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Як купатися на Водохреща, щоб не захворіти – відповідає лікар

Сьогодні, 14:23

Занурення в холодну воду для непідготовленого організму – сильний стрес

Купатися чи не купатися – ось питання. Щорічно тих, хто наважується все ж зробити крок в крижану воду на Водохреща – чимало. Чи корисна така процедура лише раз на рік і чи правда, що чим прохолодніше вода, тим в ній менше бактерій і вона чистіша, розповів лікар Віктор Сидоренко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна"

Кому небезпечно занурення в холодну воду

Лікарі стверджують, що занурення в холодну воду для непідготовленого організму – сильний стрес. І саме він має свій позитивний вплив. Однак не для всіх – є певні обмеження, на які варто звернути увагу.

Як не захворіти після купання в ополонці на Водохреща
Як не захворіти після купання в ополонці на Водохреща
Фото: Depositphotos

"Такий короткочасний стрес підвищує пульс і артеріальний тиск, перерозподіляє кровотік і тим самим підвищує імунітет, – розповів лікар Віктор Сидоренко. – Люди з хронічними супутніми захворюваннями повинні відмовитися від подібних експериментів, адже такий стрес може погіршити їх стан. А також слід відмовитися тим, хто має цукровий діабет, серцево-судинні, неврологічні та шкірні хвороби".

Як не захворіти після купання в крижаній воді

Якщо ви все-таки вирішили купатися в ополонці на Водохреща, фахівці радять перш за все проконсультуватися зі своїм лікарем. А після купання – головне швидко утеплитися.

"Після того як ви тричі пірнете і перехрестетесь, ви повинні вийти, розтертися м'яким рушником і тепло одягнутися. Особливу увагу потрібно приділити взуттю і після купання натягнути шапку – вологе волосся може призвести до переохолодження", – радить лікар.

Хрещення
Хрещення
Фото: Getty Images

До речі, існує думка, що коли на вулиці сильний мороз – у воді мікробів менше. Однак лікар стверджує – це помилка, адже кількість мікробів не залежить від температури води.

Якщо ви також зважитеся пройти ритуал очищення і не маєте застережень від лікарів – за словами фахівців, варто зробити кілька простих кроків. Добре виспатися і поснідати легкою корисною їжею. А також ретельно вибрати місце для купання. Краще заздалегідь дізнатися спеціально обладнані місця, де буде прокладений вхід в воду, а за процесом спостерігатимуть медики і рятувальники.

Раніше ми з'ясували, де зануритися в ополонку на Водохреще-2021 в Києві: 8 кращих місць.

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Джерело: Сьогодні
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