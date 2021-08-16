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Як почати харчуватися правильно без зайвих зусиль і стресу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
16 серпня, 15:00
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Здорове раціональне харчування – це зовсім не жорсткі дієти або суворі обмеження в їжі. Як виробити у себе звичку харчуватися правильно постійно – в матеріалі
Харчуватися правильно без зайвих зусиль і стресу - зовсім не означає сидіти на дієтах
Харчуватися правильно без зайвих зусиль і стресу - зовсім не означає сидіти на дієтах / Фото: unsplash.com

Як ретельно ви пережовуєте їжу, коли їсте, чи харчуєтесь всухом'ятку, коли ви п'єте чисту воду? Всі ці нюанси, а не тільки корисні продукти і фізичні навантаження входять в поняття "здорове раціональне харчування" . Як почати харчуватися більш правильно , закріпити ці звички і чому взагалі важливо дотримуватися режиму (і який) в харчуванні – розповіла психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

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Ксенія Рен
Ксенія Рен / Фото: пресслужба

А ми нагадуємо, що останні дні літа можна провести весело і з користю: в цьому вам допоможуть 10 лайфхаків. Здоровий організм, міцний імунітет і гарний настрій цілий рік: всього цього можна домогтися, виробивши у себе нескладні звички

Раціональне харчування – що не можна, а що можна?

Основний принцип раціонального харчування побудований не на жорстких обмеженнях продуктів, а навпаки – на наповненні вашого раціону за допомогою продуктів всім необхідним для організму. Тобто повинен бути дотриманий баланс білків, жирів і вуглеводів. Має значення загальна кількість спожитих калорій і їх витрата, дотримання самого режиму харчування.

Тобто повноцінні сніданки, обіди та вечері, а між ними перекушування – другий сніданок і полуденок. І, звичайно, не цукерками, булками або фастфудом ( про фастфуді доведеться забути, якщо ви хочете нарешті почати харчуватися більш здорово і раціонально).

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Важливо щоб організм не відчував дефіциту вітамінів і мікроелементів, тому обмежувати себе жорсткими дієтами якраз і не корисно. Це стрес для організму. Враховується також вже наявні захворювання, вік, стать, умови роботи, тип фігури і так далі.

За допомогою правильного харчування ми забезпечуємо наш організм достатньою кількістю енергії, речовинами, без яких неможливо регулювання обмінних процесів і повноцінна робота кишківника.

Їжте фрукти і овочі різного кольору, вони багаті антиоксидантами і клітковиною
Їжте фрукти і овочі різного кольору, вони багаті антиоксидантами і клітковиною / Фото: unsplash.com

Тому важливо, щоб деякі звички з харчування, активності став постійними і людина виконувала їх вже на автоматі. Тоді вийде не стрессувати, не докоряти себе, що знову зірвався і почав їсти шкідливу їжу у великих кількостях.

Чому важко почати харчуватися раціонально, в чому основна помилка?

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Найчастіше почати харчуватися раціонально постійно, схуднути і взагалі вести більш здоровий спосіб життя нам заважає плаваючий раціон. Що багато хто робить: забувають нормально перекусити в полудень, а потім наїдаються на ніч, потім звинувачують себе, що знову переїли і починають голодувати.

Буває, що після такого зриву людина тиждень "розслаблялася" на смаженої картоплі, цукерках, ще й "полірувала" все це алкоголем. Потім – муки совісті і примус сидіти себе на овочах і гречці. Коли таке повторюється регулярно, організм відчуває колосальний стрес, метаболічні процеси в ньому порушуються.

Пересмажені, копчені страви з великою кількістю масла зведіть до мінімуму
Пересмажені, копчені страви з великою кількістю масла зведіть до мінімуму / Фото: unsplash.com

Також і зі спортом: якщо людина перестаралася з навантаженнями, то потім не може встати з-за крепатури м'язів, кидає активність і після місяця стриманості вирішує знову вийти на пробіжку або піти в спортзал. Толку для здоров'я від таких тренувань не буде.

З чого ж почати, щоб закріпити звичку харчуватися правильно?

Звичайно, від деяких продуктів доведеться відмовитися – але їм на заміну "прийдуть" не менше смачні, зате корисні. Почніть ось з чого:

  1. Їжте взагалі менше, але частіше. Дуже добре, якщо ви будете приймати їжу 5 разів на день, при цьому перерви між їжею повинні бути близько 3-4 годин.
  2. Не допускайте ситуації, коли голод стає дуже сильним. І їжте не поспішаючи, важливо ретельно пережовувати їжу.
  3. Не обмежуйте білкові продукти, білок – наш "будівельний матеріал". Тому вибирайте нежирне м'ясо, рибу, морепродукти.
  4. Пересмажені, копчені страви з великою кількістю масла зведіть до мінімуму. Страви на пару або варені вам не подобаються? Тушкуйте і запікайте, хоча парові і варені страви теж повинні бути в раціоні. А зробити їх більш смачними допоможуть спеції.
  5. Як уже сказано – голод терпіти не можна. А перекушувати потрібно почати яблуками, ягодами, горішками, сухофруктами замість печива і цукерок.
  6. Їжте фрукти і овочі різного кольору, вони багаті антиоксидантами і клітковиною, захистять організм від окислювального стресу, допоможуть роботі кишківника і не тільки.
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Якщо любите хліб, то замість білого почніть їсти цільнозерновий злаковий чорний або сірий. Якщо ніяк не можете без солодкого, то їжте солодощі в першій половині дня і в меншій кількості. І намагайтеся купувати тільки якісні продукти.

Важливо! Намагайтеся перестати економити на продуктах, вибираючи замінники – сирні продукти замість сиру, купувати різні намазки, в яких повно барвників і так далі. Читайте етикетки, різниця є! І вона відчутна тілом. І не забувайте пити достатньо чистої води, а не тільки чай і інші напої.

Також раніше ми писали, які ще звички допоможуть почати правильно харчуватися.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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