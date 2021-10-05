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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як правильно тренуватися восени, щоб не захворіти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 жовтня, 18:00
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З настанням холодної погоди головне в будь-яких тренуваннях на вулиці – не переохолодитися. Як домогтися цього і що ще важливо знати – в матеріалі
Бігати й тренуватися восени і не захворіти допоможе спеціальний одяг
Бігати й тренуватися восени і не захворіти допоможе спеціальний одяг / Фото: freepik.com

Пробіжка, силові вправи або розминка на спортмайданчику восени мають свої нюанси: і основний з них – правильно підібраний одяг. Хоч до зими ще далеко, в насамперед потрібно буде підібрати екіпіровку. Як правильно тренуватися восени, в якому режимі і з якою інтенсивністю – розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко.

Ігор Бабенко
Ігор Бабенко / Фото: прес-служба

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Як одягатися на тренування восени

Часта помилка, особливо у початківців бігунів – це одягнутися на пробіжку занадто тепло або навпаки, занадто легко. В результаті ви перегріваєтеся, сильніше потнієте, а коли остигаєте (наприклад, під час короткої перерви або менш інтенсивного навантаження) шанси переохолодитися і захворіти на застуду підвищуються.

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Тому дуже важливо, щоб одяг максимально вбира піт і вологу, не даючи тілу остигати. Для цієї мети відмінно підходить термобілизна або спеціальний біговий одяг. Восени і взимку можна тренуватися або виходити на пробіжку в тайтсах (це лосини), з англійської – "Tights".

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Tights, обтягуючі штани для бігу, відмінно підійдуть для осінніх тренувань
Tights, обтягуючі штани для бігу, відмінно підійдуть для осінніх тренувань / Фото: freepik.com

Ці обтягуючі штани для бігу дуже щільно прилягають до тіла, не сковують рухів ніг і добре зберігають тепло. Якщо бігати тільки в таких одних лосинах вам некомфортно, то можна надіти зверху легкі шорти. І не забувайте тренуватися в шапочці, щоб не переохолодити спітнілу голову. Намагайтеся не остигати під час тренування, навіть якщо їх інтенсивність змінюється.

А з якою інтенсивністю можна тренуватися восени?

Якщо влітку ми відмовлялися від темпових прискорень і силових вправ, то восени саме час до них повернутися. Тримайте темп, якщо ви тренуєтеся вже досить довго, звикли швидко розминатися і потім "входити в політ". Якщо ж ви тільки починаєте, особливо пробіжки, то в перший час практикуйте швидку ходьбу.

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І обов'язково проконсультуйтеся з тренером, щоб вам "поставили" ноги, важливо правильне розташування ніг і тіла під час бігу – як і при будь-якому іншому тренуванні. Також повинне бути відповідне спортивне взуття, кросівки з амортизацією, а не кеди або м'які капці, нехай навіть теплі.

При проблемах з поставою або болях в суглобах не розпочинайте бігати без консультації лікаря
При проблемах з поставою або болях в суглобах не розпочинайте бігати без консультації лікаря / Фото: freepik.com

Якщо є проблеми з опорно-руховим апаратом, порушення постави, болять і набрякають ноги, суглоби, спина – то обов'язково консультуйтеся з лікарем. Бігати в таких випадках взагалі може бути не можна, також, як і виконувати деякі силові вправи. Спеціаліст тоді допоможе підібрати для вас індивідуальний комплекс вправ.

А коли краще тренуватися, вранці або ввечері?

Незважаючи на те, що спеки на вулиці вже немає, "правило густої крові" ніхто не відміняв. Тобто, відразу після пробудження кровотік в організмі уповільнений . І навіть прохолодне повітря не допоможе його "розбудити", якщо ви прокинетеся, зберетеся і відразу ж побіжите або підете на спортмайданчик "тягати залізо", займатися з петлями TRX або робити розтяжку.

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Давати серцю і судинам з самого ранку великі навантаження небажано. Тренуйтеся в обід або ввечері. А якщо немає такої можливості тренуватися, то можна займатися вранці, але лише через 1-2 години після пробудження. Якраз встигнете поснідати, і їжа вже почне перетравлюватися. Починайте з легкої розминки, неважливо – йдете ви на спортмайданчик або плануєте пробіжку в парку, м'язам потрібно дати розігрітися.

А як на рахунок води – скільки пити при тренуваннях восени?

Пити воду під час тренувань в будь-який час року слід маленькими ковтками. Вже немає такої великої потреби поповнення рідини, як влітку, тому пийте по потребам, за своїми відчуттями, а не якийсь конкретний обсяг рідини. Але обов'язково беріть з собою як мінімум 0,5 літрову пляшку чистої питної води.

Також ми писали, як підтримати тіло в формі без спортзалу.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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