Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни

Костюми на літо

Що з Путіним

Алергія на сонце

Ірпінь: до та після

Українці у Канаді

I love Ukraine
СЬОГОДНІ Life Здорово

Де взяти інсулін – список аптек та сервісів по всій Україні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Препарати інсуліну для дорослих та дітей з цукровим діабетом першого типу можна знайти в аптеках, а також на спеціальних сайтах та як гуманітарну допомогу. Куди звертатися – у матеріалі
Знайти та взяти інсулін можна через список аптек та сервісів по всій Україні, а також звернувшись до регіонального підрозділу МОЗ
Знайти та взяти інсулін можна через список аптек та сервісів по всій Україні, а також звернувшись до регіонального підрозділу МОЗ

Через напад Росії на Україну виникають складнощі з постачанням життєво необхідних ліків, таких як інсулін. Проте МОЗ України повідомляє, що препарати інсуліну надходять в Україну та розподіляються по регіонах безперебійно.

Ви можете самостійно відстежити потрібний вам препарат за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Ці сервіси зручні тим, що покажуть виробника препарату, його ціну, тут можна забронювати ліки та дізнатися, в якій найближчій до вас аптеці він є.

Реклама

Адресу найближчого пункту, де видають інсуліни безкоштовно, підкажуть у регіональному підрозділі охорони здоров'я.
Адресу найближчого пункту, де видають інсуліни безкоштовно, підкажуть у регіональному підрозділі охорони здоров'я.

Також відомство зібрало список аптек, у яких постійно поповнюються запаси ліків та можна отримати препарати інсуліну, як дорослого, так і дитячого, дивіться тут. У списку – аптеки по всіх регіонах та областях України,

Крім державних поставок ліків, до українських лікарень препарати інсуліну постачають як гуманітарну допомогу. Пацієнти можуть отримати їх у пунктах видачі ліків безкоштовно. Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, де видають інсуліни, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров'я.

Реклама

Також ми писали, як уникнути ботулізму і що робити при отруєнні рибою і не лише.

Ще дізнайтесь, як оформити та отримати лікарняний під час воєнного стану, що має зробити лікар.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти