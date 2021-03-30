Як позбутися синців під очима швидко: лайфхак

Як терміново замаскувати темні кола під очима

Синці під очима можуть з'явитися з різних причин – від перевтоми і недосипання до елементарних сліз. У багатьох людей так проявляється властивість тонкої шкіри, крізь яку з віком починають все більше просвічувати судини.

Якщо після безсонної ночі на вас чекає бурхливий день, протягом якого потрібно виглядати свіжо і красиво, існує надійний засіб, який досить швидко допоможе вам позбавитися такої несимпатичної пігментації шкіри під очима.

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Як позбутися синців під очима всього за 20 хвилин: лайфхак

Як доглядати за шкірою обличчя Фото: Pexels

Вам знадобиться: рисове борошно і мигдальна олія. Рисове борошно має освітлюючий ефект на шкіру, а мигдальна олія допомагає їй краще всмоктатися в проблемні зони. Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях. Дайте суміші трохи постояти, щоб борошно наситилося. Умочіть патчі в суміш і зробіть компрес на проблемні зони під очима. Потримайте 10-15 хвилин і видаліть компрес.

Майте на увазі, якщо причина ваших синців криється не у втомі або спадковості, краще звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.

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