Як привчити дитину чистити зуби – корисні лайфхаки від стоматолога

Щоб зуби у дитини були здоровими, потрібно починати їх чистити з моменту появи найпершого. А потім навчити малюка чистити зуби самостійно, як – у статті

Приучить ребенка чистить зубы можно в игровой форме и на собственном примере, такие лайфхаки от стоматолога

Привчати дітей до чищення зубів потрібно з самого раннього віку, а щоб у малюків у майбутньому не було проблем із зубами, важливо правильно доглядати їх ще з самого раннього дитинства вашого малюка.

До Дню захисту дітей стоматолог Оксана Михайлюк , яка сама мама прекрасного малюка, розповіла, як правильно привчати дітей до чищення зубів з раннього віку і про перший візит до стоматолога у житті дитини.

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Оксана Михайлюк / Фото: пресслужба

Як навчити дитину чистити зуби правильно

Виробити у дитини звичку чистити зуби можна і потрібно ще з дитинства. Відразу, коли з'являється перший, найменший нижній зубчик, потрібно починати чистити зуби. Дитина їсть, і всі ці залишки їжі необхідно обов'язково вичищати та знімати, щоб надалі у малюка виростали здорові зуби.

Зубні щітки для малюків потрібно вибирати з маркуванням 0-3 місяців. Пасти вибираємо без фтору, а потім – залежно від віку дитини. Це завжди вказано на упаковці, її потрібно читати уважно. Звичку чистити зуби потрібно прищепити малюкові з раннього дитинства.

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Спочатку в ігровій формі потрібно грати з малюком та показувати, як правильно чистити зуби.

Як це зробити? Спочатку в ігровій формі: потрібно грати з малюком і показувати, як чистити зуби. Нехай дитина бачить щодня, як ви це робите. Найменшим говоримо, наприклад, "Залетіла пташка, а покажи зубки, давай почистимо".

А коли дитину вести до стоматолога?

В принципі, якщо не турбують жодні проблеми із зубами (ви регулярно чистите дитині зуби, використовуєте щітку та пасту) потреби йти до стоматолога немає. Змінювати зубні щітки, до речі, потрібно досить часто.

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Зокрема, якщо раптом дитина перехворіла на якесь вірусне захворювання, обов'язково потрібно замінити щітку новою щоб не було повторного зараження. А перший візит можна організувати у свідомішому віці, коли дитина вже розуміє, хто такий лікар.

Якщо у дитини на зубах якийсь чорний наліт або помітили появу першого карієсу, то потрібно якнайшвидше відвідати стоматолога

Але пам'ятайте, якщо ми бачимо якийсь чорний наліт та поява першого карієсу , тоді візит до лікаря потрібно здійснити якнайшвидше. Тоді ми зможемо викорінити цю проблему на рівні її зародження.

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