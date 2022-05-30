Гепатит у дітей – як розпізнати нову інфекцію та уникнути зараження жовтяницею

Нова інфекція – гепатит неясного походження особливо небезпечний для малюків віком до 5 років. Як захистити себе та дитину та не пропустити хворобу – у матеріалі

Розпізнати інфекцію, гепатит нового виду можна за симптомами – це біль у животі, жовтушність очей та шкіри, а уникнути зараження жовтяницею допоможе дотримання гігієни

Гострий гепатит (жовтуха), який протікає важче ніж інші типи цього вірусного захворювання, виявлено у ряді країн світу. ВООЗ повідомляє, що найбільше таких випадків зазначено у Великобританії та Північній Ірландії.

Хоча цей тип гепатиту протікає важче, загалом інфекція добре піддається лікуванню, заспокоює МОЗ України Але особливо уважним потрібно бути батькам малюків віком до 5 років: цей тип вірусу викликає гостру печінкову недостатність. Основні симптоми гепатиту, у тому числі й нового вірусу:

Реклама

темний (пивний) колір сечі

світлий колір калу

шкірний свербіж

жовтяниця (пожовтіння шкірних покривів та склер очей, тобто білків очних яблук)

болі в животі

втрата апетиту

підвищення температури тіла

За наявністю таких симптомів потрібно терміново звернутися за медичною допомогою. Профілактика будь-якої інфекційної хвороби, у тому числі гепатитів – це ретельне дотримання загальної та особистої гігієни, також є вакцинація проти штамів гепатиту В.

Гепатит В для людей дуже небезпечний. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо хтось із знайомих або близьких скаржиться на перераховані вище симптоми, то намагайтеся тимчасово з ними близько не контактувати і попросіть звернутися до лікаря.

Реклама

Також ми писали, що потрібно знати про вірусні гепатити і якими міфами нас лякають.

А ще дізнайтесь про аналізи на ВІЛ та гепатити безкоштовно – 4 причини, чому їх потрібно здати під час війни.