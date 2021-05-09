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Голодування або розвантажувальні дні: що краще для схуднення і корисніше для здоров'я

Сьогодні, 13:08

Голодування може нашкодити здоров'ю, втім, розвантажувальні дні теж потрібно робити правильно. Інакше можна потрапити до лікарні. У чому відмінність – в дослідженні

І голодування, і розвантажувальні дні потрібно обговорювати з фахівцем
І голодування, і розвантажувальні дні потрібно обговорювати з фахівцем
Фото: unsplash.com

Про користь розвантажувальних днів і лікувального голодування нам кричать буквально на кожному кроці. Деякі плутають ці поняття, але різниця між ними принципова. Вчені в черговий раз вивчили, чи здатне голодування принести користь і наскільки ефективні для здоров'я і схуднення розвантажувальні дні. Результати опубліковані в медичному журналі Nutrients .

У чому ж різниця між голодуванням і розвантажувальними днями?

І то, і інші часто використовується з метою скинути і підтримувати вагу, зберігати гостроту розуму і сприяти довголіттю. Однак утримання від їжі не дасть позитивних результатів, якщо обмежувати себе в їжі почне непідготовлена або хвора людина. Дійсно, якщо грамотно голодувати, то можна поліпшити склад крові, знизити запальні процеси, прискорити метаболізм.

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Але голодувати без спостереження лікаря взагалі недопустимо: це найсерйозніше втручання в наш організм, яке повністю позбавляє нас їжі, а значить поживних речовин. Але воду при голодуванні потрібно пити обов'язково! Голодування може бути переривчастим, або тривалим – від двох днів і більше. При розвантажувальних днях допускається як повна відмова від їжі, так вживання якогось продукту або декількох протягом дня. Але в будь-якому випадку обов'язково потрібно пити воду!

Чим може бути небезпечно голодування і кому не можна це робити?

Часто голодування використовують саме для того, щоб схуднути: проте дослідники відзначають, що люди із зайвою вагою або ожирінням, які голодували, втрачали в насамперед м'язову тканину, а не жир. А щоб худнути правильно і без шкоди, потрібно втрачати саме жир. Тому якщо ви вирішили худнути, то починати відразу з відмови від їжі або різкого виключення будь-яких продуктів, крім фастфуду, швидких вуглеводів, картоплі фрі і т.д., не варто.

Категорично не рекомендується голодування дітям і літнім, людям з хронічними захворюваннями, вагітним, а також тим, хто виконує важку фізичну роботу.

Крім того, якщо влаштувати собі навіть пару розвантажувальних днів, але продовжувати жити в звичайному темпі, то можна нашкодити здоров'ю. А любителям поєднувати розвантажувальні дні з активними заняттями або походом в сауну важливо знати, що це може закінчитися зневоднюванням і непритомністю. Оскільки голодування і активність або парилка викличе зниження артеріального тиску, зайве потовиділення і втрату важливих мікроелементів. І звичайно ж в такі дні не варто палити (курити взагалі краще кинути) і пити алкоголь. Так що якщо лікар дає добро на розвантаження або голодування – то пам'ятайте, що в такі дні потрібно повністю відпочивати.

А що ж робити в розвантажувальні дні і як їх почати?

Як уже сказано – відпочивати: якщо хочеться активності – то краще прогулятися, провести легку йогу або медитацію. Перш, ніж почати голодувати, потрібно підготувати свій організм. Якщо ви звикли їсти калорійну їжу, а потім різко перестанете, то метаболічна реакція буде дуже різкою. А це може призвести до порушення обміну речовин.

Не забувайте пити багато води, якщо влаштовуйте розвантажувальний день
Не забувайте пити багато води, якщо влаштовуйте розвантажувальний день
Фото: freepik.com

Безпосередньо перед голодуванням слід уникати алкогольних напоїв, знижувати кількість інших напоїв і переходити на воду. Перед голодуванням потрібно збалансувати своє харчування, додати в раціон більше клітковини, краще рослинної їжі в цілому. Виключити оброблені продукти слід приблизно за тиждень до розвантажувального дня або початку голодування. Але повторимося – не починайте таку практику без консультації з лікарем!

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, яка дієта допоможе швидко схуднути і знизити холестерин.

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