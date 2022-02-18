Ще одна причина полюбити сочевицю – чим корисні бобові каши

Сочевиця корисна для шкіри, травлення, ще ця каша має низький глікемічний індекс. Що робить сочевицю чудовою стравою для діабетиків і тих, хто худне

Корисна при схудненні, діабеті і не лише – вагома причина полюбити сочевицю, а ще корисні бобові каші для шкіри, волосся та травлення / Фото: freepik.com

Корисні бобові каші, особливо сочевиця не лише своїм складом вітамінів та мікроелементів. Сочевиця – одна з головних страв у меню людей, які стежать за своєю вагою, а також при діабеті другого типу. Споживання бобових благотворно впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові. журнал Nutrients.

Чим корисна сочевиця при діабеті та схудненні?

Сочевиця – популярний продукт, який включають у дієтичне меню для боротьби з підвищеним апетитом, зайвою вагою та діабетом. Споживання сочевиці зокрема, постійно знижує гостру реакцію глюкози в крові та інсуліну, порівняно з іншими крохмалистими контрольними продуктами, зазначається у дослідженні.

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Для схуднення користь сочевиці легко пояснити тим, що в ній багато клітковини, білка, що легко розщеплюється, і мало – шкідливого жиру / Фото: istockphoto.com

Регулярне включення в меню зеленої сочевиці навіть у невеликому розмірі (порції в 100 грам) допомагає при діабеті другого типу утримувати глікемічний контроль. Для схуднення користь сочевиці легко пояснити тим, що в цій "крупі" міститься багато клітковини, білка, що легко розщеплюється, і мало – шкідливого жиру. А ще сочевиця дає почуття тривалої ситості.

Які вітаміни та мікроелементи є в сочевиці?

Сочевиця багата на залізо , йодом, кальцієм, амінокислотами, вітамінами Е, РР, В та А. За рахунок вмісту цих речовин, сочевиця здатна покращувати стан волосся та шкіри, позитивно впливає на імунітет, травлення, сечостатеву систему, обмінні процеси.

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Але є в неї і мінус, як і всі бобові, сочевиця не рекомендована при схильності до газоутворення у кишечнику. Інакше високий ризик виникнення кишкових кольок.

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