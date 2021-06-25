Як пережити спеку: носити льон, пити воду і що ще радить лікар

Аномальна спека заганяє українців у фонтани і доводить до непритомності. Що носити і як себе поводити, щоб не стати жертвою спеки – в сюжеті

Виходячи з дому, наносите на шкіру сонцезахисний крем і не забувайте питну воду / Фото: Сьогодні

Непритомність прямо в транспорті – ось до чого доводить спека: однак екологи прогнозують, що нам слід звикати до неї і шукати способи себе захистити. Чому з кожним літом стає все спекотніше, як пережити спеку, які поради медиків в цьому допоможуть – розбирався Василь Богайчик .

Але яким буде літо, незважаючи на спеку, залежить від вас:тримайте 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою. А щоб в спеку було легше подорожувати, важливо подбати про комфортне авто: в цьому допоможе туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Аномальна спека – як довго триватиме і до чого готуватися

У столиці сьогодні за 30 градусів спеки, а на Закарпатті взагалі під 40. Прогноз екологів не радує: літо і далі буде дивувати нас тепловими рекордами.

Сьогоднішній клімат в Києві – це приблизно клімат Херсона або Миколаєва 20-річної давності, зазначає еколог Євген Дикий. Тобто відбулося зміщення кліматичного поясу приблизно 400 кілометрів. Нам доведеться звикати до таких температур, оскільки кожне наступне літо буде вражати спекою.

Трохи перевести дух природа дозволить вже завтра: Олександра Хала, синоптик українського Гідрометцентру повідомляє, що ослаблення спеки очікується вже з суботи.

Але завтра стане прохолодніше тільки в західних областях країни. Адже саме починаючи з суботи будуть рухатися до нас більш холодні повітряні маси з Атлантики. Потім літо знову "включить" спеку на всю потужність, прогнозують синоптики.

Як же пережити спеку, що говорять медики?

Люди рятуються у фонтанах, ходять з парасольками, щоб закрити обличчя і голову від попадання сонячних променів. Але цього недостатньо: виходячи з дому, наносіть на шкіру сонцезахисний крем, надягайте окуляри від сонця і завжди майте під рукою пляшку чистої питної води. А ще, як би дивно не звучало, одяг в спеку повинен закривати якомога більше частин тіла.

Одягатися занадто відкрито в спеку якраз неправильно, терапевти радять закривати тіло / Фото: Сьогодні

Терапевти радять одягатися як арабські шейхи для того, щоб перешкодити сонцю зневоднювати організм. Терапевт Вероніка Степаненко радить носити одяг з легких тканин, наприклад, льону: тому що, коли відкрито дуже багато частин тіла, ми втрачаємо набагато більше рідини через випаровування і потіння. І наостанок ще одна порада терапевта – в сильну спеку пийте воду тільки кімнатної температури, не холодну. А також відмовтеся від копченої та солоної їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як рятуватися від спеки радить лікар Комаровський.