Як правильно вибрати помаду і догляд за губами навесні: 4 корисних поради

За губами потрібно доглядати не гірше, ніж за обличчям

Весна – час яскравих помад і привабливих образів, проте погодні умови диктують свої правила. Як боротися з проблемою обвітрених губ і як правильно доглядати за устами, щоб поцілунки залишалися гарячими і ніжними, а губи – доглянутими і здоровими, розповіла лікар-косметолог і дерматолог Тетяна Кобець в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Як правильно доглядати за губами

Косметологи запевняють – за губами потрібно доглядати не гірше, ніж за обличчям. Найголовніше при цьому – захистити водно-ліпідну мантію. Адже шкіра губ – набагато тонша шкіри нашого тіла.

1. Ніякого пілінгу

"Пілінги для губ – це більший маркетинговий хід, тому що в дійсності шкіра на губах зовсім не так лущиться і не повинна відходити так само, як на обличчі", – коментує лікар-косметолог і дерматолог Тетяна Кобець в програмі "Ранок з Україною".

2. Вибирайте бальзами або маски для губ зі скваланамі

Якщо шкіра губ лущиться, їй насамперед потрібен загоювальний ефект, а не скрабуючий. Тому краще утриматися від прикушення губ, а змастити їх захисним засобом і не чіпати, поки самі не заживуть.

"Краще віддавати перевагу бальзамам або маскам для губ. Є навіть кремові маски для губ зі скваланамі – це те, що відновлює водно-ліпідну мантію, відновлює гладкість шкіри на губах", – розповіла експерт.

Як правильно доглядати за губами – дивіться відео:

3. Будьте обережними з маслами для губ

А ось використовувати різноманітні масла для губ людям з комбінованою шкірою може бути небезпечно.

"Після нанесення масел у людей можуть бути висипання, тому що навколо губ багато сальних залоз, які починають запалюватися", – пояснила лікар.

4. Вибирайте помаду в залежності від сезону

Що стосується помад, то взимку краще вибирати блиск для губ і бальзами з скваланамі. А в літній період використовувати помади на основі гелю з гіалуроновою кислотою. А щоб губи були пухкими, з легким ефектом зацілованості – можна користуватися спеціальними помадами, які надають обсяг. Вони абсолютно безпечні, адже туди додають компоненти, які розширюють судини, при цьому приплив крові до губ трохи їх збільшує.

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