Як схуднути на 75 кг і не відмовляти собі в солодкому – особиста історія українки
В меню Ольги є цукерки і торти, але всі вони без борошна і цукру. Головне правило у неї: сніданок, обід і вечеря – все повинно містити не більше 1500 калорій
Схудла на 75 кілограмів! Ольга Мудрицька з Вінниці три роки йшла до своєї мрії. Вона важила 138 кілограмів, коли виграла путівку до Туреччини, а коли повернулася додому, то твердо вирішила скинути все зайве. Як треба харчуватися, щоб схуднути – далі в матеріалі.
Як зрозуміти, що пора худнути
Жінка важила 138 кілограмів і сама розуміла, що це дуже багато. Ольга дуже комплексувала, не могла їздити навіть в громадському транспорті. Про авіаподорожі вона тільки мріяла, поки не виграла путівку до Туреччини. Але радість від перемоги змінилася сльозами, адже вона не уявляла, як увійти в літак і де сидіти. Тому вирішила худнути.
Ольга вибрала для себе дієту і до відпочинку скинула десяток кілограмів. Але по поверненню додому знову набрала вагу. Тільки тоді Ольга звернулася до фахівця. Спільно з дієтологом розробила меню і почала худнути правильно.
Що їсти, щоб схуднути
В меню Ольги Мудрицької є цукерки, кекси, тістечка і навіть торт. Але все це готується абсолютно без борошна. Також в раціоні є риба, м'ясо, овочі, фрукти, супи, борщі.
Сніданок, обід і вечеря – все повинно містити не більше 1500 калорій. Готувати Ользі допомагають дочки.
Як змінилося життя Ольги після схуднення
Чоловік пишається дружиною, що вона змогла домогтися свого. Хоча зізнається, що вага його почуттям ніколи не заважала. Але щоб відчула підтримку – подарував коханій спортивний снаряд.
За його словами батут, який він подарував, допоможе жінці спалювати більше калорій, адже навантаження там більше, ніж при ходьбі. На батуті 15 хвилин – те ж, що 10 кілометрів ходьби, говорить Олексій Мудрицький.
Зараз Ольга важить 63 кілограми і давні подруги її не відразу впізнають. При цьому вона порахувала, що на своє харчування витрачає не більше 700 гривень на тиждень.
Лайфхак дієтолога для тих, що худне
Запорука схуднення не тільки в корисному харчуванні. Дієтологи наголошують, що будь-яку їжу треба ретельно жувати, адже організм тільки з часом розуміє: голодні ми чи вже ні.
"По-перше ми допомагаємо нашому організму переварити їжу, по-друге, поки ми довго жуємо, ми насичуємо свій організм, тому що насичення приходить з часом", – пояснює дієтолог Галина Бурковська.
Нагадаємо, раніше схудлий на 50 кг хлопець розкрив прості секрети скидання ваги.
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