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Як кинути курити і навіщо відмовлятися від сигарет

Сьогодні, 17:45

Ризик розвитку раку, зарано постаріла шкіра: ось далеко не повний список наслідків від куріння. Якщо ви курите, то сьогодні саме час кидати – чому, в статті

Кинути палити самому складно, важливо заручитися підтримкою близьких людей та фахівців
Кинути палити самому складно, важливо заручитися підтримкою близьких людей та фахівців
Фото: unsplash.com

Про шкоду куріння говорять нам кожен день, а сьогодні, в умовах пандемії Covid-19, відмова від тютюну ще важливіша. Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну МОЗ України зібрало повний гайд для тих, хто вирішив дізнатися, чим же так шкідливий тютюн і як нарешті кинути курити.

Куріння – одна з головних причин проблем зі здоров'ям

Сьогодні відмовитися від куріння важливо, як ніколи, відзначають медики: тому що у тих, хто курить, ризик розвитку більш важкої форми Covid-19 набагато вище, ніж у некурців. Також саме паоіння табаку щорічно призводить до різних хвороб, від яких помирають близько 85 тисяч українців. Перший удар від тютюнової отрути і диму на себе беруть органи дихання.

Перший удар від тютюнової отрути і диму на себе беруть органи дихання
Перший удар від тютюнової отрути і диму на себе беруть органи дихання
Фото: Pexels

У курців розвивається хронічний запальний процес в дихальних шляхах, вони часто хворіють бронхітом, страждають від кашлю, особливо вранці. Куріння тютюну названо однією з причин розвитку атеросклерозу і гіпертонії, у курців частіше настає смерть від ішемічної хвороби серця. Органи травлення, шкіра, зуби, ендокринна система – під впливом тютюнового диму і отрути вони теж дуже страждають. Курити шкідливо і саме час кидати цю звичку.

Як же кинути палити, якщо вже не раз намагався?

Медики відзначають, що самі курці дуже вірять в популярний міф: що мовляв можна кинути, коли захочеш і це дуже легко. Насправді кинути палити самостійно вдається лише 7% людей, які цього захотіли.

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Тому курцям в боротьбі з нікотиновою залежністю потрібна допомога – друзів, рідних, колег, психологів, іноді навіть наркологів. Але природно, в насамперед все залежить від бажання самої людини:

  • Захотіти кинути цю шкідливу звичку і прийняти рішення кинути повинен сам курець, а не його діти, мама, чоловік або дружина.
  • І лікарі, і психологи радять починати з призначення дати, коли ви відмовитеся від сигарет. Добре, якщо найближча дата буде значущою – день народження вас або близької людини, річниця весілля і т.д.
  • Визначившись з датою, варто поділитися з друзями, родиною та колегами. І добре б почати знижувати кількість викурених сигарет за день.

Приберіть подалі з очей сигарети та інші тютюнові вироби, а щоб було легше – не мовчіть про свої переживання. Знайдіть однодумців – зараз це зручно робити в соцмережах.

Можна робити пости зі своїми результатами, ділитися порадами з тими, хто теж кидає курити, підтримувати один одного.

Заручіться підтримкою фахівця і знайдіть свій індивідуальний метод, як подолати бажання закурити. Засобів від нікотинової залежності зараз безліч: нікотинові пластирі, жувальні таблетки, харчові добавки. Які підійдуть саме вам – підкаже фахівець.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що ще допоможе кинути палити.

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