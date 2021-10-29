Євген Комаровський розповів, як ще формується імунітет від коронавірусу

На формування імунітету проти COVID-19 впливає безліч факторів, переважно – у хворих, але найефективніший спосіб все одно вакцинація

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші запитання щодо вакцинації та коронавірусу.

Найнадійніший спосіб сформувати імунітет, щоб захиститися від коронавірусу, – це зробити щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

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Цього разу питання стосувалося того, як ще сформувати імунітет до ковіду, крім вакцинації. Формування імунітету до будь-якої інфекції – це багато факторів.

Це і клітини пам'яті, і імуноглобуліни (які ті самі G, що визначають у крові, а також секреторні імуноглобуліни, що знаходяться в слизових оболонках), – відповів Євген Комаровський. – І тут величезна кількість факторів. Але все одно найнадійніший спосіб сформувати стійку імунну відповідь – це вакцинація.

Захиститися від коронавірусу іншими способами, звичайно, можна спробувати, але жоден з методів не надасть 100% гарантії. Вакцинація у тому числі – але саме цей спосіб все одно найнадійніший у плані формування стійкого імунітету проти ковіду.

Загалом у нас лише два глобальні способи профілактики COVID-19, – сказав Євген Комаровський. – Це провітрювання (вентиляція) приміщень та вакцинація. Тому вакцинація та вентиляція – це на сьогодні два найважливіші слова.

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