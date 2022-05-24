Євген Клопотенко розповів, як приготувати корисні "заспокійливі" вареники

Вареники з квасолею – ситна страва, а процес їх ліплення допоможе відволіктися від сумних думок та перезавантажитись. Квасолю Євген Клопотенко радить взяти консервовану

Приготувати корисні «заспокійливі» вареники Євген Клопотенко радить із квасолею / Фото: instagram.com/klopotenko,

Вареники – національна українська страва, яка під час війни з Росією стане не тільки гарною підмогою вашому шлунку, а й емоційним розвантаженням: пише кулінарний експерт Євген Клопотенко у своєму інстаграмі. Сам процес ліплення дійсно заспокоює, а доступна зараз і багата на білки квасоля в начинці надовго допоможе зберегти відчуття ситості.

Я просто хочу, щоб ви думками зупинилися на годину, поліпили вареники та перезавантажились. А ще зможете в якийсь момент подумати, що не ви одні ліпите вареники, – пише Євген Клопотенко у пості, – і що зараз є ще українці, які роблять так само. Це дасть вам почуття єдності та сили.

Як готувати: у миску насипається 360г муки, вбивається одне яйце, додаєте 180 мл води. Потім трохи солі, щоб вимішати тісто до стану "еластичність". Потім потрібно залишити тісто "відпочити" на 10-15 хвилин.

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Подавати вареники слід гарячими, приправивши зверху вершковим маслом.

Поки тісто настоюється, чистіть цибулину, ріжете дрібними шматочками і обсмажуйте до золотистого кольору. Додаєте сіль, перець, консервовану квасолю (рідину зливаєте) і збиваєте блендером. Важливо збити масу так, щоб залишилися маленькі шматочки квасолі. Зліплені вареники кладуться в киплячу воду і варяться 5 хв ут. Подавати гарячими, приправивши вершковим маслом.

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