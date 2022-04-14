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Фосфорні бомби – як зберегти очі, шкіру та надати першу допомогу при обстрілі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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14 квітня, 15:10
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При фосфорних опіках потрібна вода, якщо фосфор потрапив у вічі або його вдихнули, швидше викликайте "швидку". Що ще робити під час обстрілу фосфорними бомбами – у статті
Важливо навчитися надавати медичну допомогу не тільки при потраплянні частинок фосфору на шкіру, а й у вічі
Важливо навчитися надавати медичну допомогу не тільки при потраплянні частинок фосфору на шкіру, а й у вічі / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Під час війни російські окупанти використовують заборонену зброю, зокрема і фосфорні бомби. Тому важливо навчитися надавати медичну допомогу не тільки при попаданні частинок фосфору на шкіру, а й у очі, і навіть у дихальні шляхи. Як це правильно робити – розповіли у МОЗ України.

Фосфорні бомби та інші боєприпаси містять білий фосфор, температура якого перевищує 800°C. Це дуже небезпечна речовина, яка при попаданні на шкіру та слизові оболонки викликає дуже глибокі опіки.

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Тому, по-перше, при оголошенні повітряної тривоги не ігноруйте небезпеку, йдіть у укриття чи бомбосховище. Білий фосфор при контакті з повітрям може поширюватися кілька сотень квадратних метрів. Тому якщо ви думаєте, що ви далеко від місця обстрілу і не постраждаєте – ви можете помилятися.

МОЗ України не рекомендує використовувати соду для надання допомоги при фосфорних опіках
МОЗ України не рекомендує використовувати соду для надання допомоги при фосфорних опіках / Фото: moz.gov.ua

По-друге, якщо почалася хімічна атака або обстріл фосфорними бомбами, то якомога одразу викличте "швидку". І як можна швидше потрібно залишити місце атаки. Не застосовуйте при фосфорних опіках шкіри содові розчини та харчову соду, хоча саме це і радять робити. Надавати допомогу потерпілому від білого фосфору потрібно у спеціальних рукавичках, а не голими руками.

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Якщо хтось вдихнув або проковтнув частинку білого фосфору, будьте із цією людиною і терміново викликайте "швидку"
Якщо хтось вдихнув або проковтнув частинку білого фосфору, будьте із цією людиною і терміново викликайте "швидку" / Фото: moz.gov.ua

Якщо ж людина вдихнув або проковтнув білий фосфор, то покладіть його або посадіть зручніше і чекайте на приїзд медиків. Не залишайте людину одну. І не намагайтеся викликати у потерпілого блювоту, блювотні маси при контакті зі шкірою спричинять опіки.

Якщо ж частинки фосфору потрапили у вічі, то промийте їх холодною водою
Якщо ж частинки фосфору потрапили у вічі, то промийте їх холодною водою / Фото: moz.gov.ua

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Якщо ж частинки фосфору потрапили у вічі, то промийте їх холодною водою, промивання робіть не менше 15 хвилин. Вологий компрес – покладіть на очі серветки чи компреси, змочені водою. Це допоможе уникнути повторного займання частинок фосфору.

Також дізнайтесь як розпізнати боєприпаси та що робити, якщо знайшов снаряд чи міну.

Якщо ж ви – волонтер, то читайте "Допомогти і не згоріти – як волонтерам справлятися зі стресом та емоціями".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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