Як швидко вилікувати застуду та нежить – допоможе морква

Перемогти нежить, викликаний вірусною інфекцією, допоможе звичайна морква – можна промивати ніс розчином, а також у період хвороби їсти більше страв із цим овочем

Швидко вилікувати застуду та нежить допоможе морква / Фото: Колаж: Сьогодні

Застуда та респіраторні інфекції, зокрема – риновірусна, проходять швидше, якщо підтримати імунну систему … морквою. Цей овоч здатний як скоротити тривалість хвороби, так і полегшити стан при нежиті , пише журнал Nutrients.

Чому при нежиті допомагає морква?

Дослідники вирішили використовувати моркву в якості харчової добавки, та її екстракт – для промивання носа у людей, які захворіли на риновірусну інфекцію. Оскільки для лікування респіраторних хвороб, що вражають слизову оболонку носа, часто використовуються екстракти рослин із полісахаридами.

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При додаванні моркви до раціону, хворі на застуду і нежить швидше йшли на поправку / Фото: freepik.com

Морква багата полісахаридом рамногалактуронаном-I, ця речовина має імуномодулюючу дію. Медики зазначили, що після промивання носа екстрактом моркви знизилося вірусне навантаження, тобто кількість штамів вірусу в організмі поменшало.

А ще при додаванні моркви до раціону , інфіковані люди швидше пішли на одужання. Тобто їх імунітет швидше справлявся з інфекцією, а симптоми гострого нежитю стали слабшими.

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Як їсти моркву з користю?

Морква – один з основних овочів, багатих на провітамін А (В-каротин). А для засвоєння цього елемента, який сам по собі засвоюється погано, потрібні жири .

Тому моркву краще їсти з сиром, сметаною, заправляти салати з морквою лляною або оливковою олією. Або запити морквяним соком сир, сирну запіканку або іншу страву з жирами.

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