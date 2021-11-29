Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Новий рік у Європі

Must Have Косметика

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 листопада, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Взимку нам бракує вітаміну D, який ми отримуємо під впливом сонця. Але цей елемент, який захищає нас від раку, можна отримати з їжею та добавками
Отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки, можна з їжею та добавками
Отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки, можна з їжею та добавками / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітамін D – потужний антиканцероген, який допоможе запобігти розвитку раку. Однак, щоб отримати цей елемент, зовсім не обов'язково використовувати сонце, як його основне джерело, пише журнал Nutrients.

Як отримати вітамін D природним шляхом

Вітамін D відноситься до речовин, які наш організм виробляє самостійно. Але для цього мають бути створені необхідні умови: він синтезується у шкірі, під дією сонячних променів.

Реклама

Дослідники зазначають, що дефіцит вітаміну D, особливо в зимовий сезон, стає все більш глобальною проблемою. Тому деякі люди в зимовий період починають відвідувати солярій, щоб одержати вітамін D.

Але навіть улітку тривале перебування на сонці не корисне, особливо для людей з ризиком розвитку раку шкіри. Медики відзначають, що не слід заохочувати ні природне, ні штучне перебування на сонці як основне джерело вітаміну D.

Враховуючи, що дієтичний та додатковий вітамін D ідентичний вітаміну, що виробляється після УФ-опромінення. Тому вітамін D переважно повинен надходити з їжею або як харчова добавка.

Реклама

Які продукти багаті на вітамін D

Вітамін D є прогормоном двох основних форм: D3 (холекальциферол) та D2 (ергокальциферол). Вітамін D2 або D3 можна отримати з їжею – особливо багато цього елемента у всіх сорти жирної риби.

Вітаміну D особливо багато у всіх сортах жирної риби
Вітаміну D особливо багато у всіх сортах жирної риби / Фото: unsplash.com

Також вітамін D міститься в яйцях, особливо у їх жовтках, молочних продуктах, ікрі, дріжджах. Перед тим, як приймати вітамін D як харчову добавку, щоб коректно підібрати дозування, слід здати аналіз крові на 25 (ВІН) Д. І далі залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.

Реклама

Раніше ми писали, як харчуватися взимку.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Ще більше бестселлерів
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти