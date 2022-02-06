Як не панікувати через новини, коронавірус і не впасти в депресію – порада лікаря Комаровського

Рівень стресу через загрозу війни та "Омікрону" у суспільстві на межі. Євген Комаровський радить триматися якомога далі від телевізора, інтернету та неприємних людей

Коли людина довго чогось боїться, то раціональність відключається. Як же простим середньостатистичним українцям допомогти самим собі у домашніх умовах справлятися зі стресом, наприклад, у разі панічної атаки, – на це запитання популярний педіатр відповів в ефірі програми"Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Важливо зрозуміти – вам просто стало страшно, чи це справжня панічна атака, – каже кандидат медичних наук. – Тому що при реальній панічній атаці допомогти собі самому – складно, таких інструментів самодопомоги дуже мало. Коли люди в мене запитують про тривожність, депресію, панічні атаки, психічні розлади, я перебуваю в жахливому стані.

Євген Комаровський нагадав, що ще у квітні 2020 року китайські медики дали статистику, що після перенесеного коронавірусу депресія та рівень суїцидів дуже високі.

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Після перенесеного коронавірусу депресія та рівень суїцидів дуже високий. / Фото: unsplash.com

І півтора року тому кандидат медичних наук говорив, що потрібно готувати програми психологічної допомоги. І тим, хто перехворів на ковід, важливо відвідувати психотерапевта.

Що я можу сказати – послати людей до сімейного лікаря, щоб він виписав антидепресанти, які коштують близько тисячі грн на місяць?- каже доктор Комаровський. – Не кожен це робитиме. На жаль, у нас люди борються з депресією та тривогою алкоголем.

Тому перше, що треба зробити – постаратися забрати від себе негатив. Не дивіться ці страшні новини, рекомендує лікар, в такій кількості. Коли вам страшно, подумайте – кого і що ви любите.

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Любіть солодке – бог із нею, з попою, з'їжте цукерку, якщо це перемикне увагу. Якщо у вашому оточенні люди, які вас дратують – то намагайтеся з ними менше спілкуватися, – радить Євген Комаровський. – А коли в сім'ї чи на роботі з вас "п'ють кров", то вам вкорочують роки життя. Це треба навчитися скорочувати.

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