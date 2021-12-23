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Як відбілити зуби без шкоди для здоров'я і коли не можна цього робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
23 грудня, 10:00
В закладинки
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Самостійне відбілювання зубів може викликати не тільки сильний біль, а й зіпсувати емаль. Що обов'язково потрібно знати перед відбілюванням зубів – у матеріалі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви вирішили відбілити зуби лимоном чи содою в домашніх умовах – не варто цього робити. І навіть спеціальні відбілюючі засоби можна використовувати тільки після погодження зі своїм стоматологом: чому – розповів відомий лікар-стоматолог у червоному метелику, фахівець із 30-річним досвідом роботи, професор Ярослав Заблоцький.

Ярослав Заблоцький
Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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Чому відбілювання зубів шкідливе?

Білизна зубів залежить як від природного кольору емалі (вона може бути жовтуватою від природи), так і від продуктів, чаю та кави, куріння та інших факторів.

Для того, щоб зуби виглядали більш "свіжими", достатньо не пропускати щоденне чищення щіткою та спеціальними зубними йоржиками.

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Я особисто не схвалюю саме відбілювання зубів, краще обмежиться професійним гігієнічним чищенням у стоматолога, – каже Ярослав Заблоцький, – Взагалі люди часто плутають поняття гігієнічного чищення та хімічного відбілювання зубів. Навіть після чищення у спеціаліста зуби стають набагато світлішими і привабливішими, і людина думає, що їй відбілили зуби.

Відбілювання ж різними хімічними речовинами, та ще й у домашніх умовах може серйозно нашкодити зубам. Оскільки більш ніж у половини українців є карієс і самі зуби стерті, то така процедура призведе до сильних болів, ще більшої чутливості та руйнування емалі.

Людина сама не може наочно оцінити, наскільки пошкоджені її зуби, а до мікротріщинок та пломб при відбілюванні зубів легко потрапляють хімічні речовини.

Відбілювання та професійне чищення зубів варто проводити тільки у фахівця
Відбілювання та професійне чищення зубів варто проводити тільки у фахівця / Фото: freepik.com

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Якщо ви все ж таки хочете відбілити зуби, то робити це потрібно лише після огляду у стоматолога, повного лікування карієсу та усунення інших стоматологічних проблем

Як відбілити зуби в домашніх умовах без шкоди?

Якщо регулярно доглядати за зубами, чистити їх двічі на день щіткою, бажано електричною, користуватися зубними йоржиками і раз на півроку приходити на професійне чищення зубів до стоматолога, то відбілювання вам не знадобиться.

Щоб не темніла сама емаль, важливо відмовитися від тютюну та цигарок – це для зубів ворог номер 1. Також темнішими зуби можуть зробити чорний чай, кава, деякі продукти.

Якщо регулярно доглядати зуби і ходити до стоматолога, то відбілювати їх не доведеться
Якщо регулярно доглядати зуби і ходити до стоматолога, то відбілювати їх не доведеться / Фото: freepik.com

Якщо ж бажання відбілити зуби в домашніх умовах дуже велике, то знову ж таки – спочатку консультація стоматолога. А потім використання індивідуальних засобів. Існують спеціальні капи для зубів, в які заливають пасти, що відбілюють, і капу надягають на ніч. Як засіб для відбілювання, так і капу підбирає тільки лікар!

І забудьте про відбілювання содою, лимоном, перекисом водню та інші "бабусині методи", якщо вам дорогі здоров'я та краса ваших зубів.

Також ми раніше писали, як вибрати зубну щітку.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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