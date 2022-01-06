Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво

Пісні року

Чек-лист на січень

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Різдво 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Гріти їжу в мікрохвильовій печі шкідливо – чи так це насправді

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 14:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо їжа залишається після новорічних свят, то багато хто з нас розігріває її в мікрохвильовій печі і їсть. Чи шкідливо гріти їжу в мікрохвильовій печі взагалі – у матеріалі
Гріти їжу в мікрохвильовій печі не шкідливо, тільки не кладіть її в металевий або пластиковий посуд
Гріти їжу в мікрохвильовій печі не шкідливо, тільки не кладіть її в металевий або пластиковий посуд / Фото: unsplash.com

Користуватися мікрохвильовою піччю швидко і зручно, особливо коли у свята потрібно розігріти багато їжі на велику родину чи пригощати гостей. Але ми періодично чуємо про шкоду мікрохвильових печей: чи так це – розбираємось разом з МОЗ України

Чи небезпечне випромінювання від мікрохвильової печі

Будь-який електричний прилад, у тому числі мікрохвильова піч, випромінює мікрохвилі. Це випромінювання таке саме, як від радіо або, наприклад, електролампочок, якими користується кожен із нас.

Реклама

Тобто для життя та здоров'я людей таке випромінювання повністю безпечно , до того ж металева конструкція всередині самої мікрохвильової печі і сітка з металу на дверцятах пічки створює додатковий захист і блокує мікрохвилі.

Думка про те, що їжа, розігріта в мікрохвильовій печі, стає радіоактивною – це міф . По-перше, випромінювання радіоактивне та електромагнітні хвилі – це дві різні речі. І при роботі мікрохвильової печі не виділяються альфа, бета і гама промені – тобто іонізуючого (радіаційного) випромінювання не відбувається.

Реклама

Будь-яка їжа або напій після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок
Будь-яка їжа або напій після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок / Фото: freepik.com

По-друге, електромагнітні хвилі від мікрохвильової печі проходять крізь їжу, у продуктах вони не залишаються і не руйнують їхню структуру. Тому будь-яка їжа після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок.

Як гріти їжу в мікрохвильовій печі правильно

Продукти, приготовані методом смаження, варіння, запечені в духовці та розігріті потім на сковороді та їжа, приготовлена або розігріта в мікрохвильовій печі – однакові. Головна відмінність використання мікрохвильової печі в тому, що завдяки високій проникності мікрохвиль нагрівання страв прискорюється.

Реклама

Запечені в духовці страви та розігріті потім на сковороді та їжа, розігріта в мікрохвильовій печі – однакові за своїми цінностями
Запечені в духовці страви та розігріті потім на сковороді та їжа, розігріта в мікрохвильовій печі – однакові за своїми цінностями / Фото: unsplash.com

Важливий момент – не кладіть їжу в металевий посуд (такий посуд може вибухнути), також не грійте їжу в контейнерах із пластику. Оскільки нагріваючись, пластик починає виділяти токсичні речовини, які можуть потрапити до продуктів.

Краще користуватися для розігріву їжі в мікрохвильовій печі скляним або керамічним посудом, без покриттів золотими чи срібними візерунками.

Також читайте, "З якої крупи приготувати корисну кутю".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Detox після свят
Обирай ЗОЖ
Альтернатива ігристому
Набридло шампанське?
Хочу експериментів
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
3 - 9 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти