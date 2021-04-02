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Аутизм – не вирок: як допомогти дитині стати соціальною і створити сім'ю

Сьогодні, 17:23

Як зрозуміти, що дитина – аутист, не переплутати з гіперактивністю і допомогти адаптуватися

"Ваша дитина некерована" – на жаль, таку фразу чують сотні батьків, чиї діти хворіють на аутизм. Але аутизм – не вирок, діти з таким діагнозом здатні навчатися, працювати і навіть заводити сім'ї. Як батькам зрозуміти, що у дитини аутизм, як не переплутати з гіперактивністю, чому не варто чекати, що вона "переросте", а також розвінчати найпоширеніші міфи про аутизм нам допомогла психолог, фахівець з АВА-терапії Ольга Вальдес Ернандес.

Кожна 45-та дитина в світі народжується з розладом аутичного спектру
Кожна 45-та дитина в світі народжується з розладом аутичного спектру
Фото: Pixabay

Сьогодні, 2 квітня, в день поширення інформації про аутизм медики підкреслюють, що називати аутизм хворобою – некоректно. Сучасна медицина трактує цей стан, як особливість нервової системи. І тема ця дуже актуальна на сьогодні і для батьків таких дітей, і для суспільства, щоб розуміти, як поводитися з аутистами.

Що з моєю дитиною, вона гіперактивна, невихована чи хвора?

Таке питання починають собі задавати батьки, чиї діти з народження були "нормальними", а потім почали якось дивно поводитися. Проблема зовсім не надумана, кожна 54-а дитина в світі народжується з аутизмом або так званим розладом аутичного спектру. Це особливість нервової системи, такий стан невиліковний.

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Часто аутизм, особливо в ранньому віці плутають з гіперактивністю (СДУГ – синдром дефіциту уваги і гіперактивність): така дитина здається розпещеною, некерованою. Суспільство до неї не толерантне і батьки постійно чують докори в тому, що вони не займаються вихованням своїх дітей. Відрізнити один стан від іншого можна за основною яскравого ознакою:

Діти з СДУГ йдуть на контакт, навіть якщо у них спостерігається затримка в інтелектуальному розвитку і знижені мовні навички. Аутисти ж на контакт не йдуть.

Як зрозуміти, що моя дитина – аутист?

Основна проблема в тому, що передбачити аутизм до народження дитини неможливо: малюк народжується нормальним, діагностика не показує жодних відхилень. Але приблизно вже до 1 року батьки помічають деякі дивацтва в поведінці малюка: він не "агукає", як інші немовлята, здається батькам не надто емоційним. Розпізнати аутизм можна за такими ознаками:

  1. Порушення мови – від відмови розмовляти взагалі, до втрати навичок і відмови відповідати на конкретні питання – дитина наприклад, замість відповіді на питання, чи голодна вона, починає переповідати мультики, які бачила вчора. Або малюк вже говорив слова і навіть цілі фрази – а потім перестав.
  2. Аутистам складно імітувати, повторювати за дорослими, копіювати когось, що легко вдається іншим дітям.
  3. Таким дітям складно сприймати чужу мову (навіть звернення до них батьків).
  4. Асоціальна поведінка, соціальних рамок і норм у таких дітей немає.
  5. Агресія, яка може бути спрямована як на себе, так і на інших людей.
  6. Проблеми з управлінням своїм тілом: "співпрацюють" і грають такі діти тільки за бажанням, ігри у них специфічні (зацикленість на тварин і предметах, використання іграшок не за призначенням).
  7. Одягає така дитина тільки один одяг чи взуття, ходити хоче тільки однією дорогою, інакше відбувається істерика. Яскраво виражена вибірковість в їжі: ви не примусите її їсти те, що вона не хоче.

Зрозуміти остаточно, що у дитини саме аутизм і поставити діагноз вдається лише до 7 років, але адаптувати дитину до соціуму реально (спеціальною регулярною психокорекцією).

А може вона переросте: розвінчуємо головні міфи про аутизм

Основний стереотип, який виробився у людей про аутистів – що це асоціальні сумні хлопчики, які цілими днями мовчать, сидять дивлячись в куток, і лише тільки зачепи – агресивно на всіх кидаються. Ні, діти-аутисти дуже різні, але у хлопчиків аутизм діагностують частіше, ніж у дівчаток. Багатьом аутистам потрібно спілкування, тільки комунікувати, як інші діти вони не можуть. Якщо така дитина не грає з іншими дітьми, це не означає, що вона не хоче – просто не розуміє, як. Не всі аутисти агресивні: але агресія – це для них спосіб комунікації, якщо така дитина агресивна, то значить її не розуміють і вона так намагається самовиразитися.

