Де взяти інсулін – список аптек та сервісів по всій Україні

Препарати інсуліну для дорослих та дітей з цукровим діабетом першого типу можна знайти в аптеках, а також на спеціальних сайтах та як гуманітарну допомогу. Куди звертатися – у матеріалі

Знайти та взяти інсулін можна через список аптек та сервісів по всій Україні, а також звернувшись до регіонального підрозділу МОЗ

Через напад Росії на Україну виникають складнощі з постачанням життєво необхідних ліків, таких як інсулін. Проте МОЗ України повідомляє, що препарати інсуліну надходять в Україну та розподіляються по регіонах безперебійно.

Ви можете самостійно відстежити потрібний вам препарат за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Ці сервіси зручні тим, що покажуть виробника препарату, його ціну, тут можна забронювати ліки та дізнатися, в якій найближчій до вас аптеці він є.

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Адресу найближчого пункту, де видають інсуліни безкоштовно, підкажуть у регіональному підрозділі охорони здоров'я.

Також відомство зібрало список аптек, у яких постійно поповнюються запаси ліків та можна отримати препарати інсуліну, як дорослого, так і дитячого, дивіться тут. У списку – аптеки по всіх регіонах та областях України,

Крім державних поставок ліків, до українських лікарень препарати інсуліну постачають як гуманітарну допомогу. Пацієнти можуть отримати їх у пунктах видачі ліків безкоштовно. Щоб дізнатися адресу найближчого пункту, де видають інсуліни, слід звернутися до регіонального підрозділу охорони здоров'я.

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