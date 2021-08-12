Як працює і навіщо потрібен масажний килимок Ляпка

Популярні аплікатори Ляпка добре допомагають масажувати спину і стопи. Чи такі вони ефективні при серйозніших захворюваннях – розповів фізичний терапевт

Масажний коврик Ляпко, валіки з аплікаторами добре масажують тіло / Фото: Колаж: Сьогодні

Болі в спині, гастрит, бронхіальна астма і навіть гіпертонія – ось неповний список проблем, розв'язати які обіцяє аплікатор Ляпка. Чим же так корисний цей масажний килимок або валик-масажер, як його застосовують і кому він може допомогти, ми дізналися на офіційному сайті виробника. Також розібратися в ефективності аплікаторів Ляпка допоміг фізичний терапевт Данило Якубовський.

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Данило Якубовський / Фото: пресслужба

Що взагалі являють собою килимки Ляпка

Аплікатор Ляпка – це різної форми гумові пластинки і валики, всередині яких закріплені голки з покриттям з міді, заліза, цинку, нікелю, навіть золота і срібла. Самі аплікатори виготовляються з медичної гуми з натуральним каучуком.

Килимок дует 4,9 Ag, ціна 355 (ліворуч); масажна подушка з голками 5,8 Ag – 906 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб шкіра не ушкоджувалася через надмірний тиск таких голочок, по периметрах аплікаторів розташовуються обмежувачі (стовпчики) з гуми. Аплікатори розміщують на масажних подушках, килимках, поясах, можна навіть придбати устілки з такими масажними конструкціями.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті лежачи на голчастому килимку або взуваючи тапочки з голчастими устілками, масажуються різні частини тіла.

Як же користуватися килимками Ляпка?

На офіційному сайті виробника йдеться, що за допомогою плоских аплікаторів – килимків можна самому оздоровити організм, лежачи на такому килимку. Валики або м'ячики з голками дозволяють масажувати місця, які людина сама не зможе обробити, – тут потрібна чиясь допомога.

Валик великий М 5,0 Ag – 594 грн; м'ячик голчастий – 414 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Такі валики обіцяють швидший терапевтичний ефект, ніж килимки. Ще є пояси, стрічки і так далі з аплікаторами, які фіксуються на суглобах, попереку і оздоровлюють за рахунок впливу на різні акупунктурні точки на тілі.

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Килимок Великий 7,0 Ag – 1 274 грн (зліва); килимок Квадро 4,9 Ag – 714 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Важливий момент – йдеться про те, що аплікатором потрібно правильно користуватися. Лягати на килимок треба так, щоб вага тіла рівномірно розподілилася по всіх поверхнях аплікаторів. А для цього важливо правильно розмістити килимок, в місцях, куди "ляже" шия і поперек, покласти подушки або згорнуті валиками рушники.

Важливо правильно розмістити килимок, в місцях, куди "ляже" шия і поперек / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви лягли, полежали хвилин 5 і вам боляче, відчувається сильний дискомфорт – то ви лежите неправильно. Потрібно піднятися, лягти заново, підкласти м'які валики під коліна. Лежати на килимку і вибрати сам гаджет – валик, килимок або устілки рекомендується залежно від проблеми, яку хочете усунути (болі в спині, целюліт тощо).

Якщо непокоять болі, безсоння, дратівливість – то порада використовувати килимок після обіду або перед сном. Лежати слід від 15 до 30 хвилин, а масажувати валиком – 10-15 хвилин. Людям похилого віку і тим, хто ослаблений після хвороб, радять користуватися аплікаторами в ранковий час: лежати на килимку слід не довше 10 хвилин, а користуватися валиком – 5-7 хвилин.

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А в окремих випадках йдеться про досягнення терапевтичного ефекту при впливі від півгодини до 1-2 годин. Показаннями до застосування аплікаторів вказані не тільки м'язові болі, а також гіпертонія, виразкова хвороба, цукровий діабет, зубний біль і навіть безпліддя!

Чи справді килимок Ляпка допоможе при таких захворюваннях?

Масаж або акупунктура, як альтернативний засіб реабілітації та допоміжна терапія, дійсно має лікувальну дію. Але вилікувати хронічні захворювання серцево-судинної системи, порушення в роботі травних або репродуктивних органів за допомогою голчастого килимка неможливо.

На цей момент незалежних, якісних досліджень про ефективність килимка Ляпка, як методу лікування вищеперелічених хвороб, немає. Цей аплікатор навіть не згадується в такій великій базі, як "Cochrane" – міжнародної некомерційної організації, що вивчає ефективність методів лікування за допомогою доказової медицини.

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Реклама говорить, що килимок допомагає при болю в м'язах, при остеохондрозі, поліпшенні відновлення чутливості після інсульту, зменшенні кров'яного тиску. Особливо запам'яталося, зазначає Данило Якубовський, вираз "поліпшення загального життєвого тонусу": але це по суті термін, який нічого не значить, він розмитий і незрозумілий.

Метод працює нібито завдяки мікроелектрофорезу, це мікрострум, що нібито виникає при взаємодії шкіри з голками. Проникає вглиб організму і "виліковує". Але ще не придумали пасивного методу лікування, коли людина просто лежить і молодшає, здоровішає, стає сильнішою, успішнішою. За всім цим стоять зусилля і систематична праця.

Біль у спині усувається ліками і вправами / Фото: unsplash.com

Так, гіпертонія лікується ліками, зміною способу життя, фізичною активністю. Інсульт (частіше як наслідок гіпертонії) теж лікується спершу ліками, потім наполегливою працею. Гастрит лікується медикаментозно, плюс зміною харчування, способу життя. Біль у спині усувається ліками і вправами; в м'язах – аналогічно.

Всі ці тези написані на підставі опрацьованих мною міжнародних протоколів лікування, застосовуваних у різних країнах. І ніде жодного разу не було згадки про аплікатор, як дієвий метод лікування.

Але деяким цей килимок дійсно допомагає, як це працює?

Так, є люди, яким такі килимки та масажери "дійсно допомагають". Останнім часом ефект плацебо вважається лікувальним. І, якщо людина з болем в спині лежатиме правильно на килимку (або без нього) і думатиме про те, що її м'язи розслаблюються, то біль насправді може вщухнути.

Але саму причину виникнення болю це не прибере. З таким же успіхом можна застосовувати подорожник від болю в спині, це порядком дешевше. А ще кориснішим буде навчитися медитацій і йоги – ці немедикаментозні методи вже мають певну доказовість в лікуванні болю в спині і шиї.

Аплікатор Ляпка непогано використовувати, як масажер для стоп або спини, щоб розслабити м'язи, поліпшити кровообіг в цих ділянках. Але з таким же успіхом аплікатори можна замінити гречкою/морською сіллю/квасолею, наприклад. Або піти на сеанс розслабляючого масажу.

Важливо! Пам'ятайте про протипоказання: не користуйтеся аплікаторами, навіть якщо ви зібралися лягати на килимок в одязі, за наявності на тілі великих родимок, запальних захворюваннях шкіри, екземі у фазі загострення, саднах, ранах і інших пошкодженнях шкіри.

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