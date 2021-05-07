Як худнути швидше: спробуйте калорійний сніданок і побачите, що буде

Якщо ви не снідаєте, то не тільки шкодите шлунку, а ще позбавляєте себе можливості швидше схуднути. Але сніданок повинен бути калорійним, з'ясували медики

Щоб швидше схуднути, сніданок повинен бути ситним Фото: unsplash.com

Бажаючи позбутися від зайвої ваги і починаючи менше їсти, ми часто відмовляємо собі у сніданку або з'їдаємо з ранку легку їжу. А виявляється, потрібно робити зовсім навпаки: чому сніданок повинен бути ситним , з'ясували ізраїльські медики – результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Чому сніданок повинен бути калорійним, а не легким?

Медики з'ясували, що саме ранкове, а не вечірнє споживання калорійної вуглеводної і білкової їжі допомагає швидше худнути і регулювати апетит. Крім того, якщо перестати їсти калорійну їжу вечорами, то ризик розвитку цукрового діабету другого типу і серцево-судинних захворювань знижується. Дослідження проводилося на добровольцях як повністю здорових, так і вже маючих діабет і проблеми з серцем.

Калорійний сніданок допомагає відрегулювати циркадні ритми в організмі, тобто біологічні процеси, пов'язані зі зміною ночі і дня. А це в свою чергу покращує метаболізм глюкози в організмі. Добровольців розділили на три групи: одні отримували калорійний сніданок, багатий білками і складними вуглеводами, другі – протеїнову харчову добавку (сироватковий протеїн), а треті їли низькокалорійну їжу. В результаті швидше схуднути і поліпшити самопочуття вдалося тим, хто снідав калорійною їжею.

І які ж продукти краще їсти на сніданок для якнайшвидшого схуднення?

Приклад білкового ситного сніданку – це яйця, сир, з риби – тунець, з м'яса краще брати курку, індичку або телятину (вони менш жирні, ніж свинина). З складних вуглеводів – каші, цільнозерновий хліб, макарони твердих сортів. Тобто слід уникати жирного і швидких вуглеводів – цукру, кондитерських виробів.

Яйця – одні з найкращих продуктів для ситного білкового сніданку Фото: unsplash.com

Сир з сухофруктами, бутерброд з сиром і тунцем, омлет або варені яйця, гречка з шматочком курки – ось приклад калорійного і корисного сніданку. Можна додати рослинної клітковини – овочів, зелені. Дослідження також показало ефективність прийому протеїну у вигляді харчової добавки на сніданок. Але не забувайте, що перш ніж почати приймати будь-який засіб, навіть харчові добавки, краще проконсультуватися з лікарем.

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