Як підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів взимку – список продуктів

Сухість шкіри, випадіння волосся й депресивний стан у холодну пору року – це перші прояви гіповітамінозу. Лікарі радять не нехтувати симптомами та діяти. Також допоможуть звичайні продукти із великим вмістом корисних елементів.
Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Григорій Герман та Лілія Ребрик розповіли, що саме потрібно їсти взимку для покращення загального стану організму. Експерти запевняють – звичайні для українців продукти здатні надавати позитивний вплив на організм та підвищувати імунітет узимку.
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Насамперед слід звернути увагу на картоплю, батат та ревінь. Не менш важливим продуктом є авокадо – воно насичене кислотами, які допомагають підтримувати зволожену шкіру. Варто також додати до раціону гранат. Його можна класти в салат, випічку або вживати у вигляді соку, – радить лікар Альбіна Мухамедьярова в ефірі каналу "Україна".
Не забудьте і про вітамін С, що міститься в апельсинах та лимонах. Але якщо ви страждаєте на алергічні реакції на цитрусові – пам'ятайте про альтернативу:
Насправді джерел вітаміну С значно більше, ніж вважають. Наприклад, шипшина, чорна смородина, болгарський перець і ківі містять більше вітаміну С, ніж звичайний апельсин. А взимку цей елемент просто необхідний, адже він бере участь у формуванні імунітету, коментує лікар.
А для того щоб підтримати здоров'я та зволоженість шкіри, слід вживати продукти, багаті на вітаміни А та Е. Наприклад, горіхи, насіння соняшника, рибу і рослинну олію.
Слід додавати до страв корисні олії, такі як оливкова або авокадо, а також топлене масло. Корисним буде також тваринний жир – сало чи курдюк, – поділилася експерт у програмі "Ранок з Україною".
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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