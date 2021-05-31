Як кинути курити і навіщо відмовлятися від сигарет
Ризик розвитку раку, зарано постаріла шкіра: ось далеко не повний список наслідків від куріння. Якщо ви курите, то сьогодні саме час кидати – чому, в статті
Про шкоду куріння говорять нам кожен день, а сьогодні, в умовах пандемії Covid-19, відмова від тютюну ще важливіша. Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну МОЗ України зібрало повний гайд для тих, хто вирішив дізнатися, чим же так шкідливий тютюн і як нарешті кинути курити.
Сьогодні відмовитися від куріння важливо, як ніколи, відзначають медики: тому що у тих, хто курить, ризик розвитку більш важкої форми Covid-19 набагато вище, ніж у некурців. Також саме паоіння табаку щорічно призводить до різних хвороб, від яких помирають близько 85 тисяч українців. Перший удар від тютюнової отрути і диму на себе беруть органи дихання.
У курців розвивається хронічний запальний процес в дихальних шляхах, вони часто хворіють бронхітом, страждають від кашлю, особливо вранці. Куріння тютюну названо однією з причин розвитку атеросклерозу і гіпертонії, у курців частіше настає смерть від ішемічної хвороби серця. Органи травлення, шкіра, зуби, ендокринна система – під впливом тютюнового диму і отрути вони теж дуже страждають. Курити шкідливо і саме час кидати цю звичку.
Медики відзначають, що самі курці дуже вірять в популярний міф: що мовляв можна кинути, коли захочеш і це дуже легко. Насправді кинути палити самостійно вдається лише 7% людей, які цього захотіли.
Читайте також:Як раз і назавжди кинути курити: медик показав відео
Тому курцям в боротьбі з нікотиновою залежністю потрібна допомога – друзів, рідних, колег, психологів, іноді навіть наркологів. Але природно, в насамперед все залежить від бажання самої людини:
- Захотіти кинути цю шкідливу звичку і прийняти рішення кинути повинен сам курець, а не його діти, мама, чоловік або дружина.
- І лікарі, і психологи радять починати з призначення дати, коли ви відмовитеся від сигарет. Добре, якщо найближча дата буде значущою – день народження вас або близької людини, річниця весілля і т.д.
- Визначившись з датою, варто поділитися з друзями, родиною та колегами. І добре б почати знижувати кількість викурених сигарет за день.
Приберіть подалі з очей сигарети та інші тютюнові вироби, а щоб було легше – не мовчіть про свої переживання. Знайдіть однодумців – зараз це зручно робити в соцмережах.
Заручіться підтримкою фахівця і знайдіть свій індивідуальний метод, як подолати бажання закурити. Засобів від нікотинової залежності зараз безліч: нікотинові пластирі, жувальні таблетки, харчові добавки. Які підійдуть саме вам – підкаже фахівець.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що ще допоможе кинути палити.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше