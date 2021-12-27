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Як залишатися активним, коли на вулиці холодно – 5 корисних порад

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
27 грудня, 10:00
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Якщо через мороз і вітер неможливо вийти на пробіжку, займіться онлайн-йогою або почніть прибирання. Головне – рухатися, навіть якщо перебуває маса відмовок
Залишатися активним, коли на вулиці холодно допоможе планування активностей наперед
Залишатися активним, коли на вулиці холодно допоможе планування активностей наперед / Фото: freepik.com

Навіть у холод і при короткому світловому дні, коли гуляти на вулиці не хочеться, важливо залишатися активним. Чому важливо бути фізично активним взимку і розім'ятися, якщо вийти на тренування нереально через холод – розповів Центр громадського здоров'я МОЗ.

Чому важливо бути активним у будь-яку погоду

Бути фізично активними взимку буває важко, але не забувайте, що регулярна фізична активність корисна для вашого здоров'я . Вона допомагає знизити високий артеріальний тиск, контролювати вагу, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, цукрового діабету 2 типу та різних видів раку.

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Як же залишатися фізично активним у холоді?

Намагайтеся завжди щодня прогулятися на свіжому повітрі, у парку чи сквері, якщо надворі не дуже холодно.

Стежте за прогнозом, тоді буде легше планувати прогулянки та підбирати до них одяг.

Не забувайте одягатися на зимові активності правильно, у кілька шарів. Якщо в процесі тренування стало жарко, краще зняти верхню зайву куртку. А потім надіти.

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Чим займатися? Підготуйтеся онлайн, пошукайте безкоштовні відео уроки – танці, аеробіка та навіть ранкова зарядка.

Не можете вийти на прогулянку через холод і хуртовину? Залишайтеся вдома і займіться прибиранням, пройдіть сходами в під'їзді або вдома зверху вниз і навпаки, адже це теж вид фізичної активності.

Вибирайте ту зимову активність, яка підходить саме вам
Вибирайте ту зимову активність, яка підходить саме вам / Фото: freepik.com

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Важливо вибирати той вид зимової активності, який вам найбільше підходить. Корисні будуть прогулянки , швидка ходьба, біг або піший туризм. Поки немає снігу, можна прибратися на газонах і підгортати опале листя. А якщо сніг уже випав – прибирати його, грати у сніжки, ліпити сніговика.

Також ми писали, як уникнути зимової тривожності та нудьги.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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