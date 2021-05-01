Гороскоп здоров'я за феншуєм на травень: коли краще очищати шкіру, а в які дні сідати на дієту

У травні досить днів, щоб зайнятися здоров'ям: це час для б'юті-процедур, дієт, масажу. А ось відвідувати хворих в деякі дні цього місяця не варто

Май 2021 року "багатий" на дні, в які варто приділити час своїй красі і харчуванню: так радить древнє китайське вчення феншуй. Які процедури і коли робити в травні, чого уникати, щоб не захворіти, а також як подбати про емоційне здоров'я і не приймати невірних рішень для знаків за китайським календарем – розповіла консультант феншуй і Ба Цзи Наталія Явон.

Травень – місяць Змії: час прискорення і турботи про своє здоров'я

Для довідки: місяці, як і роки, в китайській метафізиці прив'язуються до 12 тварин.

Цього місяця Змія вступає в свої права з 5 травня: це тварина допоможе нам наповнитися енергією, прискоритися, ідеї самі спадатимуть на думку, а головне, – з'являться сили їх реалізувати. Травень загалом підходить для того, щоб нарешті зайнятися своїм зовнішнім виглядом, позбутися зайвих кілограмів і почати бізнес або творчі проєкти. Щоб все виходило швидше і без втрат, можна використовувати найбільш підходящі для цього дні.

Всім знакам: що допоможе здоров'ю в травні, а що – зашкодить

У травні феншуй радить серйозно зайнятися своїм зовнішнім виглядом, переглянути харчування і звички:

5.05, 9.05, 10.05 – ці дати підходять для проведення епіляції, пілінгів, очищення шкіри. Тільки радьтеся зі своїм косметологом, адже сонце вже починає потихеньку припікати, а щоб уникнути пігментації або алергічної реакції, важливо правильно вибрати процедуру.

10.05, 17.05, 29.05 – цими травневими днями буде легше прийняти рішення кинути курити, почати менше приймати алкоголю або постаратися позбутися інших шкідливих звичок . Наприклад, під'їдати шкідливими продуктами на роботі або наїдатися перед сном. Тим більше, що ці ж дні відмінно підходять для того, щоб сісти на дієту і позбутися нарешті накопичених за зиму кілограмів. Тільки пам'ятайте, що, перш ніж сісти на будь-яку дієту, важливо проконсультуватися з дієтологом або своїм сімейним лікарем!

10, 17 і 29 травня підходять для перегляду харчування і дієт Фото: unsplash.com

Кінець травня – коридор затемнень: всім знакам варто бути обережними

– цими днями зростає ризик захворіти, тому краще не відвідувати хворих, обмежтеся розмовою телефоном або відеозв'язком. Також цими днями бажано утриматися від відвідування місць, де очікується велике скупчення людей, – велика ймовірність щось підчепити. Якщо ж скасувати захід цими днями не можна або ви вирішили все одно "йти в народ", то не забувайте вдягати маски, міняти їх щогодини і обробляти руки антисептиком. ⠀– цими днями не рекомендується відвідувати лікарів і проводити планові операції, але, звичайно ж, все індивідуально і варто узгодити зі своїм лікарем. Термінових операцій це не стосується.

З 26.05 по 10.06 нас очікує коридор затемнень: і місячного, і сонячного. Для одних людей затемнення проходять непомітно, а у інших в цей час болить голова, з'являється тривожність, складно сконцентруватися на справах і приймати рішення.

Так, 26 травня буде місячне затемнення, а вже в червні, 10 числа, – сонячне.

А з 29.05 по 22.06 взагалі починається період ретроградного Меркурія. РетроМеркурій впливає на зв'язки між людьми. Будь-який проєкт, в тому числі і щодо здоров'я, який почнеться в цей період, може затягнутися.

Тому цими днями важливо знаходити час для відпочинку, пам'ятати, що зайва емоційність цими днями цілком з'ясовна. Запишіться на масаж або зробіть медитацію, щоб розслабитися. Адже загострена реакція на будь-яке явище говорить про ослаблений психічний та емоційний стан людини.

Небезпечні для емоційного здоров'я дні: коли Козам уникати побачень, а Кроликам – масштабних проєктів

Для всіх знаків емоційно нестабільними можуть виявитися 8.05, 20.05 і 1.06 – цими днями очікується ускладнення руху, затримки і перешкоди, тому не починайте важливі справи. А 6.05 і 28.05 ви ризикуєте втратити документи, тому не відправляйте їх нікуди цими днями, щоб уникнути душевних потрясінь.

Для всіх знаків емоційно нестабільними можуть виявитися 8.05, 20.05 і 1.06 Фото: unsplash.com

Народженим в рік Кози не варто ходити на побачення, співбесіди або намагатися налагодити відносини 5.05, 17.05, 29.05. Решті знаків ці дні якраз підходять для любовних справ, пошуку нової роботи або налагодження відносин – крім судових тяжб.

Народжених в рік Свині можуть засмутити невдачі, пов'язані з бізнесом, відкриттям нової справи або працевлаштування: найневідповідніші цим знакам дні – 9.05, 21.05 і 2.06. Решта ж знаків можуть пробувати реалізувати себе в новій справі, бізнесі, подавати документи.

Тиграм не варто просувати себе через соцмережі або влаштовувати презентації для початку власних проєктів 12.05 і 24.05 – може не заладитися і ваш емоційний стан погіршиться. Решті знаків для таких справ ці дні підходять.

Загалом, якщо ви хочете порадіти укладенню довгострокового контракту або почати масштабний проєкт, то краще робити це 13.05 або 25.05, але тільки не народженим в рік Кролика! А Драконам, на відміну від інших знаків, не варто проявляти активність в бізнесі або відкривати виставки 14.05.

Загалом же травень – відповідний місяць, щоб стати здоровішими, красивішими та успішнішими. Успіхів!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які речі, згідно з феншуєм, не можна зберігати вдома.

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