Як освіжити обличчя після пережитого стресу – 5 кроків для догляду за шкірою

Якщо немає можливості доглядати за шкірою повноцінно та відвідувати косметолога, постарайтеся запастися хоча б міцелярною водою, скрабом, тоніком та кремом під очі

Освіжити обличчя після пережитого стресу допоможуть 5 кроків догляду за шкірою - запасайтеся міцелярною водою, скрабом, тоніком і кремом під очі / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Втома і стрес дуже сильно позначаються на шкірі обличчя, особливо зараз – через війну з Росією. Звичайно, без повноцінного сну та харчування ми виглядаємо значно гірше. Але щоб освіжити обличчя та підтримати шкіру, достатньо мати невеликий "арсенал" засобів для догляду – про експрес-метод з догляду за шкірою обличчя розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Як зробити шкіру обличчя підтягнутою та свіжою правильно

Стрес, недосипання, постійні переживання призводять до порушення процесу кератинізації шкіри. Саме цей процес сприяє накопиченню в епідермісі кератину, без якого шкіра стає більш в'ялою. Також кератин рятує шкіру від негативної дії різних шкідливих для неї факторів.

Щоб добре виглядати, важливо звільнятися від старих клітин, щоб оновлена шкіра краще виробляла колаген. / Фото: freepik.com

Якщо кератиновий шар в епідермісі ослабне, то агресивне зовнішнє середовище старитиме вашу шкіру. А надмірний застарілий кератиновий шар знижує імунний захист шкіри. Тому важливо звільнятися від старих клітин, щоб оновлена шкіра краще виробляла колаген та еластин. У цьому допоможе скрабування, але робити його важливо правильно, уникаючи поширених помилок.

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І як правильно наносити скраб для обличчя?

Найпоширеніша помилка – наносити скраб на неочищене обличчя. Не можна скрабувати неочищену шкіру: на обличчі залишаються піт, бруд, бактерії – їх обов'язково потрібно видалити, щоб не викликати запального процесу. І важливо, щоб і сам скраб, і засоби для очищення шкіри були якісними і не нашкодили шкірі.

Скраби з мас-маркету дуже популярні, особливо на основі абрикосових та інших кісточок, вони є дуже доступними за ціною, – каже Яна Коркодим. – Але в таких скрабах часто можуть зустрічатися погано роздроблені кісточки, великі фрагменти. Взагалі скрабувати шкіру навіть м'яким скрабом теж потрібно акуратно і не щодня.

Будьте уважні, якщо шкіра проблемна, з акне та запаленими ділянками. Деякі панночки в домашніх умовах полюбляють використовувати для скрабу мелену каву, але частинки кави можуть травмувати шкіру. Скраб для обличчя має бути м'яким та ніжним, наприклад з вулканічним піском.

Якщо у вас висипання, шкіра лущиться, запалилася і т.д., перш ніж почати щось робити з обличчям, проконсультуйтеся з дерматологом / Фото: freepik.com

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Зрозуміло, що зараз не всі мають змогу взагалі його дістати. Але якщо у вас висипання, особливо якщо шкіра лущиться, запалилася тощо, то перш ніж почати робити щось самостійно зі своїм обличчям, зв'яжіться з дерматологом і отримайте онлайн-консультацію, якщо у вашому місті чи селищі немає клініки.

Інакше, якщо сухій та потрісканій шкірі не допомогти, то розвинеться атопічний дерматит (екзема). А ще в мікротріщини на шкірі можуть потрапляти бактерії, викликаючи запальний процес. У деяких випадках відвідати дерматолога потрібно терміново, а саме:

шкіра не тільки суха, а й почервоніла;

шкіра свербить так, що важко заснути;

з'явилися виразки та запалення;

великі ділянки шкіри відшаровуються або лущаться.

Більшість випадків сухості шкіри може бути скоригована домашнім доглядом, важливо постаратися знайти час регулярно робити це. Так, наступний експрес-метод не триватиме багато часу. А весь "арсенал" для догляду за шкірою можна скласти в невелику косметичку і за необхідності взяти з собою.

Як же доглядати за обличчям, коли немає часу?

1. Спочатку очистіть шкіру: найшвидше це можна зробити міцелярною водою, що не вимагає змивання. Треба знати, який у вас тип шкіри та які саме засоби вибрати, виходячи з цього.

2 . Потім слід нанести на ватний диск міцелярну воду, протерти обличчя круговими рухами: лоб, акуратно під очима, щоки та шию. Потім перевернути ватяний диск і знову протерти. Шию, на відміну від обличчя, після обробки міцелярною водою потрібно змити водопровідною водою.

3. Наступний етап очищення: так само наносимо скраб на обличчя та шию, потім змиваємо водою з-під крана. Скрабування робимо не частіше 3-х разів на тиждень!

Після застосування міст-тоніка на шкіру під очима та шию слід окремо нанести спеціальний крем / Фото: freepik.com

4. Після скрабування на очищену шкіру наносимо міст-тонік: цей засіб наноситься як спрей для обличчя. Міст поєднує в собі функції легкого денного крему, сироватки, протизапального та освіжаючого засобу.

5. На шкіру під очима та шию слід окремо нанести спеціальний крем для шкіри навколо очей.

Ділянки під очима і шия найтонші місця, і вимагають додаткового захисту. Також добре індивідуально підібрати крем для рук і не забувати його наносити на руки після того, як закінчите з обличчям.

І, звичайно ж, важливо знайти спосіб повноцінно виспатися, якщо не раціонально, то як мінімум регулярно харчуватися і не голодувати. Також зараз важливо пити багато води, щоб не допускати зневоднення, яке також відбивається на стані шкіри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прибрати зморшки під очима – ТОП-5 домашніх масок.

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