Відстороненість та замкнутість – не єдині ознаки аутизму
Відстороненість та замкнутість – не єдині ознаки аутизму

Найголовніша помилка батьків, чекати, коли дитина "переросте". Цього не станеться, тому якщо дитина хоч у чомусь вам здається дивною, а особливо якщо не розмовляє до 2 років, тикає пальцем на предмети, не ставить питань, то зверніться до невролога, психіатра. Щоб підтвердити або спростувати розлад аутичного спектру.

Та хіба мама сама не знає, що краще для її дитини?

У випадку з аутизмом – ні. Недовіру батьків до лікарів можна зрозуміти: в Україні активно вивчати розлади аутичного спектру і застосовувати сучасні технології корекції поведінки і медикаментозного лікування почали лише недавно. Фахівців мало, але вони є. Самолікування у випадку аутизму неприпустиме, адже кожен такий випадок – дуже індивідуальний. Батьки зможуть впоратися з проблемою, якщо звернуться за допомогою якомога раніше і будуть строго дотримуватися рекомендацій. Доведеться вести щоденний щоденник поведінки дитини, її харчування, звичок, якщо хочете прогресу та успіху.

А якщо дитині стало краще, то навіщо продовжувати лікування?

Якщо припинити спостереження у фахівця, то всі здобуті дитиною навички (навіть якщо вона вже достатньо доросла) можуть втратитися. Крім психотерапії та медикаментозного лікування (якщо таке призначить психіатр чи невролог) важливо ретельно стежити за харчуванням дитини. А також грамотно, керуючись рекомендаціями лікаря, розширювати її раціон. Аутисти дуже перебірливі в їжі, якщо пустити все на самоплив, то незабаром ви помітите, що дитина їсть лише пару продуктів.

Можливо допоможе спеціальна дієта чи народна медицина?

Ні, не допоможе, "самодіяльність" в таких випадках тільки зашкодить. У аутистів постійно виникають проблеми з травленням, поганий метаболізм, більшість не перетравлює лактозу. Підібрати правильний раціон для аутиста допоможе тільки діагностика (лабораторна та інструментальна). Батьки мусять чітко знати, що засвоюється організмом малюка, а що – ні. Введення нового продукту, як і скасування якогось, до якого дитина звикла, може викликати порушення в організмі.

Тому не експериментуйте, не ризикуйте здоров'ям дитини, і тим паче не сподівайтеся на знахарів, народну медицину і не вірте обіцянкам повністю вилікувати вашого малюка. Це обман – аутизм невиліковний.

Чому ж такі діти навіть після психотерапії поводяться ненормально?

Якщо аутист чи дитина з іншим розладом аутичного спектру починає дивно поводитися, це не тому, що вона "хвора на голову". У аутистів, як і у інших дітей може боліти голова, живіт, зуби. Але на відміну від інших дітей, особливо в маленькому віці, таке маля не може чітко пояснити, що у нього болить. Якщо така дитина раптом починає бити себе по голові – то вона може так демонструвати, що у неї болить голова.

Аутисти, замість ігор з дітьми, зациклюються на тваринах
Аутисти, замість ігор з дітьми, зациклюються на тваринах
Фото: Depositphotos

Комунікувати і довіряти аутист буде лише тим, хто добрий з ним, не проявляє агресії і може терпляче, по кілька разів повторити чи перепитати. Тому батькам, родичам, вчителям варто запастися терпінням і у жодному разі не кричати на таких дітей. Аутисти навчаються, як швидко буде досягнуто результат, залежить від ступеня стану дитини, зусиль батьків і кваліфікації фахівця.

А чим я можу допомогти і як поводитися, якщо побачу таку дитину на вулиці?

Найголовніше – не засуджувати і не намагатися розповідати батькам, що їм робити. Якщо ви знаєте, що у ваших друзів, знайомих дитині поставили діагноз "аутизм", просто запитаєте, чи можете ви чимось допомогти. Батьки аутистів живуть в постійному стресі, вони самі потребують психотерапії, тому не звинувачуйте їх за спалах гніву чи сльози, свідком яких ви мусили стати. Якщо на вулиці ви бачите, що дитина некерована, а мама чи тато не справляються, можете чемно запитати, чи потрібна допомога. А якщо боїтеся чи немає бажання – то просто пройдіть повз. Головне – вчіться бачити в аутистові будь-якого віку насамперед людину, а не хворого.

Нагадаємо, що раніше ми писали про правила виховання гіперактивної дитини.

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аутизм СДУГ психіка гіперактивність
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