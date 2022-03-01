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Як пережити смерть близької людини під час війни з Росією

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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1 березня, 16:25
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Якщо померла або загинула близька людина, важливо не ігнорувати свій біль, не лаяти себе, а постаратися прийняти підтримку від людей, які піклуються про вас
Пережити смерть близької людини під час війни з Росією допоможе підтримка близьких та психологічна допомога
Пережити смерть близької людини під час війни з Росією допоможе підтримка близьких та психологічна допомога / Фото: istockphoto.com, Instagram: alexlourie.photo

Смерть близької людини – це нелегке випробування, скорбота, втрата, прийняття якої потребує часу. Як морально пережити смерть того, хто загинув через війни з Росією і був вам дорогий – розповіли у МОЗ України

Скорбота за померлим, коли вона пройде?

Скорбота за померлим або загиблим – досвід дуже індивідуальний, і швидкого способу, як припинити менше нудьгувати за тим, кого більше немає поруч, не існує. Те, що ви сумуєте і як це відбувається, залежить від типу вашої особистості, життєвого досвіду, вашої віри і того, наскільки значущою для вас була втрата.

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Не намагайтеся ставити собі часові рамки, як довго вам сумувати. Цей процес не можна прискорити, загоєння душевних ран відбувається повільно, Деякі люди починають почуватися краще через тижні чи місяці. Для інших процес скорботи вимірюється роками.

В незалежності від вашого переживання горя, постарайтеся бути терплячим із собою та дозволити процесу розгортатися природним чином
В незалежності від вашого переживання горя, постарайтеся бути терплячим із собою та дозволити процесу розгортатися природним чином / Фото: Pexels

Але незалежно від вашого переживання горя, постарайтеся бути терплячим із собою і дозволити процесу розгортатися природним чином. Немає жодних конкретних часових рамок для скорботи, скільки вам знадобиться часу – справа індивідуальна. Продовжувати жити, як раніше – не означає, що ви забули про втрату.

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Продовжуючи жити своїм життям, зберігайте пам'ять про тих, кого ви втратили як важливу частину самого себе. Насправді, коли ми рухаємось по життю далі, спогади стають дедалі більш невід'ємною частиною визначення людей, якими ми є.

Не варто ігнорувати біль від смерті близької людини

Позиція ігнорувати повністю свій біль або не допускати його появи, в результаті лише посилить ситуацію. Щоб пережити горе, важливо його визнати, прийняти та активно з ним боротися.

/ Фото: istockphoto.com

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Стан смутку, страху, почуття самотності – нормальна, природна реакція на втрату. Те, що ви плачете, не означає, що ви слабак чи слабачка. Плач – це нормальна реакція на зневіру, але не єдина можлива. Ті, хто пригнічує сльози, можуть відчувати біль так само глибоко.

Як упоратися з процесом скорботи?

Визнайте свій біль, приймайте горе, яке викликає різні емоції у вас. Не відмовляйтеся від підтримки тих, хто щиро піклується про вас. Підтримуйте своє емоційне та фізичне здоров'я, постарайтеся відчути різницю між горем та депресією. Якщо не справляєтеся, зверніться за онлайн-психологічною допомогою .

Також усім нам важливо постаратися заспокоїтися та витримати стрес, читайте "Як заспокоїтися під час війни з Росією – вправи від стресу та панічної атаки".

Щоб вийти із шоку після побачених наслідків вибухів, читайте тут.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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