і нездужання минули за кілька днів і я благополучно вирушила у подорож. З того моменту я більше не хворіла.

Вже маючи повний курс вакцинації, я чимось схожим перехворіла, але ПЛР-тест саме ковід не підтвердив / Фото: Светлана Евсеева

Отримавши свій бустер, я почекала і пішла у своїх справах, забравши довідку, на підставі якої потім сімейний лікар мені видав сертифікат. Як і після перших двох доз я почувалася добре. Чому не чудово? Заважав біль у лівій руці, куди ввели вакцину.

Чи була побічна реакція від бустера?

Тільки біль у руці, і він був відчутнішим, ніж після CoronaVac і на другу добу після щеплення дуже хотілося спати. До речі, мої друзі, хто колов Пфайзер і в перші дві дози, теж відзначали сильніший біль у руці, ніж ті, хто отримав інші типи вакцин.

Температура ж була, як у "космонавта" – 36,6. Рука боліла рівно три дні, весь цей час я слідувала інструкціям – першу добу місце уколу не мочила, руку три дні не навантажувала взагалі, і відмовилася на цей час від моєї улюбленої йоги. Син Ілля відбувся ще легше, у нього рука боліла лише добу, температура теж не підвищувалася.

Вакцина від Pfizer дає можливість в'їхати до більш ніж 100 країн і не сидіти на карантині / Фото: unsplash.com

Як бачите – імунна реакція у всіх різна. Та найголовніше, що тепер ми знову захищені від ковіду, а також географія наших мандрівок розширилася. Оскільки далеко не всі країни пускають з вакциною CoronaVac, наприклад, не лише Західна Європа, а також Польща та Румунія. Ковід-вакцина від BioNTech, Pfizer дає можливість в'їхати до більш ніж 100 країн світу, без необхідності сидіти на карантині.

Як отримати ковід-сертифікат після бустера

Усі вакциновані бустерною дозою отримають нові сертифікати COVID. Якщо ви не користуєтеся "Дією" або не хочете чекати (МОЗ повідомляло, що бустерний ковід-сертифікат з'явиться в додатку наприкінці січня-лютому), то після третього щеплення можна отримати нове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Новий Міжнародний ковід-сертифікат можна отримати у свого сімейного лікаря / Фото: Светлана Евсеева

Я отримала такий сертифікат у свого сімейного лікаря в ньому перераховані всі дози вакцинації проти COVID-19. Цей новий документ, як і новий COVID-сертифікат у Дії, діятиме 9 місяців (270 днів), рахуючи з дати останнього (бустерного) щеплення проти COVID-19.

Також ми писали, "Як вакцинуватися від коронавірусу".