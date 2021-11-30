Як привчити дітей до корисної їжі – 3 поради від психолога

Овочі, м'ясо чи риба повинні обов'язково бути у дитячому меню, тоді макарони чи тісто не зашкодять. А ось солодощів у раціоні дитини краще уникати

Привчити дітей до корисної їжі набагато простіше, якщо ви самі їсте таку їжу / Фото: freepik.com

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психологиня Олена Адамова відповідає на найпоширеніші питання глядачів. Днями експертка розповіла, як відучити дітей вживати солодощі та шкідливу їжу і створити правильний раціон .

Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Якщо ви не хочете, щоб дитина вживала солодощі – не тримайте їх удома. Навіть якщо вам здається, що їх добре сховали – діти швидко дізнаються про них і знайдуть можливість дістати", – коментує психологиня Олена Адамова в ефірі каналу "Україна.

За словами експертки, якщо діти люблять макаронні вироби чи продукти з тіста – це не проблема, якщо в їхньому раціоні ще є овочі, м'ясо чи риба. До того ж такі вироби можна готувати самостійно з корисних компонентів.

У дітей добре налагоджено систему саморегулювання голоду, і коли потрібно, малюк сам проситиме їжу / Фото: freepik.com

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Крім того, є ще кілька порад, як привчити дитину до правильного харчування:

пропонуйте дитині їжу тільки тоді, коли вона зголодніла; вводьте в раціон дитини гарну та здорову їжу: готуйте різноманітні овочі, які прикрашатимуть тарілку. Тут є невелика хитрість – поступово збільшуйте кількість корисних продуктів на тарілці; не турбуйтеся, що якщо ви не змушуватимете дитину їсти, вона залишиться голодною: у дітей добре налагоджена система саморегулювання голоду, і коли потрібно, вона проситиме їжу.

Я чудово розумію, що на приготування смачної, корисної та красивої їжі потрібен час. Але спочатку введіть ці звички собі, а не лише дитині – їжте із задоволенням та демонструйте це задоволення малюкові. А головний меседж – це не лише смачно, а й корисно", – радить Олена Адамова у "Ранку з Україною.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми писали, як навчити дитину їсти овочі.