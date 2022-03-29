Як не заробити карієс і їсти солодке – допоможе правильний догляд за зубами

Нашим зубам більше загрожує не цукор, а поганий догляд і шматочки їжі, що залишилися на емалі. Як зберегти здоров'я зубів в умовах бойових дій – у статті

Солодке можна їсти, не нашкодивши емалі – а не заробити карієс допоможе правильний догляд та чищення зуів. / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Зараз і дорослі, і діти через війну з Росією перебувають у стресі та їдять багато солодощів, щоб цей стрес "приглушити". Деякі батьки переживають, що така "дієта" позначиться на зубах: насправді карієс від солодкого – це міф. Як зберегти зуби здоровими, якщо більше немає можливості регулярно ходити до стоматолога – дізнаємося від наших експертів.

Чому важливо чистити зуби регулярно

Ключове місце в розвитку карієсу грають не солодощі, як багато хто звик думати, а погана гігієна зубів та ротової порожнини. Також схильність до розвитку карієсу, як зазначає терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк, генетично детермінована.

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Анна Красюк / Фото: прес-служба

Тобто передається на генетичному рівні від батьків до дітей, а ще на швидкість утворення дірок у зубах впливає хімічний склад слини, дентину тощо. Але якщо ви будете ретельно стежити за гігієною зубів та порожнини рота, то збережете здоров'я зубів за будь-яких умов . В ідеалі – чистити зуби після їжі, якщо немає такої можливості, то треба прополоскати водою. І ретельно почистити зуби на ніч, а потім зранку.

Зараз є безліч гаджетів для зубів, складних і розкладних зубних щіток, які зручно возити в косметичці або покласти в аптечку, якщо доведеться переїжджати, бігти до бомбосховища. Головне – регулярно прибирати як тверді частинки їжі з поверхні зубів, так і м'які.

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Щоб уникнути карієсу, важливо регулярно прибирати як тверді частинки їжі з поверхні зубів, так і м'які полоскання або зубну щітку. / Фото: freepik.com

Чим довше такі частинки їжі, навіть найдрібніші, знаходяться на поверхні зуба – тим сильніша їхня аплікація. Тобто прикріплення часточок до поверхні зуба, і тим швидше утворюється зубний наліт. Не важливо – це солодка їжа, цукор, печиво або шматочки м'яса. Солодощі, якщо вам хочеться, можна і потрібно їсти , особливо через постійний стрес, лише без фанатизму.

Професійний стоматолог не відмовлятиме вас їсти солодке, натомість лікар розповість, як правильно стежити за гігієною порожнини рота та зубів, – каже Аанна Красюк, – звичайно дуже важливо не ігнорувати профілактичні прийоми у лікаря, а ще вчасно лікувати запальні процеси в яснах, поверхневий карієс. Але, як уже сказано, головне – гігієна та догляд за зубами.

Щоб почистити від залишків їжі зубки малюка, якому менше 2-х років, Анна Красюк радить дати дитині погризти шматочок твердого яблука. Це замінить малюкові чистку зубів .

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Чи шкідливий цукор для дитячих зубів?

А для дитячих зубів цукор таки не корисний, він шкідливий для непостійних зубів маленьких дітей, які мають незрілу емаль. Стоматолог у червоному метелику, співвласник мережі стоматологічних клінік "Клініка Заблоцького", професор Ярослав Заблоцький зазначає: якщо емаль зуба вже "доросла", то вона ніяк не реагує на цукор.

Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

Взагалі цукор як такий не корисний для організму в цілому і не варто на нього сильно налягати як дорослим, так і дітям. Щоб зберегти здоров'я дитячих зубів, наголошує професор, не давайте малюкам чаю або компоту з цукром. Найкраще питво для дитини – це чиста питна вода.

Чистіть зуби правильно: щіткою потрібно рухати від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально / Фото: freepik.com

Користуйтеся не тільки зубними щітками, нитками, а також йоржиками. І чистіть зуби правильно: щіткою потрібно рухати від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально, захоплюючи при цьому одночасно більшу частину щелепи.

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