Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн

Канни 2022

Зеленська про чоловіка

Зірки vs папуги

Нова пандемія?

Куди піти у Києві

I love Lviv
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як привчити дитину чистити зуби – корисні лайфхаки від стоматолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб зуби у дитини були здоровими, потрібно починати їх чистити з моменту появи найпершого. А потім навчити малюка чистити зуби самостійно, як – у статті
Приучить ребенка чистить зубы можно в игровой форме и на собственном примере, такие лайфхаки от стоматолога
Приучить ребенка чистить зубы можно в игровой форме и на собственном примере, такие лайфхаки от стоматолога

Привчати дітей до чищення зубів потрібно з самого раннього віку, а щоб у малюків у майбутньому не було проблем із зубами, важливо правильно доглядати їх ще з самого раннього дитинства вашого малюка.

До Дню захисту дітей стоматолог Оксана Михайлюк , яка сама мама прекрасного малюка, розповіла, як правильно привчати дітей до чищення зубів з раннього віку і про перший візит до стоматолога у житті дитини.

Реклама

Оксана Михайлюк
Оксана Михайлюк / Фото: пресслужба

Як навчити дитину чистити зуби правильно

Виробити у дитини звичку чистити зуби можна і потрібно ще з дитинства. Відразу, коли з'являється перший, найменший нижній зубчик, потрібно починати чистити зуби. Дитина їсть, і всі ці залишки їжі необхідно обов'язково вичищати та знімати, щоб надалі у малюка виростали здорові зуби.

Зубні щітки для малюків потрібно вибирати з маркуванням 0-3 місяців. Пасти вибираємо без фтору, а потім – залежно від віку дитини. Це завжди вказано на упаковці, її потрібно читати уважно. Звичку чистити зуби потрібно прищепити малюкові з раннього дитинства.

Реклама

Спочатку в ігровій формі потрібно грати з малюком та показувати, як правильно чистити зуби.
Спочатку в ігровій формі потрібно грати з малюком та показувати, як правильно чистити зуби.

Як це зробити? Спочатку в ігровій формі: потрібно грати з малюком і показувати, як чистити зуби. Нехай дитина бачить щодня, як ви це робите. Найменшим говоримо, наприклад, "Залетіла пташка, а покажи зубки, давай почистимо".

А коли дитину вести до стоматолога?

В принципі, якщо не турбують жодні проблеми із зубами (ви регулярно чистите дитині зуби, використовуєте щітку та пасту) потреби йти до стоматолога немає. Змінювати зубні щітки, до речі, потрібно досить часто.

Реклама

Зокрема, якщо раптом дитина перехворіла на якесь вірусне захворювання, обов'язково потрібно замінити щітку новою щоб не було повторного зараження. А перший візит можна організувати у свідомішому віці, коли дитина вже розуміє, хто такий лікар.

Якщо у дитини на зубах якийсь чорний наліт або помітили появу першого карієсу, то потрібно якнайшвидше відвідати стоматолога
Якщо у дитини на зубах якийсь чорний наліт або помітили появу першого карієсу, то потрібно якнайшвидше відвідати стоматолога

Але пам'ятайте, якщо ми бачимо якийсь чорний наліт та поява першого карієсу , тоді візит до лікаря потрібно здійснити якнайшвидше. Тоді ми зможемо викорінити цю проблему на рівні її зародження.

Також ми писали, як зберегти зуби здоровими: відомий стоматолог назвав 5 помилок у догляді.

А ще дізнайтесь, як вибрати правильну зубну щітку

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти