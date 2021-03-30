Як позбутися синців під очима швидко: лайфхак
Як терміново замаскувати темні кола під очима
Синці під очима можуть з'явитися з різних причин – від перевтоми і недосипання до елементарних сліз. У багатьох людей так проявляється властивість тонкої шкіри, крізь яку з віком починають все більше просвічувати судини.
Якщо після безсонної ночі на вас чекає бурхливий день, протягом якого потрібно виглядати свіжо і красиво, існує надійний засіб, який досить швидко допоможе вам позбавитися такої несимпатичної пігментації шкіри під очима.
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- Вам знадобиться: рисове борошно і мигдальна олія. Рисове борошно має освітлюючий ефект на шкіру, а мигдальна олія допомагає їй краще всмоктатися в проблемні зони.
- Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях.
- Дайте суміші трохи постояти, щоб борошно наситилося.
- Умочіть патчі в суміш і зробіть компрес на проблемні зони під очима.
- Потримайте 10-15 хвилин і видаліть компрес.
Майте на увазі, якщо причина ваших синців криється не у втомі або спадковості, краще звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.
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