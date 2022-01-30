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Як підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів взимку – список продуктів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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30 січня, 08:30
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Поповнити запаси вітаміну С в організмі допоможуть ківі, цитрусові, а вітаміни А та Е шукайте в горіхах, рибі, олії. А підтримувати шкіру допоможе гранат
Підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів узимку допоможуть гранат, авокадо, ківі, цитруси та інші продукти
Підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів узимку допоможуть гранат, авокадо, ківі, цитруси та інші продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

Сухість шкіри, випадіння волосся й депресивний стан у холодну пору року – це перші прояви гіповітамінозу. Лікарі радять не нехтувати симптомами та діяти. Також допоможуть звичайні продукти із великим вмістом корисних елементів.

Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Григорій Герман та Лілія Ребрик розповіли, що саме потрібно їсти взимку для покращення загального стану організму. Експерти запевняють – звичайні для українців продукти здатні надавати позитивний вплив на організм та підвищувати імунітет узимку.

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Григорій Герман та Лілія Ребрик розповіли, що саме потрібно їсти взимку для покращення загального стану організму
Григорій Герман та Лілія Ребрик розповіли, що саме потрібно їсти взимку для покращення загального стану організму / Фото: прес-служба

Насамперед слід звернути увагу на картоплю, батат та ревінь. Не менш важливим продуктом є авокадо – воно насичене кислотами, які допомагають підтримувати зволожену шкіру. Варто також додати до раціону гранат. Його можна класти в салат, випічку або вживати у вигляді соку, – радить лікар Альбіна Мухамедьярова в ефірі каналу "Україна".

Не забудьте і про вітамін С, що міститься в апельсинах та лимонах. Але якщо ви страждаєте на алергічні реакції на цитрусові – пам'ятайте про альтернативу:

Насправді джерел вітаміну С значно більше, ніж вважають. Наприклад, шипшина, чорна смородина, болгарський перець і ківі містять більше вітаміну С, ніж звичайний апельсин. А взимку цей елемент просто необхідний, адже він бере участь у формуванні імунітету, коментує лікар.

А для того щоб підтримати здоров'я та зволоженість шкіри, слід вживати продукти, багаті на вітаміни А та Е. Наприклад, горіхи, насіння соняшника, рибу і рослинну олію.

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Слід додавати до страв корисні олії, такі як оливкова або авокадо, а також топлене масло. Корисним буде також тваринний жир – сало чи курдюк, – поділилася експерт у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також читайте "Навіщо приймати Омега-3 узимку".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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