Як зрозуміти, що поруч з вами алкоголік: тест для перевірки

Якщо людина п'є регулярно, а потім якийсь час не вживає спиртне, у нього починається "ломка". Як розпізнати алкоголізм і що робити – в сюжеті

Зрозуміти, що поруч з вами алкоголік, можна з поведінки людини / Фото: freepik.com

Регулярне вживання алкоголю призводить до більш ніж до 200 видів захворювань. Наскільки ця проблема актуальна для українців, як розпізнати, що пора бити на сполох і що робити, якщо у кого-то з близьких проблеми з алкоголем, розбирався Артем Жибко .

Чи дійсно алкоголізм – це проблема життя багатьох?

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Дві третини українців вживають алкогольні напої регулярно: в країні близько 1 мільйона хворих на алкоголізм. Алкоголізм призводить до розвитку більше, ніж 200 захворювань – цироз печінки, гепатит, цукровий діабет і не тільки. Щорічно від алкоголізму в Україні вмирають 9,5 тисячі людей: ми на 4-м в світі місці за смертністю від алкоголю.

Найсумніше, що алкоголізм молодшає, 40% старшокласників п'є спиртне як мінімум раз на місяць. Так молодь знімає стрес, формує нове коло спілкування. Часто стає не відразу зрозуміло, що людина вже пристрастилася до алкоголю.

Як зрозуміти, що людина – алкоголік: тест для перевірки

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Експерт з питань здорового харчування Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко зазначає, що алкоголізм можна розпізнати, перш за все, по наявності абстинентного синдрому. Дайте відповідь на кілька питань, щоб зрозуміти, чи пора бити на сполох:

Людина регулярно п'є алкоголь, а відмова від нього викликає погіршення самопочуття, агресію або навіть "ломку"? Людина обіцяє не пити, але зривається, не може встояти, якщо їй пропонують випити? У людини погіршилася пам'ять, вона став гірше пам'ятати події і т.д.? Ви помітили, що у людини змінилася хода?

Якщо на всі питання відповідь "так", то потрібно терміново бити тривогу.

Якщо людина п'є регулярно, а потім якийсь час не вживає спиртне, вона починає себе погано почувати Це відчуття дуже схоже на "ломку", яку відчувають наркомани, – каже Наталя Усенко, – Пов'язано це з тим, що алкоголь є проміжною речовиною в організмі при синтезі так званих гормонів радості – дофаміну, норадреналіну, серотоніну.

Коли алкоголь постійно надходить в організм, наш організм просто перестає виробляти ці проміжні речовини, а значить знижується рівень гормонів задоволення, і людина починає почувати себе погано.

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Алкоголізм – ще і винуватець безлічі ДТП, не кажучи вже про шкоду спиртного для здоров'я / Фото: freepik.com

Крім того, зрозуміло, що відбувається негативний вплив алкоголю на мозок: відбувається зміна, погіршення пам'яті, порушення мови, порушення рухових функцій. Можна помітити у питущих людей різкі нескоординовані рухі, і дуже своєрідну ходу на трохи зігнутих ногах.

Що робити, якщо в сім'ї алкоголік

Медики і психологи радять не тиснути на людину, яка зловживає спиртним і не намагатися забороняти їй пити алкоголь, це не спрацює. Оскільки пити чи не пити – рішення повинен прийняти сам хворий алкоголізмом, захотіти почати лікуватися, а близькі можуть тільки підтримати його в цьому рішенні.

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Якщо ж постійно ховати спиртне від алкоголіка, шукати виправдання його діям, то питуща людина перекладає відповідальність з себе на інших, відмовляючись визнавати проблему. А хвороба тим часом прогресує.

Також раніше ми писали, як змінюється людина, яка кинула пити.