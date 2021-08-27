Як допомогти малюкові під час колік: 6 правильних кроків

Полегшити кишкові коліки немовляті допоможуть масаж його животика, правильне харчування мами і навіть носіння малюка в слінгу. А ось газовідвідна трубка – табу

Допомогти дитині при кольках можна, масажуючи немовляті животик / Фото: Колаж: Сьогодні

Качати дитину, давати їй соску або негайно міняти суміш, коли малюк плаче від кишкових колік – не допоможе, а іноді навіть зашкодить. Чому немовлята страждають від колік, чи можна цього уникнути і що робити, якщо у дитини в животі кольки – розповіла терапевтка, сімейна лікарка, фахівчиня УЗ-діагностики Анна Красюк.

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Анна Красюк / Фото: пресслужба

Чому коліки бувають не у всіх новонароджених?

Кишковими коліками, які виникають у дітей в основному через надлишок газів в кишечнику, страждають близько 70% новонароджених. Цей стан супроводжується нападами болю в животики малюків, тому вони часто плачуть. Але нажаль, кишкові кольки – стан функціональний, починаються коліки приблизно у віці від 2-х тижнів і тривають до 2-4 місяців.

Потім цей стан минає самостійно, без додаткової терапії. Після народження малюка відбувається завершення формування його шлунково-кишкового тракту, органи травлення адаптуються до нової їжі, дитина звикає до нового харчування.

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Цей процес часто супроводжується зайвим газоутоворенням у кишківнику дитини і, відповідно, коліками. І завдання батьків – постаратися максимально допомогти малюкові протягом цього періоду, полегшити його стан, але не нашкодити.

Що робити при кольках у дітей, якщо дитина плаче?

Допоможе і значно полегшить стан малюкові мамин масаж: руки повинні бути теплими, легкі рухи виконуються за годинниковою стрілкою. Тривалість такого масажика – за ситуацією, малюк у процесі зазвичай заспокоюється і засинає. Також допомагає тепла грілка (зараз є спеціальні міні-грілки) на животик або можна обійтися теплою пелюшкою.

При кольках допомагає круговий масаж, а після – підняття ніжок немовляти до живота / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масажу допомагає відійти газам підняття ніжок немовляти до живота (зігнутими в колінах і лише на кілька секунд). Можна діяти за схемою: масаж/грілка/ніжки до живота/вихід газів. А загалоа потрібно максимально зменшити фактори, які сприяють зайвому газоутворенню у дитини.

Як поводитися батькам під колік у новонароджених

Щоб пережити цей період максимально комфортно і для мами, і для малюка, варто дотримуватися п'яти нескладних правил:

Носіть малюка з перших днів у тканинному слінгу (Вибирайте модель, яка підходить для новонароджених). Це допоможе зберегти контакт з мамою, тепло животику малюка, вертикальне положення, а також звільнить руки мами. завжди будьте на зв'язку з педіатром , Якщо виникне гостра необхідність – тобто заздалегідь подбайте, як будете комунікувати з лікарем. Також всі дорослі в сім'ї повинні розуміти вікові особливості малюка, знати, що в цей період він може часто плакати і вередувати. організуйте правильне годування дитини . При першому ж плачі дитини не потрібно відразу пропонувати йому груди або пляшечку з сумішшю, так ви ризикуєте перегодувати малюка, тим більше, якщо він недавно їв. Перевірте підгузник, змініть при необхідності, поносіть на руках – діти плачуть не тільки тому, що у них болить живіт. Після годування варто потримати дитину на руках вертикально хвилин 15-10. Викладайте малюка на животик періодично: робити це треба в перервах між годуваннями (як мінімум через півгодини після їжі), коли він виспався і в хорошому настрої. Так можна знизити кількість газів в кишечнику. Мамі, що годує в цей період варто відмовитися від глютенові продуктів , Бобових, капусти, цільного молока – їжі, яка підвищує газоутворення.

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І намагайтеся уникати непотрібних, застарілі х (насправді неефективних) способів позбавити малюка від кишкових кольок.

Чого не можна робити при кольках у малюків

Популярні засоби, які нібито зменшують кількість газів в кишечнику малюка, своєю ефективністю в ході клінічних досліджень не довели. А от побічний ефект і алергічна реакція від таких засобів доведена: у багатьох країнах світу вони не рекомендовані до застосування в педіатрії.

Соски й пустушки, які нібито допоможуть від коліків – маркетинговий хід / Фото: unsplash.com

Щодо спеціальних пляшок, сосок або пустушок, які нібито зменшать заковтування малюком повітря при годуванні – це не більше ніж маркетинговий хід. Якщо малюк на штучному харчуванні, то не поспішайте відразу ж міняти суміш. Але коли ситуація не поліпшується, можливо варто розглянути варіант заміни на суміш з більш глибоким ступенем гідролізу тваринного білка. У цьому допоможе педіатр.

Чого категорично не можна робити! Це засовувати дитині в пряму кишку шматочок мила, навіть газовідвідну трубку ставити не потрібно. Також не трусіть і не качайте дитину, якщо ви втомилися, а він не припиняє плакати – так ви нашкодите його здоров'ю.

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У невмілих руках газовідвідною трубкою дуже легко травмувати кишечник малюка. Мало того – не настільки там багато накопичується газів. А ось щоб утримати дитину і вставити йому газовідвідну трубку, і батьки, і сам малюк пройдуть через колосальний стрес.

Тому ще до народження крихітки дізнайтеся якомога більше про період, коли новонароджені плачуть від кольок, підтримайте маму, яка прийняв Свою рішення годувати дитину грудьми .

Важливо розуміти, наскільки малюкові складно в цей період , Знайдіть в собі ресурс йому допомагати ласкаво, запасіться терпінням. Період кишкових кольок триває не так вже й довго, і важливо постаратися максимально спокійно пройти його для всієї родини.

Також раніше ми писали, як мамі, що годує приймати ліки .