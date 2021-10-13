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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як приготувати чай, який зігріє і знизить шкідливий холестерин

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
13 жовтня, 15:30
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Імбир, лимон, трави і мед не тільки зміцнюють імунітет, але і допомагають спалювати зайвий жир, знижуючи рівень поганого холестерину. Найзручніше додавати їх в чай
Чай з додаванням лимона, імбиру і меду знижує шкідливий холестерин
Чай з додаванням лимона, імбиру і меду знижує шкідливий холестерин / Фото: Unsplash

Людям з високим рівнем шкідливого холестерину може допомогти напій, багатий на поліфеноли. Ці речовини мають гіполіпідемічну активність стосовно людей, тобто допомагають знижувати рівень холестерину, ліпопротеїдів і інших жирів в організмі, повідомляє журнал Nutrients.

Чим же шкідливий холестерин?

Холестерин ліпопротеїнів з низькою щільністю (ЛПНЩ) або шкідливий, поганий, як його звикли називати, сприяє розвитку захворювань серця і судин, наприклад, атеросклерозу. Потрапляючи з печінки в артерії і тканини організму, такий холестерин накопичується на стінках судин і порушує нормальний кровообіг.

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В результаті уражаються коронарні артерії, судини, які живлять головний мозок, руки, ноги та інші органи і частини тіла. Крім атеросклерозу, розвивається ішемічна хвороба серця, аж до інфаркту і інсульту. Тому важливо стежити за рівнем ЛПНЩ і регулювати його рівень.

А як знизити рівень шкідливого холестерину?

Якщо аналіз крові показав, що рівень поганого холестерину занадто високий, то лікар може призначити препарати, які нормалізують його показники, зазвичай призначають статини. Також важливо бути фізично активним, не курити і раціонально харчуватися.

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В зелений або трав'яний чай корисно додавати лимон, імбир і мед, щоб знизити холестерин
В зелений або трав'яний чай корисно додавати лимон, імбир і мед, щоб знизити холестерин / Фото: unsplash.com

Знизити рівень поганого холестерину допоможуть овочі і фрукти, цитрусові, зелений і трав'яний чай, – а ще, як з'ясували дослідники, в такі напої корисно додавати лимон, імбир і мед. Звичайно, якщо у вас немає алергії на мед, а ваш шлунок добре переносить імбир і лимон – ці продукти не рекомендовані при проблемах з травленням.

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У дослідженні згадується яблучний сидр, як засіб для зниження шкідливого холестерину. Але в холодну пору року краще пити чай (зелений або трав'яний), з лимоном, медом і шматочком очищеного імбиру: вийде напій, який зігріє, зміцнить імунітет і захистить від шкідливого холестерину.

Також ми писали, як уникнути атеросклерозу.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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