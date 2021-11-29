Як отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки

Взимку нам бракує вітаміну D, який ми отримуємо під впливом сонця. Але цей елемент, який захищає нас від раку, можна отримати з їжею та добавками

Отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки, можна з їжею та добавками / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітамін D – потужний антиканцероген, який допоможе запобігти розвитку раку. Однак, щоб отримати цей елемент, зовсім не обов'язково використовувати сонце, як його основне джерело, пише журнал Nutrients.

Як отримати вітамін D природним шляхом

Вітамін D відноситься до речовин, які наш організм виробляє самостійно. Але для цього мають бути створені необхідні умови: він синтезується у шкірі, під дією сонячних променів.

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Дослідники зазначають, що дефіцит вітаміну D, особливо в зимовий сезон, стає все більш глобальною проблемою. Тому деякі люди в зимовий період починають відвідувати солярій, щоб одержати вітамін D.

Але навіть улітку тривале перебування на сонці не корисне, особливо для людей з ризиком розвитку раку шкіри. Медики відзначають, що не слід заохочувати ні природне, ні штучне перебування на сонці як основне джерело вітаміну D.

Враховуючи, що дієтичний та додатковий вітамін D ідентичний вітаміну, що виробляється після УФ-опромінення. Тому вітамін D переважно повинен надходити з їжею або як харчова добавка.

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Які продукти багаті на вітамін D

Вітамін D є прогормоном двох основних форм: D3 (холекальциферол) та D2 (ергокальциферол). Вітамін D2 або D3 можна отримати з їжею – особливо багато цього елемента у всіх сорти жирної риби.

Вітаміну D особливо багато у всіх сортах жирної риби / Фото: unsplash.com

Також вітамін D міститься в яйцях, особливо у їх жовтках, молочних продуктах, ікрі, дріжджах. Перед тим, як приймати вітамін D як харчову добавку, щоб коректно підібрати дозування, слід здати аналіз крові на 25 (ВІН) Д. І далі залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.

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