Як схуднути на 75 кг і не відмовляти собі в солодкому – особиста історія українки

В меню Ольги є цукерки і торти, але всі вони без борошна і цукру. Головне правило у неї: сніданок, обід і вечеря – все повинно містити не більше 1500 калорій

Українка схудла на 75 кг і розповіла свій секрет стрункості Фото: скриншот

Схудла на 75 кілограмів! Ольга Мудрицька з Вінниці три роки йшла до своєї мрії. Вона важила 138 кілограмів, коли виграла путівку до Туреччини, а коли повернулася додому, то твердо вирішила скинути все зайве. Як треба харчуватися, щоб схуднути – далі в матеріалі.

Як зрозуміти, що пора худнути

Жінка важила 138 кілограмів і сама розуміла, що це дуже багато. Ольга дуже комплексувала, не могла їздити навіть в громадському транспорті. Про авіаподорожі вона тільки мріяла, поки не виграла путівку до Туреччини. Але радість від перемоги змінилася сльозами, адже вона не уявляла, як увійти в літак і де сидіти. Тому вирішила худнути.

Ольга вибрала для себе дієту і до відпочинку скинула десяток кілограмів. Але по поверненню додому знову набрала вагу. Тільки тоді Ольга звернулася до фахівця. Спільно з дієтологом розробила меню і почала худнути правильно.

Що їсти, щоб схуднути

В меню Ольги Мудрицької є цукерки, кекси, тістечка і навіть торт. Але все це готується абсолютно без борошна. Також в раціоні є риба, м'ясо, овочі, фрукти, супи, борщі.

Сніданок, обід і вечеря – все повинно містити не більше 1500 калорій. Готувати Ользі допомагають дочки.

Ольга Мудрицька розповіла, як схудла на 75 кг Фото: скриншот

Як змінилося життя Ольги після схуднення

Чоловік пишається дружиною, що вона змогла домогтися свого. Хоча зізнається, що вага його почуттям ніколи не заважала. Але щоб відчула підтримку – подарував коханій спортивний снаряд.

За його словами батут, який він подарував, допоможе жінці спалювати більше калорій, адже навантаження там більше, ніж при ходьбі. На батуті 15 хвилин – те ж, що 10 кілометрів ходьби, говорить Олексій Мудрицький.

Зараз Ольга важить 63 кілограми і давні подруги її не відразу впізнають. При цьому вона порахувала, що на своє харчування витрачає не більше 700 гривень на тиждень.

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Лайфхак дієтолога для тих, що худне

Запорука схуднення не тільки в корисному харчуванні. Дієтологи наголошують, що будь-яку їжу треба ретельно жувати, адже організм тільки з часом розуміє: голодні ми чи вже ні.

"По-перше ми допомагаємо нашому організму переварити їжу, по-друге, поки ми довго жуємо, ми насичуємо свій організм, тому що насичення приходить з часом", – пояснює дієтолог Галина Бурковська.

Нагадаємо, раніше схудлий на 50 кг хлопець розкрив прості секрети скидання ваги.

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