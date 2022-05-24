Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Меми у тему

Флешмоб Нікітюк

Як доїхати до Канади

Знову пандемія?

Навчання за кордоном

Герої Азовсталі
СЬОГОДНІ Life Здорово

Євген Клопотенко розповів, як приготувати корисні "заспокійливі" вареники

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вареники з квасолею – ситна страва, а процес їх ліплення допоможе відволіктися від сумних думок та перезавантажитись. Квасолю Євген Клопотенко радить взяти консервовану
Приготувати корисні «заспокійливі» вареники Євген Клопотенко радить із квасолею
Приготувати корисні «заспокійливі» вареники Євген Клопотенко радить із квасолею / Фото: instagram.com/klopotenko,

Вареники – національна українська страва, яка під час війни з Росією стане не тільки гарною підмогою вашому шлунку, а й емоційним розвантаженням: пише кулінарний експерт Євген Клопотенко у своєму інстаграмі. Сам процес ліплення дійсно заспокоює, а доступна зараз і багата на білки квасоля в начинці надовго допоможе зберегти відчуття ситості.

Я просто хочу, щоб ви думками зупинилися на годину, поліпили вареники та перезавантажились. А ще зможете в якийсь момент подумати, що не ви одні ліпите вареники, – пише Євген Клопотенко у пості, – і що зараз є ще українці, які роблять так само. Це дасть вам почуття єдності та сили.

Як готувати: у миску насипається 360г муки, вбивається одне яйце, додаєте 180 мл води. Потім трохи солі, щоб вимішати тісто до стану "еластичність". Потім потрібно залишити тісто "відпочити" на 10-15 хвилин.

Реклама

Подавати вареники слід гарячими, приправивши зверху вершковим маслом.
Подавати вареники слід гарячими, приправивши зверху вершковим маслом.

Поки тісто настоюється, чистіть цибулину, ріжете дрібними шматочками і обсмажуйте до золотистого кольору. Додаєте сіль, перець, консервовану квасолю (рідину зливаєте) і збиваєте блендером. Важливо збити масу так, щоб залишилися маленькі шматочки квасолі. Зліплені вареники кладуться в киплячу воду і варяться 5 хв ут. Подавати гарячими, приправивши вершковим маслом.

Також ми писали, як приготувати цілющий смузі з селери.

Реклама

Ще дізнайтесь, як правильно харчуватися під час війни – 7 порад дієтолога, які допоможуть.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти